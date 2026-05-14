La “Met Gala” 2026 ha sido suficientemente difundida en los medios masivos y en los especializados en moda. Se ha hablado acerca de que en esta oportunidad el Metropolitan Museum de NYC (“Met”, la designación coloquial) ha puesto en escena aquello de que hay moda que es arte. Lo demostró, en efecto, con claridad y precisión. Y no les falta razón a las revistas especializadas: cuando la alta costura se torna creativa, imitando plástica o instalaciones, rememora épocas o hasta poemas, imita la naturaleza y desea demostrar que no hay límites en la estética, los equipos creativos, modistas y diseñadores abandonan las calles por un rato (nadie copiaría esos diseños ni para una celebración entre ricos). La moda como lenguaje de lujo se coloca, así, a la vanguardia y se distancia aún más de la transversalidad “democrática” del traje que porta el ciudadano de a pie, de las marcas. En Argentina, por ejemplo, rescato a Pablo Ramírez, el primero que se atrevió al negro y al blanco y negro. No se trataba entonces de remitirse a elegancias y vestidos que calzaran al cuerpo como un zapato artesanal sino de representar además las ambivalencias y grietas: al tango y las nostalgias porteñas… Un buen diseñador siempre despierta curiosidad semiológica. En 2023 en el Museo Thyssen de Madrid se organizó la combinación perfecta entre moda y plástica (Chanel y Picasso) y hasta se exhibió intercambio artístico y presencial de época entre ambos. Reitero, en 2023. Pero hoy, cuando guerras tribales en el continente africano, el entablado y sostenido conflicto, todavía vigente, entre Rusia y Ucrania en Europa y el que continúa EEUU en Medio Oriente, como “estrategia” para rescatar “civilización” y compensar a Israel de sus desgracias en la zona; cuando la mitad del mundo se muere de hambre, pierde sus casas y su historia familiar a consecuencia de ello, una exhibición cuya sintaxis remite a la época pero sin ser histórica ni compartida por la mayoría, como sí aquella de 2023 en Madrid, este despliegue de creatividad (no siempre de buen gusto), de flamantes o antiguas figuras de la música y del cine, y de todo lo que rodea a esas industrias, me parece, en sí y ahora, una muestra de que Sísifo continúa repitiendo, es nuestro mito preferido. Se creará, en efecto, que el hecho de que cada uno se desempeñe en la dimensión interna de su actividad u oficio es suficiente para armar grandes espectáculos que convocan por la “felicidad” que despertarían. Pero no pueden negarse los desbordes, casi todos los trajes mimetizan o inventan en barroco. Conste al lector que no escribo en tono pastoral: amo la moda, ojalá pudiera comprar miles de diseños maravillosos; disfrutar cada tanto, como suelo hacerlo, de vidrieras de grandes artistas o de exhibiciones del traje de otros siglos o de éste en museos. Sin embargo, a mi entero juicio, me resulta decadente y hasta irresponsable imitar la naturaleza, ilustrar un poema, divertir con insinuaciones y hasta golpes bajos (me refiero a transparencias exageradas, incluso a trompe l'oeil – trampantojos- que con tal técnica disimulan desnudeces en el traje). Mi pregunta sería ¿dónde está en el planeta la originalidad creativa que lo mejore, que los gobiernos y privados puedan garantizarnos una paz subjetiva mínima? La humanidad parece haber aprendido poco: sigue dándole sus “like” a Sísifo…