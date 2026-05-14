La fintech Paygram ultima una ronda de financiación para acelerar su expansión global en la "creator economy"
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La compañía se encuentra en conversaciones avanzadas con fondos de capital riesgo internacionales tras el éxito de su modelo de "Chat-Commerce" en Europa y Latinoamérica
La fintech española Paygram, especializada en soluciones de pago integradas en plataformas de mensajería, se encuentra en la fase final para cerrar una nueva ronda de financiación. Fuentes del sector financiero señalan que la operación ha despertado un "elevado interés" entre diversos fondos de venture capital europeos y estadounidenses, atraídos por la escalabilidad de su tecnología y un plan de negocio orientado a liderar los pagos dentro de la denominada "creator economy".
Aunque la cuantía final de la ronda no ha trascendido, el objetivo de la compañía es captar capital suficiente para apuntalar su ambicioso plan de expansión para el bienio 2026-2027. Este plan contempla no solo el refuerzo de su infraestructura tecnológica, sino también la apertura de nuevas delegaciones comerciales en mercados estratégicos y la obtención de licencias financieras adicionales para operar con mayor autonomía en regiones clave.
Potencial de crecimiento y segmentación
"El mercado está premiando a las fintech que ofrecen soluciones verticales y directas", señalan analistas del sector. "Paygram no solo procesa pagos, sino que gestiona comunidades, lo que genera una retención de usuarios muy superior a la de las pasarelas de pago genéricas".
Desembarco en Latinoamérica y presencia en foros internacionales
Con el cierre de esta ronda, Paygram prevé triplicar su volumen de transacciones procesadas antes de finales de 2026 y ampliar su plantilla tecnológica para desarrollar nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial, destinadas a la prevención de fraudes y la automatización de la atención al cliente.
Sobre Paygram
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