Ángeles Rubio: “Creo que las palabras tienen el poder de incomodar, despertar y, al mismo tiempo, abrazar”

Ángeles Rubio (Madrid) es profesional sanitaria y estudiante de Psicología. Su escritura transita entre la ternura y la crítica; entre el amor y la herida; entre la belleza de lo cotidiano y el anhelo de un mundo más justo. No escribe por costumbre, sino por necesidad. La poesía y la narrativa se convierten en un puente desde el que traducir lo que arde por dentro y lo que estremece por fuera, dando voz a emociones, pérdidas y preguntas universales.

Es autora de En verso y prosa (Talón de Aquiles, 2025) una obra nacida también de una promesa íntima: la que hizo a su madre antes de su partida en 2023. En cada página habita la ausencia, pero también la memoria, el amor y una voz que sigue empujándola a compartir la suya. En 2026 participará, junto a Editorial Tradicional, en una antología colectiva prevista para el mes de julio. Ese mismo año obtuvo el tercer puesto en el certamen de microrrelato de ciencia ficción 100 Letras Galácticas, organizado por Letras de Sangre Ediciones, mostrando también su versatilidad literaria y su capacidad para explorar registros alejados de su obra más intimista y poética.

1. ¿Qué es para ti la escritura? ¿Cuándo comenzó tu aventura literaria? Para mí, escribir ha sido la forma de encontrar un refugio donde, al mismo tiempo, poder sincerarme. Desde pequeña no tuve una vida sencilla; parecía que encajar era fácil para todos menos para mí. Así fui acumulando tardes de lápiz y papel en las que, en lugar de escribir diarios, intentaba escribir poesía.

Con el tiempo comprendí que la escritura también podía convertirse en una forma de protesta civilizada: una que, en vez de cañones, utiliza la dialéctica para reclamar derechos y, muchas veces, dar voz a lo que ocurre en el mundo.

Por eso, para mí escribir es la manera más limpia de librar una batalla, ya sea interna o externa, y, de paso, tender la mano a quien pueda necesitarlo.

2. ¿Podrías describir con una sola palabra la emoción que sientes cuando escribes? Depende mucho del tema que esté tocando. Pero, si tuviera que elegir una palabra, sería liberación. Cuando escribo siento que puedo decir, sin filtros, todo aquello que me arde dentro. Nunca me han gustado las máscaras ni la falta de libertad, y la escritura es precisamente el lugar donde puedo ser más honesta conmigo misma y con el mundo.

3. ¿Qué significa el título de tu poemario “En verso y prosa”? En verso y prosa significa, de alguna manera, mi forma de entender la escritura y también la vida. Hay emociones, heridas o pensamientos que nacen inevitablemente en poesía, porque necesitan la intensidad y la sensibilidad del verso. Pero también hay reflexiones y cuestiones más profundas que piden ser contadas desde la prosa, de una manera más directa y terrenal.

Además, siempre me ha gustado mucho la filosofía y, como tal, tiendo a filosofar bastante sobre todo lo que me rodea: la sociedad, las emociones, las contradicciones humanas o el sentido de muchas cosas que damos por hechas. El título también refleja eso: esa necesidad de moverme entre lo emocional y lo racional, entre sentir y analizar.

No quería encasillarme en una sola forma de expresión, porque yo misma tampoco lo estoy.

4. ¿Te atreverías a explorar otros géneros literarios además de la poesía? Me considero una persona a la que le gusta explorar. Es cierto que, a día de hoy, no me veo escribiendo una novela o cuentos tradicionales, porque mi escritura nace más de la reflexión, de lo cotidiano y de la necesidad de observar y cuestionar lo que me rodea.

Admiro muchísimo a compañeros y compañeras con un ingenio increíble para crear grandes historias, mundos y personajes, pero siento que mi lugar está en otro sitio. Me veo más como una observadora y una crítica de la vida, alguien que intenta entender las emociones, las contradicciones humanas y todo aquello que solemos callar o normalizar.

