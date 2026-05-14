La bicicleta compartida podría generar 121 millones de euros anuales en beneficios sociales

Un análisis de 144 ciudades españolas identifica un potencial de casi 7 millones de usuarios en todo el país.

El despliegue completo de estos sistemas permitiría evitar más de 26.500 toneladas de CO₂ al año.

Por cada euro invertido, la sociedad podría recibir hasta 1,75 € en retorno en salud, productividad y sostenibilidad.

España afronta un momento clave para consolidar la bicicleta compartida como infraestructura central de la movilidad urbana, con margen de crecimiento en ciudades medianas y grandes.

El despliegue óptimo de sistemas de bicicleta compartida en las principales ciudades españolas podría generar 121 millones de euros anuales en beneficios sociales. Así lo revela el informe “El potencial económico y social de la bicicleta compartida en España”, elaborado por la compañía de movilidad urbana Fifteen, que identifica además un potencial de 6,8 millones de usuarios y una reducción de más de 26.500 toneladas de CO₂ al año a nivel nacional.

El análisis, basado en 144 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que representan más del 55% de la población, cuantifica por primera vez el impacto de estos sistemas a escala nacional y sitúa la bicicleta compartida como una de las infraestructuras con mayor capacidad de transformación en la movilidad urbana.

El impacto económico deriva de factores ambientales y sociales como la reducción de emisiones, el ahorro sanitario asociado a una mayor actividad física y la mejora de la productividad asociada a una movilidad más activa. En este sentido, estima que por cada euro invertido en bicicleta compartida, la sociedad podría recibir entre 1,10 € y 1,75 € en beneficios sociales en función del despliegue, lo que sitúa este modelo como uno de los sistemas con mayor retorno social dentro de las políticas de movilidad urbana.

Además, el informe pone de relieve el amplio margen de crecimiento existente en España. A pesar de contar actualmente con alrededor de 32.000 bicicletas compartidas, su implantación es desigual, con ciudades donde el servicio está consolidado y otras donde todavía no se ha desarrollado o lo ha hecho por debajo de su capacidad. El potencial de 6,8 millones de usuarios se alcanzaría si los municipios analizados desarrollaran plenamente estos sistemas.

La bicicleta compartida como infraestructura clave en la movilidad urbana El estudio plantea un cambio de enfoque en torno a la bicicleta compartida, que deja de entenderse como un servicio complementario para consolidarse como una infraestructura esencial dentro de los sistemas de movilidad urbana.

Según señala Artur Munne, director general de Fifteen en España: “La bicicleta compartida ha ido consolidándose como una solución cada vez más presente en el día a día de millones de españoles. Ha llegado el momento de entender este modelo como una pieza estructural de la movilidad urbana, clave para avanzar hacia sistemas más eficientes, accesibles y sostenibles, y cuyo impacto económico, social y ambiental es medible”.

Más allá de facilitar desplazamientos, la bicicleta compartida conecta a la ciudadanía con el empleo, la educación y los servicios esenciales, al tiempo que actúa como una palanca directa de descarbonización, especialmente en ciudades medianas donde sustituye el uso del vehículo privado.

Desarrollo desigual con alto potencial en todo el territorio El análisis identifica dos grandes dinámicas en el desarrollo de estos sistemas. Por un lado, las grandes ciudades concentran la mayor demanda potencial, aunque requieren optimizar la gestión de flotas y la infraestructura para responder a un uso intensivo.

Por otro, las ciudades medianas presentan un mayor impacto en términos de reducción de emisiones, ya que la bicicleta compartida sustituye de forma más directa desplazamientos en coche, lo que refuerza su papel como herramienta de cambio modal y descarbonización.

El informe destaca fenómenos como la estacionalidad en destinos turísticos, donde la demanda puede multiplicarse en determinados momentos del año, lo que exige modelos de gestión más flexibles y adaptados a cada contexto urbano.

Momento decisivo para la consolidación de la bicicleta compartida España se encuentra en un punto de inflexión, impulsada en parte por los fondos europeos, que pueden llegar a cubrir hasta el 90% de la inversión inicial en este tipo de proyectos.

Entre los principales retos que advierte el informe, destacan la necesidad de avanzar hacia modelos integrados -que combinen servicios de bicicleta compartida para alquiler a corto y largo plazo, así como su conexión con otros servicios públicos de movilidad-, evitar la fragmentación de los usos, adaptar las infraestructuras a las diferentes realidades urbanas y garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, más allá de los fondos europeos.

En este escenario, la bicicleta compartida se consolida como una de las palancas con mayor capacidad para transformar la movilidad urbana en España, combinando impacto ambiental, social y económico en un momento decisivo para el futuro de las ciudades.

Acerca de Fifteen

Fifteen es una empresa europea especializada en el diseño, fabricación y despliegue de servicios públicos de alquiler de bicicletas. En la actualidad, cuenta con más de 20.000 bicicletas desplegadas en 30 ciudades de 10 países, entre las que destacan Marsella, Saint-Étienne, Metz, Brest, Nueva Aquitania, Épinal, Auxerre (Francia); Lima (Perú); Vancouver (Canadá); Augsburgo (Alemania); y Vitoria-Gasteiz y Gijón (España).

En julio de 2023, inició el desarrollo de su primer sistema de bicicleta compartida en España, ubicado en Gijón. En 2025 lanzó MugiBIKE en Vitoria-Gasteiz, un servicio innovador con dos modalidades de alquiler que conviven en una única plataforma: desplazamientos puntuales entre estaciones o suscripciones de larga duración (hasta 3 meses) que permiten usar la bicicleta eléctrica como propia, recargándola en casa. Este servicio híbrido, denominado Red Aumentada de Bicicletas, opera en ciudades francesas desde 2023.

La misión de Fifteen es hacer de la movilidad activa una realidad cotidiana accesible para toda la ciudadanía. Actualmente, Fifteen ofrece tres líneas de actividad: bicicletas eléctricas y estación de recarga, tecnología de datos avanzada y consultoría de movilidad urbana. Esta combinación permite a las ciudades no solo desplegar sistemas, sino optimizarlos continuamente mediante análisis de “ciclo de vida del usuario”, identificando patrones reales de movilidad, impacto ambiental y retorno social.

Fifteen propone a administraciones locales y regionales soluciones concretas como una bicicleta eléctrica de nueva generación, la estación de carga inteligente más ligera del mundo e innovadores sistemas de interfaz de usuario y software analítico para que las ciudades demuestren el valor real de la bicicleta compartida. Además, apoya el diseño y despliegue del servicio mediante acompañamiento técnico, logístico y comunicativo.

