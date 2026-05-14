Barcelona acoge el lanzamiento global de "Shanghai Summer" 2026

El 8 de mayo de 2026, hora local, se inauguró en Port Vell, Barcelona, la promoción global de la Temporada Internacional de Consumo "Shanghai Summer" 2026 El evento fue organizado por la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái y la Oficina de Información del Gobierno Municipal de Shanghái, con apoyo del Consulado General de China en Barcelona y del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, y coorganizado por Shanghai Design Week y la Agrupación Artística Huaxing de Barcelona.

Asistieron Meng Yuhong, cónsul general de la R. P. China en Barcelona; Liu Min, directora adjunta de la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái; y Richard Sánchez Jiménez, comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Barcelona, junto con representantes institucionales, socios globales de "Shanghai Summer", medios y "Global Experience Creators".

La ceremonia comenzó con una presentación tecnológica del robot Lingxi X2 de AgiBot, embajador inteligente de "Shanghai Summer", mostrando una imagen de ciudad abierta y orientada al futuro.

Durante el evento se presentó el vídeo promocional global THIS IS SHANGHAI SUMMER y la acreditación de los "Global Experience Creators", cuyos representantes viajarán a Shanghái.

También se celebró la ceremonia inaugural del vuelo temático "Shanghai Summer" de China Eastern Airlines. El primer vuelo internacional despegará desde Barcelona hacia Shanghái el 25 de mayo.

En la sesión de presentaciones, Lu Zhidan, supervisora de ventas de la oficina de Madrid de China Eastern Airlines, presentó la conectividad aérea entre Shanghái y Barcelona. Inma Anglada, responsable regional de UnionPay International para España, Portugal y Andorra, compartió soluciones de pago y servicios digitales mediante la aplicación Nihao China. Chen Li, directora general de Manloulan y representante de "Shanghai Customized", presentó estética oriental y moda contemporánea. Wang Yurú, directora general para España de AgiBot Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd., mostró cómo la inteligencia artificial puede ofrecer una experiencia de viaje inteligente y eficiente.

Posteriormente, Meng Yuhong, Liu Min, Richard Sánchez Jiménez, Li Beidou, subdirector general del Centro Europeo de Marketing de China Eastern Airlines, e Inma Anglada participaron en la ceremonia oficial de corte de cinta, marcando el inicio de la promoción global de "Shanghai Summer" 2026 en Barcelona.

