Girona da un paso adelante hacia el turismo consciente con el lanzamiento de ‘Fit&Fun Breaks’

El turismo deportivo en las comarcas gerundenses inicia una nueva etapa La empresa Agenda Sports & Elements presenta Fit&Fun Breaks, una iniciativa que nace con la voluntad de demostrar que es posible unir el deporte de alta calidad con un compromiso profundo por el territorio, la sostenibilidad y la gente que vive en él.

Un modelo basado en el respeto y la inmersión real

Fit&Fun Breaks huye de los paquetes turísticos estándar y de la masificación. El proyecto se basa en la inmersión territorial: una invitación a descubrir Girona no solo como un escenario deportivo, sino como un ecosistema vivo. A través de grupos reducidos y supervisados, la propuesta garantiza una experiencia auténtica donde el paisaje, la cultura local y la gastronomía de proximidad son tan protagonistas como la actividad física.

"No queremos solo traer deportistas; queremos crear embajadores de nuestro territorio", explican desde la organización. Esta filosofía se traduce en itinerarios diseñados con esmero que incluyen desde Trail-running, Hiking y Ciclismo (Gravel/MTB) hasta Retreats de bienestar, pasando por el Golf, Pádel y la Escalada, siempre bajo un criterio de mínimo impacto ambiental y máximo respeto por el entorno natural.

Sostenibilidad como motor económico local

El objetivo fundamental de Fit&Fun Breaks es generar un retorno real para las comarcas de Girona. El proyecto actúa como un motor de riqueza para el tejido local, creando sinergies con comercios, alojamientos y productores de la zona. Partiendo de Banyoles, l’Escala y la Cerdanya, la iniciativa tiene la vocación de integrar progresivamente todas las comarcas gerundenses bajo un modelo de valor compartido y excelencia.

El corazón de este modelo es el Resort El Vilà (Porqueres). Ubicado estratégicamente al lado del Estany de Banyoles, este espacio recupera una finca histórica para convertirla en un centro logístico sostenible. Con un hotel de 30 habitaciones, servicio de restauración e instalaciones deportivas propias, El Vilà será el punto de encuentro donde los participantes podrán desconectar para volver a conectar con la naturaleza.

Acto de presentación oficial

Para compartir los detalles de este nuevo modelo turístico más consciente, la empresa invita a la presentación oficial que contará con las intervenciones del Sr. Miquel Noguer, presidente del Patronat de Turisme Costa Brava Girona y de la Diputació de Girona; el Sr. Pere Vilà, gerente de INDESCAT (clúster de la industria del deporte en Cataluña); y el Sr. Pablo Rodríguez, jefe de Certificaciones de la Agència Catalana de Turisme.

FECHA: Martes, 19 de mayo

Martes, 19 de mayo HORA: 19:30 h

19:30 h LUGAR: EUSES - Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Carrer de Francesc Ferrer i Gironès, 24, Salt).