'Jugada maestra', película escrita y dirigida por John Patton Ford

Distribuida por Diamond Film se estrena el viernes día 15 la película 'Jugada maestra', escrita y dirigida por John Patton Ford, en la que Becket Redfellow (Glen Powell) es el heredero repudiado de una familia obscenamente rica. Para recuperar la fortuna que le fue negada al nacer, llevará a cabo un ambicioso plan: eliminar a los siete familiares que se interponen en su camino, incluyendo a su propio abuelo (Ed Harris). Aunque también tendrá que lidiar con la complicada relación con Julia (Margaret Qualley), su primer amor. La película

Jugada maestra tiene una absorbente trama de venganza y un ingenio afilado, con un concepto tremendamente atractivo y un reparto de personajes fantástico.



La película está protagonizada por Glen Powell (Hit Man. Asesino por casualidad; Cualquiera menos tú), Margaret Qualley (Érase una vez en… Hollywood; La Sustancia), Ed Harris (Pollock. La vida de un creador; El show de Truman) y Topher Grace (Amenaza en el aire; Spiderman 3).

En la dirección, John Patton Ford, que escribió y dirigió Emily la estafadora y que ganó el Independent Spirit Award al mejor guion de ópera prima. También escribió y dirigió un cortometraje en 2010 llamado Patrol.



¿Qué harías con mil millones de dólares? O, más bien, ¿qué harías por conseguir mil millones de dólares? Esta es la historia de Becket, un potencial heredero de una fortuna millonaria que solo tiene un pequeño problema: que es el octavo en la línea de sucesión. Lo cual, por supuesto, tiene una fácil solución: matarlos a todos hasta que solo quede él.





Tráiler de la película

Ficha técnica

Título original: How to Make a Killing Dirección: John Patton Ford Guion: John Patton Ford Reparto: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace Fotografía: Todd Banhazl Música: Emile Mosseri Género: Comedia, Thriller Año: 2026 Duración: 105 min. País: Reino Unido Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026

Distribuidora: Diamond Films