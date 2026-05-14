Akkodis, reconocida en el informe HFS Horizons 2026 por sus servicios de IA agéntica para empresas
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La firma global de analistas posiciona a Akkodis como "Enterprise Innovator" en servicios de IA agéntica
Akkodis, líder global en consultoría de ingeniería digital y parte del Grupo Adecco, ha sido reconocida en el informe HFS Horizons: Agentic Services 2026, que evaluó a 36 de los principales proveedores de servicios del mundo por su capacidad para operacionalizar la IA agéntica en entornos empresariales reales.
El informe posiciona a Akkodis como Enterprise Innovator, destacando su capacidad para ofrecer servicios agénticos basados en sólidos fundamentos de datos y una ejecución gobernada. Según HFS Research, Akkodis demuestra una gran capacidad para impulsar transformaciones a nivel empresarial, ayudando a las organizaciones a escalar la IA agéntica en flujos de trabajo clave mientras mantienen la gobernanza, la trazabilidad y el control operativo, con despliegues ya implementados en producción y resultados de negocio medibles.
De los pilotos de IA agéntica a la producción empresarial
En su evaluación, HFS Research destaca el enfoque de Akkodis en la gobernanza, los fundamentos de datos y la ejecución a escala, subrayando varias fortalezas:
Resultados demostrados destacados por HFS Research
En el sector manufacturero, HFS señala despliegues en los que la inteligencia agéntica de Akkodis ayudó a un cliente global a reducir entre un 20 % y un 30 % las órdenes de devolución, disminuir entre un 30 % y un 40 % el desperdicio de material y alcanzar una precisión de previsión superior al 90 %, impulsando mejoras significativas en eficiencia, calidad y toma de decisiones a gran escala.
"Estamos orgullosos de ser reconocidos por HFS Research como Enterprise Innovator en servicios agénticos", ha declarado Jo Debecker, presidente y CEO de Akkodis. "A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la ejecución real, el reto no es la ambición, sino ofrecer una IA agéntica capaz de funcionar de forma fiable en producción. En Akkodis nos centramos en una ejecución gobernada y liderada por la ingeniería que ayuda a las empresas a escalar la IA agéntica de forma responsable en sus flujos de trabajo clave, con confianza, responsabilidad y un impacto medible".
"Akkodis aporta un enfoque distintivo, liderado por la ingeniería, a los servicios agénticos, combinando una profunda experiencia técnica con conocimiento sectorial para integrar agentes inteligentes en entornos complejos de productos y operaciones, permitiendo a las empresas pasar de la experimentación a un impacto real y escalable de la IA", ha afirmado David Cushman, Executive Research Leader de HFS.
Sobre Akkodis
Como parte del Grupo Adecco y con sede en Suiza, Akkodis reúne a 40.000 ingenieros y consultores tecnológicos en más de 30 países, ofreciendo servicios de Consultoría, Talento, Soluciones y Academy. Con una visión transversal y una fuerte capacidad de ejecución, Akkodis permite a las organizaciones resolver retos complejos y avanzar hacia un mañana más sostenible e inteligente para todos. akkodis.com " LinkedIn " Instagram " Facebook " X
Sobre Grupo Adecco
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