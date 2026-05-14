Los Técnicos de Hacienda prevén que el Gobierno suprimirá el 30 de junio la bajada del IVA a energía y carburantes

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, prevén que el Gobierno suprimirá la bajada del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos el 30 de junio, cuando vence el plazo del primer paquete anticrisis frente a la guerra en Oriente Medio, tras publicarse las prácticas recomendadas por la Comisión Europea para proteger a los consumidores y a la industria con el objetivo de una transición limpia a largo plazo, apoyar el ahorro energético inmediato, el despliegue rápido de soluciones limpias y fomentar las inversiones en eficiencia energética y la producción de energía (se puede ver un resumen del catálogo europeo en el Anexo).



GESTHA coincide con la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se incluye la reducción de los impuestos especiales acorde con los debates precedentes, pero considera que las bajadas generalizadas del IVA son contrarias al Plan de Acción de la UE para la Energía Asequible y a la estrategia de eliminación del trato preferencial para los combustibles fósiles.

Además, GESTHA reitera que las bajadas generalizadas del IVA son regresivas como han demostrado los estudios realizados de las medidas adoptadas contra la crisis inflacionaria que provocó la guerra en Ucrania, pues las rebajas fiscales generalizadas son utilizadas con mayor intensidad por los hogares de mayores ingresos, los cuales suelen disponer de mejor climatización en sus hogares, de un mayor tamaño, así como de un mayor número de vehículos particulares por hogar, que utilizan más y suelen ser de gamas más altas y con mayores consumos.

Así la Comisión europea apuesta por incentivos temporales para reducir el uso del vehículo privado, como el transporte público gratuito o a bajo coste, el despliegue de vehículos eléctricos, el apoyo a los biocombustibles sostenibles para el transporte aéreo y marítimo, o desincentivos fiscales basados en las emisiones de CO2 para vehículos de combustible convencional.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda insisten en que la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas son "medidas coyunturales y paliativas" para compensar a los consumidores de la subida de precios en la electricidad, pero no aborda las causas que la provocan, por lo que proponen reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y de las tarifas de acceso a la red, y demás medidas previstas en el Plan europeo de Energía limpia.

En este sentido, GESTHA ve un acierto que la Comisión recomiende que las medidas se orienten especialmente hacia los sectores más afectados y los hogares de medios o bajos ingresos, tal como había reclamado con anterioridad.

No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que la Comisión incluye como prácticas de éxito algunas medidas españolas, como el abono únicodel transporte público colectivo, la ampliación del bono social térmico y eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, al autoconsumo eléctrico y a la rehabilitación energética de edificios de viviendas, singularmente en barrios más necesitados, la limitación del corte de suministro a hogares vulnerables (como la notificación previa a los municipios de Cataluña), la promoción de comunidades energéticas e incluso la suspensión temporal del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica.

En concreto, GESTHA ve compatible con las recomendaciones europeas la ayuda española de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas, agricultores y pescadores, o la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, la logística, la cadena alimentaria o el comercio minorista.

No obstante, los técnicos de Hacienda piden que las administraciones públicas españolas se coordinen para aprobar y otorgar otras ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y actividades de la pesca, y para paliar la crisis de precios de los alimentos o de otros bienes de consumo, así como en los precios de adquisición o alquiler de vivienda.

Así, GESTHA defiende la vigilancia estricta de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos, y propone las siguientes medidas para el siguiente paquete anticrisis de intensificarse la senda inflacionista:

1. La reforma del sistema marginalista de precios, porque, según GESTHA, no es eficiente que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) marque el precio para todas las demás, conclusión a la que también llega la Comisión Europea, por lo que proponen subastas basadas en costes de producción y la eliminación de los "beneficios caídos del cielo" en centrales nucleares e hidráulicas.

2. Fomento del teletrabajo, tan amplio como sea posible, en empresas y administraciones públicas.

3. En el orden social, el refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas, reeditar vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables u hogares en situación de pobreza energética, diferenciando su importe según el nivel de ingresos, y evitar las desconexiones por impago a consumidores vulnerables.

4. Profundizar en los incentivos fiscales a las empresas y trabajadores por utilizar cheques o tarjetas de transporte público.

5. Fomentar la transición de las instalaciones industriales que utilicen energías renovables.

6. Reforzar la supervisión de operaciones de futuros sobre la electricidad y sobre los derechos de emisión de CO2.