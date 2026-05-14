Furgonetas.net nace como portal especializado en la compraventa de furgonetas de segunda mano en España

La plataforma apuesta por una experiencia de búsqueda específica para vehículos comerciales, frente a los clasificados generalistas En un mercado donde encontrar una furgoneta de segunda mano sigue siendo más complejo de lo que debería, Furgonetas.net nace con una propuesta clara: crear un portal especializado en la compraventa de furgonetas y vehículos comerciales en España.

A diferencia de los portales generalistas, la plataforma está diseñada alrededor de las necesidades reales de quienes buscan este tipo de vehículos: autónomos, empresas, repartidores, profesionales de logística, talleres, concesionarios y particulares interesados en comprar, vender o camperizar una furgoneta.

"Cuando alguien busca una furgoneta, no le sirven exactamente los mismos filtros que para un turismo. Necesita comparar aspectos como el tipo de carrocería, la carga útil, las dimensiones, el uso profesional o la ubicación. Furgonetas.net nace para ordenar esa búsqueda desde una lógica especializada", explica José Luis Sánchez, fundador del proyecto.

La plataforma permite buscar anuncios por marca, modelo, ubicación, tipo de vehículo y características técnicas, además de facilitar el contacto entre compradores y vendedores. El proyecto también contempla perfiles públicos para profesionales, publicación de stock, captación de leads y páginas específicas por provincia, modelo y tipo de búsqueda.

Otro de los activos principales del proyecto es su propio nombre. Furgonetas.net es uno de los dominios más directos y descriptivos del sector en español, lo que favorece el reconocimiento de marca y refuerza su posicionamiento en búsquedas relacionadas con la compraventa de furgonetas.

Furgonetas.net está disponible en furgonetas.net y continuará ampliando su oferta de anuncios y funcionalidades para compradores, vendedores particulares y profesionales del sector.

Sobre Furgonetas.net

Furgonetas.net es un portal español especializado en la compraventa de furgonetas y vehículos comerciales de segunda mano. Su objetivo es conectar a compradores y vendedores con una experiencia de búsqueda adaptada a las necesidades del sector, como alternativa especializada frente a los clasificados generalistas.

