Reazziona Academy y Talenom se unen para acompañar a los alumnos en la formalización de su actividad profesional y su asesoramiento fiscal

Reazziona Academy proporciona a sus alumnos las herramientas, el conocimiento y la práctica necesarios para profesionalizarse en el sector energético y ayudar a los clientes a entender la factura de la luz, asesorándoles sobre sus necesidades energéticas de una manera transparente y clara Reazziona, comercializadora energética del grupo Visalia, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Talenom, asesoría fiscal, contable, laboral y legal para empresas y profesionales independientes.

Gracias a este acuerdo, los alumnos de Reazziona Academy recibirán una sesión sobre primeros pasos como autónomos, y al finalizar sus cursos, una visita de asesoramiento gratuito por parte de Talenom, donde poder resolver sus dudas en relación a cómo emprender, principales obligaciones y cuál será la optimización fiscal más adecuada. Además, los alumnos que decidan contratar los servicios de Talenom obtendrán un 5 % de descuento en su cuota de asesoría fiscal durante el primer año.

El CEO de Reazziona, David Busquets, ha destacado que "estamos muy satisfechos con la evolución de Reazziona Academy y con la excelente acogida que ha tenido entre los profesionales interesados en formarse en el sector energético. Este acuerdo con Talenom nos permite dar un paso más allá, facilitando a los alumnos no solo su formación, sino también el acompañamiento necesario para iniciar su actividad profesional con garantías", ha añadido, subrayando que "seguiremos trabajando para dotar a los asesores comerciales de herramientas útiles que les permitan acompañar a clientes y empresas con transparencia, rigor y confianza, contribuyendo así a mejorar la comprensión y la toma de decisiones en materia energética".

Leticia de Ponga, asesora fiscal de Talenom en Sant Cugat del Vallés, incide en que "participar en este tipo de cursos nos da la oportunidad de explicar con rigor y profesionalidad cómo emprender con seguridad, teniendo en cuenta todos los aspectos legales y fiscales, así como las ventajas de ir de la mano de profesionales que se anticipan a tus necesidades".

Reazziona Academy, la primera y única escuela de formación especializada en el sector energético creada por una comercializadora

Reazziona Academy es la única academia online en España creada por una comercializadora y diseñada específicamente para formar a profesionales que quieran trabajar en comercializadoras eléctricas o asesorías energéticas. Su metodología combina contenido práctico, lecciones breves y directas, y un enfoque orientado a la realidad del mercado energético.

La academia ofrece cursos onlinedesde niveles básicos hasta avanzados, programas especializados para profesionales que desean ampliar conocimientos, un modelo avanzado para quienes quieran montar su propia asesoría o abrir delegaciones de Reazziona, bolsa de trabajo en asesorías y ofertas internas, así como la posibilidad de convertirse en agente directo de la comercializadora tras aprobar el curso.

Novedades de Reazziona Academy

Entre las principales novedades de Reazziona Academy destacan el nuevo minicurso gratuito adaptado según la experiencia previa del alumno; nuevas modalidades de compra, permitiendo adquirir los cursos como particular, como empresa para sus empleados o colaboradores o incluso como regalo; nuevas opciones de pago, incorporando TPV virtual con Visa y Bizum; o la ampliación de contenidos, con nuevas temáticas para asesores con y sin experiencia.

David Busquets ha puesto de manifiesto que "ya no basta con delegar las decisiones energéticas en terceros; las empresas necesitan conocimiento propio para evitar errores que pueden costar miles de euros, y nuestra misión es que tanto asesores como directivos cuenten con la formación necesaria para tomar decisiones estratégicas con criterio".

Asimismo, gracias al acuerdo con Talenom, los alumnos pueden acceder al curso inicial con condiciones económicas muy ventajosas, con un descuento general del 70 % (introduciendo el código TALENOM en el proceso de compra), ampliable al 90 % para las personas en paro (en este caso deben escribir a info@reazzionaacademy.es acreditando su situación y solicitando el código a introducir).

