La tasa de alarmas confirmadas en domicilios crece un 6 % en 2025, con el verano como período de máxima exposición para los hogares, según ADT

Los delincuentes estudian sus objetivos durante días antes de actuar y aprovechan cualquier señal de ausencia prolongada El verano no solo trae calor y vacaciones, también activa los planes de los ladrones. Los datos de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de ADT, una de las empresas líderes en alarmas y seguridad electrónica, revelan que la tasa de alarmas confirmadas y comunicadas a las fuerzas de seguridad en domicilios particulares creció un 6,16 % en 2025. Un dato que contrasta con las cifras oficiales del Ministerio del Interior, que reflejan un descenso del 8,3 % en los robos con fuerza en domicilios (de 81.094 en 2024 a 74.353 en 2025). Sin embargo, pese a esta reducción general de la criminalidad, los datos de la CRA de ADT apuntan en una dirección complementaria, ya que las alarmas confirmadas y comunicadas en domicilios crecieron en 2025, lo que refleja una mayor capacidad de detección e intervención de los sistemas de seguridad modernos ante intentos reales de intrusión.

El riesgo para el hogar desocupado tampoco se limita al robo. Los casos de ocupación ilegal de viviendas crecieron un 7,4 % en 2024, hasta los 16.426 registrados a nivel nacional, con una tendencia al alza en 2025. Y las consecuencias económicas van más allá de lo que las pólizas de seguro contemplan. La indemnización media por siniestro de robo en el hogar fue de solo 718 euros en 2024, según el Análisis Técnico de los Seguros Multirriesgo de ICEA, una cifra que no incluye objetos sin cobertura, daños materiales ni el impacto emocional que genera una intrusión en la vivienda. Y es que, en un escenario en el que los delincuentes aprovechan cualquier signo de ausencia y en el que la exposición de los hogares aumenta durante la temporada estival, la tecnología de seguridad adquiere un papel cada vez más decisivo. Los datos de ADT evidencian que, aunque los indicadores globales de criminalidad puedan descender, la protección activa del hogar sigue siendo esencial para detectar, verificar y comunicar con rapidez cualquier intento de intrusión.

La mejor respuesta a este escenario es la prevención, y para ponerla en práctica con eficacia conviene entender cómo opera el delincuente que roba en domicilios. Los expertos en seguridad de ADT advierten de que el perfil del ladrón que actúa en viviendas ha cambiado de forma sustancial. Ya no se trata mayoritariamente de robos oportunistas. Los grupos organizados planifican sus acciones con antelación y dedican tiempo a reconocer el objetivo antes de actuar, observando rutinas durante días y aprovechando señales de ausencia tan visibles como el correo acumulado en el buzón, las persianas permanentemente bajadas o viviendas con menor protección antes de decidirse a actuar.

Una técnica muy extendida entre estos grupos es la colocación de objetos casi invisibles (trozos de plástico, cuñas diminutas o hilos de silicona entre la puerta y el marco) para verificar si alguien entra o sale. La Policía Nacional advierte, además, del uso de marcas o símbolos con tiza en el exterior de las viviendas para intercambiar información sobre los objetivos. A todo ello se suma una fuente de información que muchos propietarios subestiman. Publicar en redes sociales que uno está de vacaciones o compartir fotos desde el destino equivale, en la práctica, a anunciar que el hogar lleva días sin vigilancia.

5 medidas para proteger el hogar antes de irse de vacaciones

Frente a este escenario, los profesionales de la seguridad de ADT recomiendan adoptar un protocolo de seguridad antes de cualquier ausencia prolongada:

Activar el sistema de alarma y verificar que está operativo. Antes de salir, comprobar que la alarma está correctamente armada, que los sensores funcionan y que los datos de contacto de la Central Receptora de Alarmas están actualizados. Los sistemas conectados a una CRA profesional 24/7 garantizan que cualquier intrusión sea detectada y comunicada a las fuerzas de seguridad de forma inmediata, aunque el propietario esté a miles de kilómetros. Simular presencia en el hogar. Dar la impresión de que la vivienda está habitada sigue siendo uno de los mejores métodos disuasorios. Los sistemas de seguridad modernos permiten programar el encendido y apagado de luces a distintas horas, gestionar esa automatización desde el móvil o activar escenas que recrean una rutina doméstica normal, eliminando uno de los indicadores que más aprovechan los delincuentes. Contar con alguien de confianza que supervise la vivienda. Un vecino o familiar que recoja el correo, que ventile ocasionalmente la casa y que esté atento a cualquier anomalía añade una capa de vigilancia humana difícil de sustituir. Es igualmente importante asegurarse de que esa persona dispone de un juego de llaves y sabe cómo actuar ante una emergencia, así como que los datos de contacto del sistema de seguridad están actualizados para que la CRA pueda localizarle si fuera necesario. Revisar todos los puntos de acceso, no solo la puerta principal. La entrada principal suele ser el acceso más reforzado, pero las ventanas, los balcones y las puertas traseras o de garaje son igualmente vulnerables y, a menudo, menos protegidas. Hay que comprobar que todos estos accesos están correctamente cerrados antes de salir, incluyendo los menos habituales, ya que es tan importante como el cierre de la puerta principal. Reforzar estos accesos con un sistema de protección perimetral inteligente, capaz de detectar cualquier presencia no autorizada antes de que se produzca la intrusión, convierte la prevención en la primera barrera de protección real. Gestionar la seguridad del hogar en tiempo real desde el móvil. Las soluciones de seguridad inteligente como ADT Smart Security permiten recibir alertas ante cualquier detección, consultar las cámaras del hogar en directo o activar y desactivar la alarma desde cualquier lugar. Las cámaras de ADT incorporan ADT AI Detect, una tecnología de inteligencia artificial que analiza el movimiento en tiempo real y distingue personas de animales o vehículos, enviando señal a la CRA únicamente cuando detecta una amenaza real. Esta capacidad de respuesta, combinada con la supervisión profesional de la CRA las 24 horas del día, convierte cualquier intento de intrusión en una emergencia gestionada antes de que el delincuente llegue a consumar el robo. "Los incidentes en domicilios crecen cada verano porque los hogares se quedan solos, y los delincuentes lo saben. Preparar el hogar antes de salir de vacaciones no es un exceso de precaución, sino una medida básica para reducir riesgos y ganar tranquilidad", afirma José González Osma, director general de ADT.

