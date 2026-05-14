SendseiPro lanza una plataforma logística tecnológica 360 con enfoque humano
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SendSeiPro presentará el próximo 21 de mayo en La Salle Campus Barcelona una innovadora plataforma tecnológica diseñada para centralizar y optimizar operaciones logísticas internacionales, integrando envíos, fulfillment, carga pesada e importación y exportación desde un único entorno de control
SendseiPro revoluciona la logística internacional. "Un antes y un después en cómo las empresas controlan sus operaciones" explican desde la empresa.
SendseiPro celebrará el próximo 21 de mayo su lanzamiento oficial en La Salle Campus Barcelona, donde presentará una innovadora plataforma tecnológica orientada al sector de importación y exportación, diseñada para centralizar, supervisar y optimizar las operaciones logísticas internacionales desde un único entorno de control.
La plataforma surge en un contexto donde muchas empresas continúan gestionando sus operaciones logísticas de forma fragmentada, dependiendo de múltiples operadores y sistemas desconectados. Esta situación genera ineficiencias, falta de visibilidad y una elevada exposición al riesgo. Frente a este escenario, SendseiPro propone una solución integral que permite a las compañías tener una visión global y en tiempo real de toda su cadena logística internacional, facilitando una gestión más eficiente, estratégica y segura.
La propuesta de valor de SendseiPro se basa en transformar la complejidad logística en claridad operativa. Gracias a una supervisión centralizada de todos los procesos, las empresas pueden mejorar la toma de decisiones, optimizar tiempos y reducir riesgos en mercados internacionales cada vez más exigentes.
Además, la plataforma ofrece una cobertura integral de servicios logísticos basada en cuatro pilares fundamentales: envíos nacionales e internacionales, gestión de carga pesada y paletizada (LTL / FTL), fulfillment y almacenaje, así como soluciones de importación y exportación con gestión aduanera. Todo ello permite centralizar la operativa logística en una única solución tecnológica adaptada a las necesidades del comercio global.
A diferencia de otras soluciones del mercado, SendseiPro no solo destaca por su tecnología, sino también por su firme apuesta por una atención personalizada y cercana. Este enfoque diferencial refuerza la relación con los clientes y posiciona a la compañía como un socio estratégico para empresas que operan a nivel internacional.
Con este lanzamiento, SendseiPro inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidarse como una solución tecnológica de referencia en el ámbito del control logístico internacional. En línea con su estrategia de expansión global, la compañía prevé reforzar su posicionamiento en mercados clave como México, consolidando así su presencia internacional y su capacidad para acompañar empresas que operan a nivel global.
El evento reunirá a profesionales del sector logístico, empresas importadoras y exportadoras, así como expertos en comercio internacional, donde se presentarán en detalle las funcionalidades de la plataforma y su impacto potencial en el sector.
"En SendseiPro la tecnología alcanza su máximo valor cuando está acompañada de un enfoque humano y cercano", afirman desde la compañía.
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