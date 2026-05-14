Reazziona Academy y Talenom se unen para acompañar a los alumnos en la formalización de su actividad profesional y su asesoramiento fiscal
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Reazziona Academy proporciona a sus alumnos las herramientas, el conocimiento y la práctica necesarios para profesionalizarse en el sector energético y ayudar a los clientes a entender la factura de la luz, asesorándoles sobre sus necesidades energéticas de una manera transparente y clara
Reazziona, comercializadora energética del grupo Visalia, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Talenom, asesoría fiscal, contable, laboral y legal para empresas y profesionales independientes.
Gracias a este acuerdo, los alumnos de Reazziona Academy recibirán una sesión sobre primeros pasos como autónomos, y al finalizar sus cursos, una visita de asesoramiento gratuito por parte de Talenom, donde poder resolver sus dudas en relación a cómo emprender, principales obligaciones y cuál será la optimización fiscal más adecuada. Además, los alumnos que decidan contratar los servicios de Talenom obtendrán un 5 % de descuento en su cuota de asesoría fiscal durante el primer año.
El CEO de Reazziona, David Busquets, ha destacado que "estamos muy satisfechos con la evolución de Reazziona Academy y con la excelente acogida que ha tenido entre los profesionales interesados en formarse en el sector energético. Este acuerdo con Talenom nos permite dar un paso más allá, facilitando a los alumnos no solo su formación, sino también el acompañamiento necesario para iniciar su actividad profesional con garantías", ha añadido, subrayando que "seguiremos trabajando para dotar a los asesores comerciales de herramientas útiles que les permitan acompañar a clientes y empresas con transparencia, rigor y confianza, contribuyendo así a mejorar la comprensión y la toma de decisiones en materia energética".
Leticia de Ponga, asesora fiscal de Talenom en Sant Cugat del Vallés, incide en que "participar en este tipo de cursos nos da la oportunidad de explicar con rigor y profesionalidad cómo emprender con seguridad, teniendo en cuenta todos los aspectos legales y fiscales, así como las ventajas de ir de la mano de profesionales que se anticipan a tus necesidades".
Reazziona Academy, la primera y única escuela de formación especializada en el sector energético creada por una comercializadora
La academia ofrece cursos onlinedesde niveles básicos hasta avanzados, programas especializados para profesionales que desean ampliar conocimientos, un modelo avanzado para quienes quieran montar su propia asesoría o abrir delegaciones de Reazziona, bolsa de trabajo en asesorías y ofertas internas, así como la posibilidad de convertirse en agente directo de la comercializadora tras aprobar el curso.
Novedades de Reazziona Academy
David Busquets ha puesto de manifiesto que "ya no basta con delegar las decisiones energéticas en terceros; las empresas necesitan conocimiento propio para evitar errores que pueden costar miles de euros, y nuestra misión es que tanto asesores como directivos cuenten con la formación necesaria para tomar decisiones estratégicas con criterio".
Asimismo, gracias al acuerdo con Talenom, los alumnos pueden acceder al curso inicial con condiciones económicas muy ventajosas, con un descuento general del 70 % (introduciendo el código TALENOM en el proceso de compra), ampliable al 90 % para las personas en paro (en este caso deben escribir a info@reazzionaacademy.es acreditando su situación y solicitando el código a introducir).
A pesar de la actitud ambivalente de la población, la prostitución es parcial o totalmente legal en más de 70 países del mundo. Y esta decisión ha beneficiado tanto al desarrollo del sector turístico como a la economía general de estos países; por ejemplo, los servicios sexuales legales en Alemania aportan al presupuesto alrededor de 15 mil millones de euros cada año, lo cual es notablemente más que las ganancias de algunas de las principales empresas automotrices.
Reazziona Academy, la primera y única escuela de formación especializada en el sector energético creada por una comercializadora Reazziona Academy es la única academia online en España creada por una comercializadora y diseñada específicamente para formar a profesionales que quieran trabajar en comercializadoras eléctricas o asesorías energéticas.
200 fans españoles disfrutarán del partido desde el sofá más largo jamás creado en España para ver fútbol Lay’s, la marca de patatas fritas número uno del mundo y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el marco de la campaña ‘No Lay’s No Game’, reúne a grandes figuras del fútbol y el entretenimiento, Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Steve Carell y Thierry Henry, con fans reales a los que sorprenden con una Watch Party épica.