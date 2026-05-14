La tasa de alarmas confirmadas en domicilios crece un 6 % en 2025, con el verano como período de máxima exposición para los hogares, según ADT
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Los delincuentes estudian sus objetivos durante días antes de actuar y aprovechan cualquier señal de ausencia prolongada
El verano no solo trae calor y vacaciones, también activa los planes de los ladrones. Los datos de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de ADT, una de las empresas líderes en alarmas y seguridad electrónica, revelan que la tasa de alarmas confirmadas y comunicadas a las fuerzas de seguridad en domicilios particulares creció un 6,16 % en 2025. Un dato que contrasta con las cifras oficiales del Ministerio del Interior, que reflejan un descenso del 8,3 % en los robos con fuerza en domicilios (de 81.094 en 2024 a 74.353 en 2025). Sin embargo, pese a esta reducción general de la criminalidad, los datos de la CRA de ADT apuntan en una dirección complementaria, ya que las alarmas confirmadas y comunicadas en domicilios crecieron en 2025, lo que refleja una mayor capacidad de detección e intervención de los sistemas de seguridad modernos ante intentos reales de intrusión.
El riesgo para el hogar desocupado tampoco se limita al robo. Los casos de ocupación ilegal de viviendas crecieron un 7,4 % en 2024, hasta los 16.426 registrados a nivel nacional, con una tendencia al alza en 2025. Y las consecuencias económicas van más allá de lo que las pólizas de seguro contemplan. La indemnización media por siniestro de robo en el hogar fue de solo 718 euros en 2024, según el Análisis Técnico de los Seguros Multirriesgo de ICEA, una cifra que no incluye objetos sin cobertura, daños materiales ni el impacto emocional que genera una intrusión en la vivienda. Y es que, en un escenario en el que los delincuentes aprovechan cualquier signo de ausencia y en el que la exposición de los hogares aumenta durante la temporada estival, la tecnología de seguridad adquiere un papel cada vez más decisivo. Los datos de ADT evidencian que, aunque los indicadores globales de criminalidad puedan descender, la protección activa del hogar sigue siendo esencial para detectar, verificar y comunicar con rapidez cualquier intento de intrusión.
La mejor respuesta a este escenario es la prevención, y para ponerla en práctica con eficacia conviene entender cómo opera el delincuente que roba en domicilios. Los expertos en seguridad de ADT advierten de que el perfil del ladrón que actúa en viviendas ha cambiado de forma sustancial. Ya no se trata mayoritariamente de robos oportunistas. Los grupos organizados planifican sus acciones con antelación y dedican tiempo a reconocer el objetivo antes de actuar, observando rutinas durante días y aprovechando señales de ausencia tan visibles como el correo acumulado en el buzón, las persianas permanentemente bajadas o viviendas con menor protección antes de decidirse a actuar.
Una técnica muy extendida entre estos grupos es la colocación de objetos casi invisibles (trozos de plástico, cuñas diminutas o hilos de silicona entre la puerta y el marco) para verificar si alguien entra o sale. La Policía Nacional advierte, además, del uso de marcas o símbolos con tiza en el exterior de las viviendas para intercambiar información sobre los objetivos. A todo ello se suma una fuente de información que muchos propietarios subestiman. Publicar en redes sociales que uno está de vacaciones o compartir fotos desde el destino equivale, en la práctica, a anunciar que el hogar lleva días sin vigilancia.
5 medidas para proteger el hogar antes de irse de vacaciones
"Los incidentes en domicilios crecen cada verano porque los hogares se quedan solos, y los delincuentes lo saben. Preparar el hogar antes de salir de vacaciones no es un exceso de precaución, sino una medida básica para reducir riesgos y ganar tranquilidad", afirma José González Osma, director general de ADT.
A pesar de la actitud ambivalente de la población, la prostitución es parcial o totalmente legal en más de 70 países del mundo. Y esta decisión ha beneficiado tanto al desarrollo del sector turístico como a la economía general de estos países; por ejemplo, los servicios sexuales legales en Alemania aportan al presupuesto alrededor de 15 mil millones de euros cada año, lo cual es notablemente más que las ganancias de algunas de las principales empresas automotrices.
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