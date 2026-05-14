Irene Cabrera, Miss RNB España Global 2026, imagen de PRATS Sun Select
|
|
La multinacional española refuerza su apuesta por la personalización y la experiencia prémium con la web app PRATS Sun Select y nuevas propuestas cromáticas y solares inspiradas en la moda y el lifestyle
Grupo Prats ha elegido a Irene Cabrera, Miss RNB España Global2026 y representante en la próxima edición internacional de este certamen, como imagen de la nueva web app PRATS Sun Select, reforzando así la conexión de la marca con el universo lifestyle, y las nuevas tendencias en moda.
PRATS Sun Select es una nueva herramienta digital desarrollada para ayudar al óptico-optometrista a personalizar, junto al cliente y en tiempo real, la experiencia de elección y personalización cromática de lentes de sol en el punto de venta.
Estudiante de Marketing y Publicidad y vinculada al ámbito de la imagen y la comunicación, Irene Cabrera representa un perfil joven, actual y conectado con una nueva forma de entender la moda solar, donde diseño, personalidad y color forman parte de una misma experiencia.
"Irene encarna perfectamente una visión contemporánea de las gafas de sol, mucho más emocional, estética y personalizada", explica Mauro Pellegrini, Global Sales Director y CMO de Grupo Prats. "Queremos acercar al óptico herramientas y propuestas capaces de conectar con un consumidor que busca diferenciarse también a través de su imagen y de su experiencia de compra", añade.
PRATS Sun Select, asesoramiento más visual e interactivo
La herramienta permite realizar una fotografía del cliente con la montura elegida y visualizar al instante, mediante inteligencia artificial, cómo se verían diferentes colores y acabados de lentes de sol sobre la propia gafa seleccionada, ofreciendo una simulación visual realista y personal.
PRATS Sun Select incorpora más de 100 opciones de lentes solares, incluyendo colores uniformes, degradados, espejados y polarizados, facilitando una experiencia de asesoramiento mucho más visual, interactiva y personalizada.
Además, la aplicación permite guardar y compartir el resultado mediante código QR, mejorando la experiencia del usuario final y aportando al óptico una herramienta ágil, intuitiva y diferencial para el punto de venta.
Color, tendencias y nuevas propuestas solares
Entre ellas destacan las nuevas URBANCOLORS, inspiradas en tendencias contemporáneas y lifestyle, con tonalidades como Sakura, Golden Breeze, Mint Light, Orange Melon o Blue Berry.
La colección incorpora además nuevos colores fotocromáticos en tonos azul y verde, así como el nuevo Polar Azul, una propuesta de inspiración deportiva y prémium que amplía la gama polarizada de PRATS.
La marca mantiene además su apuesta por soluciones orientadas al confort visual y la protección ocular con su gama de filtros visuales y NEUROCOLORS que incorpora la nueva tonalidad NEUROCOLOR Calm.
Con estos lanzamientos Grupo Prats continúa reforzando su posicionamiento en el segmento prémium, apostando por una óptica más experiencial, personalizada y conectada con las nuevas tendencias de consumo.
A pesar de la actitud ambivalente de la población, la prostitución es parcial o totalmente legal en más de 70 países del mundo. Y esta decisión ha beneficiado tanto al desarrollo del sector turístico como a la economía general de estos países; por ejemplo, los servicios sexuales legales en Alemania aportan al presupuesto alrededor de 15 mil millones de euros cada año, lo cual es notablemente más que las ganancias de algunas de las principales empresas automotrices.
Reazziona Academy, la primera y única escuela de formación especializada en el sector energético creada por una comercializadora Reazziona Academy es la única academia online en España creada por una comercializadora y diseñada específicamente para formar a profesionales que quieran trabajar en comercializadoras eléctricas o asesorías energéticas.
200 fans españoles disfrutarán del partido desde el sofá más largo jamás creado en España para ver fútbol Lay’s, la marca de patatas fritas número uno del mundo y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el marco de la campaña ‘No Lay’s No Game’, reúne a grandes figuras del fútbol y el entretenimiento, Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Steve Carell y Thierry Henry, con fans reales a los que sorprenden con una Watch Party épica.