MEAT XPERIENCE es el único punto de encuentro de los profesionales cárnicos de proximidad
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La feria MEAT XPERIENCE se ha consolidado como una herramienta estratégica para reforzar el presente y el futuro del comercio cárnico de proximidad. Así lo asegura Mireia Sellarès, presidenta de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers – Xarcuters i del GremiCarn Barcelona, entidad que impulsa la feria y que pone en valor el papel de este evento como altavoz de un sector "arraigado, pero con plena capacidad de innovación"
La feria MEAT XPERIENCE se dirige a charcuterías, carnicerías, pollerías y establecimientos gourmet de proximidad, y celebrará su próxima edición los días 4 y 5 de octubre de 2026 en Barcelona.
Según Sellarès, impulsar una iniciativa como esta permite visibilizar todo lo que hay detrás de las carnicerías y charcuterías: "el conocimiento, la elaboración propia, el trato con el cliente y el compromiso con el territorio". En este sentido, defiende que el sector no solo es comercio de proximidad, sino también "servicio, artesanía, confianza y calidad".
La presidenta también subraya la importancia del apoyo institucional para consolidar el proyecto. "Si queremos que la feria se convierta en un gran referente, es necesario que las instituciones la acompañen y apuesten decididamente por el valor de nuestro oficio", afirma.
Un sector en transformación
Además, el sector afronta retos clave como el relevo generacional, la digitalización o la adaptación a criterios de sostenibilidad. En este contexto, MEAT XPERIENCE se posiciona como una plataforma para encontrar soluciones, compartir experiencias y anticipar tendencias.
Un punto de encuentro para el futuro del sector
Finalmente, la presidenta hace un llamamiento claro a empresas proveedoras e instituciones para que apuesten por el proyecto: "MEAT XPERIENCE es una oportunidad real de conectar con el profesional y una palanca de transformación para el conjunto del sector".
Tenéis la entrevista completa en este enlace.
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