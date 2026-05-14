Dr. Alberto Marqués, traumatólogo: "Podemos operar la columna con incisiones de milímetros y dar el alta en 24 horas"

"Las patologías de columna más frecuentes que vemos en consulta son las degenerativas, como la estenosis de canal, las hernias discales o la inestabilidad vertebral" El Dr. Alberto Marqués, traumatólogo y especialista en columna, destaca el papel transformador de la cirugía endoscópica en el tratamiento de patologías degenerativas, una de las principales causas de dolor e incapacidad en la población adulta. Desde Policlínica Gipuzkoa, subraya cómo la innovación tecnológica permite hoy intervenciones más seguras, menos invasivas y con una recuperación significativamente más rápida.

"Las patologías de columna más frecuentes que vemos en consulta son las degenerativas, como la estenosis de canal, las hernias discales o la inestabilidad vertebral", explica el Dr. Alberto Marqués. "Son procesos que, en muchos casos, están relacionados con el envejecimiento y que afectan de forma muy directa a la calidad de vida del paciente, limitando su actividad diaria".

Ante esta realidad, la cirugía endoscópica de columna se ha consolidado como una alternativa de referencia frente a la cirugía abierta tradicional. "Se trata de una técnica mínimamente invasiva que realizamos a través de pequeñas incisiones, de apenas unos milímetros, utilizando una cámara de alta definición y un instrumental muy preciso", señala. "Esto nos permite acceder a la zona afectada sin dañar la musculatura ni las estructuras sanas que rodean la columna".

Según el especialista, una de las grandes ventajas de esta técnica es la mejora en la visualización quirúrgica. "Es la técnica que mejor visión nos ofrece actualmente, lo que aumenta la seguridad y la eficacia del procedimiento", afirma. A esto se suma un menor impacto para el paciente: "Hay menos sangrado, menos dolor postoperatorio y un riesgo más bajo de complicaciones como infecciones".

La recuperación, además, marca una diferencia sustancial. "En muchos casos, el paciente puede caminar pocas horas después de la intervención y recibir el alta al día siguiente", destaca el Dr. Marqués. "Esto permite una vuelta mucho más rápida a la vida cotidiana y laboral, con un impacto muy positivo también a nivel emocional".

A pesar de estos avances, el especialista reconoce que el miedo a la cirugía de espalda sigue siendo habitual. "Es algo comprensible, pero las técnicas han evolucionado muchísimo y hoy son cada vez más seguras", apunta. En este sentido, insiste en que la cirugía no es la primera opción: "Siempre se plantea cuando los tratamientos conservadores no han funcionado o cuando existe dolor incapacitante, pérdida de fuerza o afectación neurológica. Nuestro objetivo es siempre mejorar la calidad de vida del paciente".

Con más de 4.000 intervenciones realizadas, el Dr. Marqués ha vivido en primera línea la evolución del tratamiento de la columna. "El gran cambio ha sido el paso hacia procedimientos cada vez menos invasivos y más personalizados. Hoy no tratamos solo una imagen diagnóstica, tratamos a la persona en su conjunto".

Este enfoque individualizado es clave en Policlínica Gipuzkoa. "Cada paciente tiene unas necesidades diferentes, y por eso adaptamos el tratamiento a factores como la edad, el estilo de vida o la actividad laboral. En muchos casos, incluso, podemos evitar la cirugía", añade.

Asimismo, el traumatólogo subraya el papel fundamental de los tratamientos mínimamente invasivos en la recuperación. "Cuanto menor es la agresión quirúrgica, más rápida y cómoda es la recuperación. Esto no solo se traduce en mejores resultados clínicos, sino también en un mayor bienestar general del paciente".

Más allá del tratamiento, el Dr. Alberto Marqués insiste en la importancia de la prevención. "Es fundamental cuidar la columna en el día a día: mantener una buena higiene postural, hacer ejercicio regularmente, fortalecer la musculatura abdominal y lumbar, evitar el sedentarismo y controlar el peso", recomienda. "Son hábitos clave para prevenir problemas a largo plazo".

En definitiva, concluye, "hoy contamos con técnicas muy avanzadas que nos permiten ofrecer soluciones eficaces con un impacto mínimo. Lo más importante es acudir a un especialista a tiempo para evitar que el problema se cronifique y poder aplicar el tratamiento más adecuado en cada caso".

