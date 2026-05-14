Girona da un paso adelante hacia el turismo consciente con el lanzamiento de ‘Fit&Fun Breaks’
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El turismo deportivo en las comarcas gerundenses inicia una nueva etapa
La empresa Agenda Sports & Elements presenta Fit&Fun Breaks, una iniciativa que nace con la voluntad de demostrar que es posible unir el deporte de alta calidad con un compromiso profundo por el territorio, la sostenibilidad y la gente que vive en él.
Un modelo basado en el respeto y la inmersión real
"No queremos solo traer deportistas; queremos crear embajadores de nuestro territorio", explican desde la organización. Esta filosofía se traduce en itinerarios diseñados con esmero que incluyen desde Trail-running, Hiking y Ciclismo (Gravel/MTB) hasta Retreats de bienestar, pasando por el Golf, Pádel y la Escalada, siempre bajo un criterio de mínimo impacto ambiental y máximo respeto por el entorno natural.
Sostenibilidad como motor económico local
El corazón de este modelo es el Resort El Vilà (Porqueres). Ubicado estratégicamente al lado del Estany de Banyoles, este espacio recupera una finca histórica para convertirla en un centro logístico sostenible. Con un hotel de 30 habitaciones, servicio de restauración e instalaciones deportivas propias, El Vilà será el punto de encuentro donde los participantes podrán desconectar para volver a conectar con la naturaleza.
Acto de presentación oficial
La actual legislación, vigente desde 2006, permite a los hombres destruir el semen congelado en cualquier momento, sin ninguna tutela o limitación, mientras que las mujeres solo pueden destruir sus óvulos congelados bajo estrictas condiciones que incluyen el dictamen de, al menos, dos médicos especialistas independientes y ajenos al centro donde están criopreservados los óvulos, indicando su incapacidad para quedarse embarazadas.
Un modelo basado en el respeto y la inmersión real Fit&Fun Breaks huye de los paquetes turísticos estándar y de la masificación.
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