EBEL SPORT CLASSIC presenta una nueva esfera taupe

La firma relojera suiza EBEL presenta su nuevo modelo Sport classic con una nueva esfera de color taupe presentada a traves de una nueva campaña que celebra 115 años de diseño Con el EBEL Sport Classic, EBEL ha encarnado durante años una visión singular de la relojería femenina: una visión donde la elegancia es inseparable de la comodidad y donde la belleza siempre está guiada por la funcionalidad. Mientras EBEL celebra en 2026 sus 115 años de legado en diseño, este icono atemporal se enriquece con una nueva interpretación de la esfera presentada el pasado año, ofreciendo una expresión refinada y contemporánea.

Fiel a la identidad instantáneamente reconocible de la colección, definida por su caja hexagonal y su emblemático brazalete ondulado, esta evolución conserva el anillo central en el corazón de la esfera, un sutil homenaje a los fundadores de la Maison, Eugène Blum y Alice Lévy. Reinterpretada con una sofisticación aún mayor, la esfera incorpora ocho diamantes delicadamente engastados que aportan un ritmo suave y luminoso, mientras que los números romanos chapados en oro anclan la composición en los códigos distintivos del EBEL Sport Classic.

Alojada en una caja bicolor de 29 mm en acero inoxidable y oro amarillo 18K 3N, y presentada en una paleta contemporánea dominada por un cálido y sofisticado tono taupe, esta nueva interpretación refleja el equilibrio característico y duradero de EBEL.

Esta filosofía de diseño encuentra un eco natural en la nueva campaña de EBEL, que celebra el aniversario de la marca a través de su legado arquitectónico. Ambientada en la Villa Turque, concebida por Le Corbusier y hoy parte del patrimonio de EBEL, la campaña encarna una visión en la que belleza y funcionalidad coexisten en perfecto equilibrio, al igual que el Sport Classic.

Mientras EBEL celebra 115 años de herencia en diseño, esta nueva interpretación de esfera ofrece una expresión segura y contemporánea de los valores

perdurables de la Maison. Arraigado en la historia y decididamente actual, el EBEL Sport Classic continúa evolucionando con elegancia, manteniéndose fiel a la armonía atemporal que lo ha definido desde sus inicios.

Desde su creación, el éxito de EBEL se ha construido sobre la pasión por la innovación y la excelencia en el diseño relojero. Fundada por el matrimonio formado por Eugène Blum y Alice Lévy (Eugène Blum Et Alice Lévy) en La Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1911, EBEL se ha mantenido fiel a sus valores fundamentales, creando relojes suizos de alta gama que unen belleza y funcionalidad. Reconocida hoy por su icónico diseño de brazalete con eslabones ondulados característicos, EBEL continúa creando guardatiempos que encarnan el lujo y la elegancia contemporánea con detalles sutiles y exquisitos.

