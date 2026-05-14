Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Steve Carell y Thierry Henry sorprenden a los fans del fútbol con una Watch Party épica

‘No Lay’s, No Game’ vuelve para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una Watch Party sorpresa junto a iconos del fútbol y fans reales. En España, Lay’s y David Villa traen a Madrid una Watch Party única para vivir el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA™. 200 fans españoles disfrutarán del partido desde el sofá más largo jamás creado en España para ver fútbol Lay’s, la marca de patatas fritas número uno del mundo y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el marco de la campaña ‘No Lay’s No Game’, reúne a grandes figuras del fútbol y el entretenimiento, Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Steve Carell y Thierry Henry, con fans reales a los que sorprenden con una Watch Party épica. En diciembre, la campaña reunió al grupo a través de una videollamada para decidir quién sería el anfitrión de la fiesta, con David Beckham como elegido.

"A todo el mundo le gusta el fútbol, a todo el mundo le gusta Lay’s. ¿Juntos? Perfecto", afirma Steve Carell.

Tal y como se muestra en el anuncio, cuando por fin llegó el momento de que comenzara la Watch Party, quedaba resolver una pregunta clave: ¿quién traía las Lay’s? Al darse cuenta de que no tenían suficientes para la fiesta, el grupo, reunido presencialmente, se dirigió a un supermercado local, sorprendiendo a compradores desprevenidos e invitando a aquellos que llevaban Lay’s a unirse a ellos, con David Beckham como anfitrión.

Grabado en directo y con reacciones totalmente espontáneas de los fans, el momento puso cara a cara a compradores reales con algunas de las figuras más importantes del fútbol y el entretenimiento, dando vida a una experiencia que solo "No Lay’s, No Game" podía hacer posible.

"Nos divertimos mucho organizando la Watch Party: la energía, las risas y la conexión con fans reales fueron increíbles", explica David Beckham.

"La campaña ‘No Lay’s, No Game’ siempre ha tenido como objetivo acercar a los fans al deporte y a los jugadores y personalidades que admiran, de una forma auténtica, memorable y participativa", señaló Alexis Porter, vicepresidenta Global de Lay’s. "Este año no es la excepción. La Watch Party épica, alineada con el mayor evento futbolístico del planeta, trata de unir a algunos de los mayores iconos del mundo con fans reales que comparten una verdad muy simple: ver fútbol siempre es mejor con Lay’s".

Lay’s y David Villa traen a Madrid una Watch Party única para vivir el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA™

Para llevar la campaña No Lay’s No Game a España, la marca convertirá Madrid en el epicentro de la emoción futbolística el próximo 15 de junio con una espectacular Watch Party en el Palacio de Vistalegre, redefiniendo el modo de ver y vivir este deporte. Más de 5.000 personas vivirán el primer partido de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como nunca antes, en una experiencia que fusiona fútbol, cultura y entretenimiento en estado puro.

El evento contará con un anfitrión de lujo. David Villa, leyenda del fútbol español y máximo goleador de la Selección en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, será el encargado de guiar una experiencia única pensada para los amantes del fútbol de todas las edades. Junto a él, algunas de las figuras más importantes del mundo digital como DjMariio, Noe9977, Ubietoo, KOKODC, Nil Ojeda, Ventura, Javi Hoyos, Elena Gortari y Juan Péres compartirán su energía y cercanía para conectar con los fans de una forma nunca vista.

Más que una simple retransmisión, Lay’s organizará una experiencia diferencial con activaciones antes, durante y después del partido, diseñadas para amplificar y vivir cada momento del partido. Como gran hito del evento, 200 afortunados podrán disfrutar del partido desde el sofá más largo jamás creado en España para ver fútbol, compartiendo la emoción y las impresiones del encuentro junto a estrellas del deporte y el mundo digital.

Todos aquellos interesados en vivir esta experiencia única podrán optar a entradas a través de un concurso registrándose en esteenlace y respondiendo a la pregunta '¿Cuál es tu mejor recuerdo en el mundo del fútbol?' hasta el 31 de mayo.

Con esta iniciativa, que se suma al lanzamiento de una edición limitada de Lay’s, Doritos y Ruffles con cinco sabores inspirados en la cultura gastronómica de Argentina, México, Portugal, Reino Unido y España, Lay’s refuerza su compromiso de convertir cada partido en un momento de conexión, celebración y disfrute colectivo que une a las personas a través del fútbol y el sabor de los snacks.

Mientras el mundo cuenta los días para el inicio del torneo el 11 de junio, Lay’s invita a los aficionados de todo el mundo a sumarse a la emoción y hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ una de las más memorables de la historia.

