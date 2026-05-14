Irene Cabrera, Miss RNB España Global 2026, imagen de PRATS Sun Select

La multinacional española refuerza su apuesta por la personalización y la experiencia prémium con la web app PRATS Sun Select y nuevas propuestas cromáticas y solares inspiradas en la moda y el lifestyle Grupo Prats ha elegido a Irene Cabrera, Miss RNB España Global2026 y representante en la próxima edición internacional de este certamen, como imagen de la nueva web app PRATS Sun Select, reforzando así la conexión de la marca con el universo lifestyle, y las nuevas tendencias en moda.

PRATS Sun Select es una nueva herramienta digital desarrollada para ayudar al óptico-optometrista a personalizar, junto al cliente y en tiempo real, la experiencia de elección y personalización cromática de lentes de sol en el punto de venta.

Estudiante de Marketing y Publicidad y vinculada al ámbito de la imagen y la comunicación, Irene Cabrera representa un perfil joven, actual y conectado con una nueva forma de entender la moda solar, donde diseño, personalidad y color forman parte de una misma experiencia.

"Irene encarna perfectamente una visión contemporánea de las gafas de sol, mucho más emocional, estética y personalizada", explica Mauro Pellegrini, Global Sales Director y CMO de Grupo Prats. "Queremos acercar al óptico herramientas y propuestas capaces de conectar con un consumidor que busca diferenciarse también a través de su imagen y de su experiencia de compra", añade.

PRATS Sun Select, asesoramiento más visual e interactivo

La web app PRATS Sun Select está diseñada para transformar el proceso de asesoramiento en lentes solares.

La herramienta permite realizar una fotografía del cliente con la montura elegida y visualizar al instante, mediante inteligencia artificial, cómo se verían diferentes colores y acabados de lentes de sol sobre la propia gafa seleccionada, ofreciendo una simulación visual realista y personal.

PRATS Sun Select incorpora más de 100 opciones de lentes solares, incluyendo colores uniformes, degradados, espejados y polarizados, facilitando una experiencia de asesoramiento mucho más visual, interactiva y personalizada.

Además, la aplicación permite guardar y compartir el resultado mediante código QR, mejorando la experiencia del usuario final y aportando al óptico una herramienta ágil, intuitiva y diferencial para el punto de venta.

Color, tendencias y nuevas propuestas solares

Junto al lanzamiento de PRATS Sun Select, la firma presenta nuevas propuestas solares y cromáticas alineadas con las últimas tendencias en moda y complementos.

Entre ellas destacan las nuevas URBANCOLORS, inspiradas en tendencias contemporáneas y lifestyle, con tonalidades como Sakura, Golden Breeze, Mint Light, Orange Melon o Blue Berry.

La colección incorpora además nuevos colores fotocromáticos en tonos azul y verde, así como el nuevo Polar Azul, una propuesta de inspiración deportiva y prémium que amplía la gama polarizada de PRATS.

La marca mantiene además su apuesta por soluciones orientadas al confort visual y la protección ocular con su gama de filtros visuales y NEUROCOLORS que incorpora la nueva tonalidad NEUROCOLOR Calm.

Con estos lanzamientos Grupo Prats continúa reforzando su posicionamiento en el segmento prémium, apostando por una óptica más experiencial, personalizada y conectada con las nuevas tendencias de consumo.

