Northgate refuerza su red en España y alcanza los 50 talleres propios

La compañía inaugura un nuevo punto de servicio en Silla, Valencia, que alberga una zona de entrega de vehículos para optimizar la gestión y eficiencia operativa Northgate Renting Flexible consolida su expansión en España con la apertura este mes de abril de un nuevo centro en Silla, Valencia. Se trata de una instalación con la que impulsa presencia en la Comunidad Valenciana, y con la que alcanza los 50 talleres propios distribuidos por todo el territorio nacional, incluidas islas.

La apertura de estas nuevas instalaciones en Silla se enmarca en la estrategia de expansión de Northgate Renting Flexible en España, basada en el refuerzo continuo de su red de infraestructuras y en la incorporación de centros que amplían su capacidad operativa y su cercanía al cliente.

El nuevo centro combina dos funciones clave. Por un lado, cuenta con punto de servicio para intervenciones mecánicas; por otro, actúa como centro de entrega de vehículos, lo que permitirá reforzar esta operativa, mejorar la planificación y agilizar la puesta a disposición de las unidades.

Este modelo, ya implantado por Northgate en Madrid, contribuye a optimizar la gestión de la flota, reducir la carga operativa de otras delegaciones y ganar eficiencia en el conjunto de la red. Con esta apertura, Silla se convierte en el segundo punto de entrega de estas características con el que cuenta la compañía en España.

Con este avance, la compañía consolida su presencia en la Comunidad Valenciana y sigue fortaleciendo su cobertura nacional, alcanzando los 50 talleres propios. El modelo de renting flexible en el que Northgate es líder exige agilidad, disponibilidad y una operativa preparada para dar respuesta a entregas y devoluciones constantes, sin compromiso de permanencia. Así, cada paso en este crecimiento responde a un mismo objetivo: seguir ofreciendo un servicio excelente, ágil y accesible, reforzando la capilaridad de la organización y la capacidad para acompañar a empresas, autónomos y particulares con soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades en cada momento.

En palabras de Begoña López, Directora de Operaciones de Northgate, "la apertura de este centro supone un paso más en nuestra apuesta por reforzar la presencia en la Comunidad Valenciana. Por un lado, el punto de servicio nos acerca a usuarios de la zona y nos hace más accesibles. Por otro lado, reforzar el servicio de entregas con este centro de Silla nos permite optimizar la gestión de la flota y mejorar nuestros procesos, lo que se traduce en un servicio más ágil y eficiente para nuestros clientes".

El centro dispone de una nave de 500 m² y una campa de 3.000 m², y da soporte directo a la delegación de Riba-roja de Turia. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, Northgate también dispone de delegación en la provincia de Alicante.

