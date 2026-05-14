ESG Innova - ISOTools lanza una app gratuita para medir el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad
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ESG Innova lanza una app gratuita que permite autodiagnosticar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y obtener un plan de adecuación personalizado con IA generativa, democratizando así el acceso a una normativa de obligado cumplimiento para todo el sector público español y sus proveedores tecnológicos
La ciberseguridad es una cuestión de continuidad de negocio, de reputación y, cada vez más, de cumplimiento legal. Y las organizaciones españolas lo están descubriendo a marchas forzadas.
Bajo esa premisa, ESG Innova Group, a través de su marca ISOTools, ha celebrado el webinar "Cómo transformar la gestión de ciberseguridad en eficiencia operativa: NIS2, ENS e ISO 27001", una cita virtual que ha congregado a CISOs, directores de IT, responsables de cumplimiento y consultores de España y Latinoamérica. La sesión, lejos del tono técnico al uso, ha planteado una pregunta incómoda y necesaria: ¿cómo se cumple con tres marcos normativos al mismo tiempo sin que la operativa se hunda por el camino?
Un ecosistema regulatorio que aprieta
El problema, han coincidido los ponentes, es que muchas organizaciones siguen gestionando la ciberseguridad con hojas de cálculo, herramientas desconectadas y procesos artesanales. Un modelo que funcionó hace una década y que hoy resulta insostenible frente a auditorías cada vez más exigentes y a un panorama de amenazas que no espera.
La IA entra en escena
Más allá del contenido técnico, el evento ha vuelto a poner sobre la mesa una de las señas de identidad del grupo: su apuesta sostenida por divulgar la cultura de la ciberseguridad a través de webinars, jornadas y encuentros que cruzan fronteras y sectores. Una agenda formativa que, edición tras edición, contribuye a elevar el nivel de madurez de empresas e instituciones.
Una app para diagnosticar el ENS desde el móvil
El funcionamiento es sencillo: el usuario elige la categoría aplicable a su sistema —Básica, Media o Alta— y responde un cuestionario guiado, medida por medida, conforme al Anexo II del RD 311/2022. Al terminar, la app genera de forma automática un Plan de Adecuación personalizado elaborado con IA generativa y lo envía en PDF al correo del usuario, junto con el informe completo. Un punto de partida ideal para quienes empiezan, y un termómetro útil para quienes ya están certificados y quieren llegar a la auditoría con los deberes hechos.
Con más de 25 años de trayectoria, presencia en más de 30 países y 240.000 usuarios, ESG Innova reafirma así su empeño por democratizar el acceso al cumplimiento normativo. Porque, como dejaron claro los ponentes, la ciberseguridad ya no es un lujo. Es un mínimo exigible.
A pesar de la actitud ambivalente de la población, la prostitución es parcial o totalmente legal en más de 70 países del mundo. Y esta decisión ha beneficiado tanto al desarrollo del sector turístico como a la economía general de estos países; por ejemplo, los servicios sexuales legales en Alemania aportan al presupuesto alrededor de 15 mil millones de euros cada año, lo cual es notablemente más que las ganancias de algunas de las principales empresas automotrices.
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