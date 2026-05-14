El centro HiTZ de la EHU lleva la investigación vasca en IA y tecnologías del lenguaje al principal foro internacional del sector

El congreso LREC 2026 se celebra del 13 al 15 de mayo en Palma de Mallorca y reúne a especialistas internacionales en procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional y tecnologías del habla, abordando algunos de los principales retos actuales en estos ámbitos HiTZ, Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de la Universidad del País Vasco (EHU), forma parte de la organización de esta cita internacional y participa activamente con la asistencia de más de 30 investigadores del centro.

Presentan 16 artículos científicos y un tutorial sobre IA, modelos de lenguaje y tecnologías lingüísticas para el euskera y otros contextos multilingües. Sus investigaciones abordan retos clave como: la IA multimodal, el razonamiento automático, los sesgos lingüísticos y el desarrollo de recursos para lenguas de bajos recursos.

Palma de Mallorca acoge estos días la 15ª edición de la Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026), una de las principales conferencias internacionales sobre tecnologías del lenguaje humano, lingüística computacional e inteligencia artificial.

El encuentro reúne a investigadoras, investigadores, universidades, centros tecnológicos y empresas procedentes de distintos países para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, las tecnologías del habla, la inteligencia artificial y los recursos lingüísticos. Se trata de un público internacional de profesionales del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, el habla y la multimodalidad.

Organizada por la ELRA Language Resources Association —entidad que preside Germán Rigau, director adjunto de HiTZ—, la cita cuenta con una presencia destacada tanto en la organización como en el programa científico del Centro HiTZ Basque Center for Language Technology de la Universidad del País Vasco (EHU).

En concreto, investigadoras e investigadores de HiTZ presentan 16 artículos científicos y un tutorial dentro del programa oficial de la cita, una participación que refuerza el posicionamiento internacional de HiTZ como centro de referencia en tecnologías del lenguaje e IA. Los trabajos presentados por el centro vasco abordan algunos de los principales retos actuales de la IA generativa y los modelos de lenguaje.

Entre ellos destacan: el razonamiento lógico y matemático, la evaluación y mejora de modelos multimodales, la generación automática de texto y la coherencia de las respuestas producidas por sistemas de IA. Una parte significativa de las investigaciones se centra en el desarrollo de recursos y metodologías para lenguas de bajos recursos, especialmente el euskera. Entre los temas abordados destacan también la traducción automática y los sesgos de género, la creación de benchmarks y datasets multilingües, el aprendizaje automático aplicado a la educación y la evaluación automática de textos, así como el desarrollo de modelos multimodales adaptados al euskera.

Estos trabajos consolidan la apuesta estratégica de HiTZ por una inteligencia artificial más inclusiva, capaz de integrar lenguas minorizadas en los avances tecnológicos de última generación. La contribución del centro a la cita se completa con un tutorial internacional sobre procesamiento computacional de metáforas, un ámbito clave para avanzar hacia sistemas de IA capaces de comprender fenómenos complejos del lenguaje humano.

Con su participación en LREC 2026, HiTZ consolida su proyección internacional y su apuesta por una inteligencia artificial inclusiva y multilingüe, capaz de impulsar la presencia del euskera y otras lenguas minoritarias en los avances tecnológicos de última generación.