Me siento más cómoda en textos donde la emoción y el pensamiento pueden convivir libremente, sin tantas estructuras. Creo que soy una escritora con alma poética y fondo filosófico, alguien que encuentra en las palabras una manera honesta de habitar el mundo.

De hecho, actualmente estoy preparando un próximo libro que espero terminar pronto, una obra que hace un recorrido por los sentimientos y los momentos clave de la vida. Todo ello desde una mirada filosófica, mezclando también lo empírico y sin olvidar esa magia que, inevitablemente, existe en la vida aunque a veces intentemos racionalizarlo todo.

5. ¿Cuál es tu mayor propósito literario? Mi mayor propósito literario es remover algo dentro de quien me lea. No aspiro únicamente a escribir textos bonitos, sino a generar reflexión, compañía y verdad. Me gustaría que alguien pudiera encontrarse en mis palabras y sentir que no está tan solo en aquello que piensa, teme o siente.

También siento la necesidad de utilizar la escritura como una forma de conciencia y de mirada crítica hacia muchas realidades que normalizamos demasiado. Creo que las palabras tienen el poder de incomodar, despertar y, al mismo tiempo, abrazar.

En mi escritura busco, sobre todo, la verdad. Vivimos en un mundo cada vez más extraño, lleno de medias tintas, máscaras y discursos vacíos, y creo que la honestidad es una de las pocas cosas que todavía pueden salvarnos. Intento escribir desde ahí: desde lo humano, lo incómodo y lo sincero.

6. ¿Qué recuerdo memorable tienes a lo largo de tu carrera? Aunque todavía siento que estoy al principio de mi camino literario, ha habido momentos que me han marcado profundamente. Uno de los más especiales fue ver mi libro publicado por primera vez y entender que aquello que durante años había vivido en silencio, entre cuadernos y pensamientos íntimos, finalmente había encontrado un lugar en el mundo.

También guardo con muchísimo cariño a las personas que me han escrito diciéndome que se han sentido identificadas con mis palabras. Ahí entendí que escribir deja de ser algo solo tuyo cuando logra tocar la vida de alguien más.

Pero, sin duda, el recuerdo más memorable fue sostener mi libro por primera vez y poder dedicárselo a mi madre. Sé que, esté donde esté, sabe que esta obra va dedicada a ella. En realidad, todo va dedicado a ella, porque era todo para mí. Y, por supuesto, también a mi padre, que sigue siendo un pilar fundamental en mi vida y que, afortunadamente, aún camina a mi lado.

7. ¿Crees que la poesía puede ser sanadora y terapia para el alma? Sí, absolutamente. Creo que la poesía puede ser profundamente sanadora porque tiene la capacidad de poner nombre a emociones que muchas veces ni siquiera sabemos explicar. Hay dolores, vacíos o heridas que no encuentran salida en una conversación cotidiana, pero sí en un verso.

Para mí, escribir ha sido una forma de ordenar el caos, de transformar emociones en algo tangible y de reconciliarme con muchas partes de mí misma. Y como lectora también lo he sentido: cuando encuentras un poema que parece escrito desde tu propia herida, sucede algo muy humano, casi íntimo, porque entiendes que alguien más ha sobrevivido a eso que tú sentías imposible de expresar.

No creo que la poesía sustituya una terapia, pero sí creo que puede convertirse en un refugio, en un desahogo y, muchas veces, en una compañía silenciosa para el alma. En un mundo donde todo va tan rápido y donde parece que sentir demasiado molesta, la poesía todavía nos permite detenernos y mirar hacia dentro.

8. ¿Tienes algún otro poemario en proceso de publicación? Sí, actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto literario muy distinto y, quizá, todavía más introspectivo. Es un libro que hace un recorrido por los sentimientos y los momentos clave de la vida: el amor, la pérdida, el miedo, la esperanza, la identidad, el paso del tiempo o la búsqueda de sentido.

Mi intención es abordarlo desde una mirada filosófica y muy humana, mezclando reflexión, experiencia y también esa parte casi mágica e inexplicable que inevitablemente existe en la vida, aunque a veces intentemos racionalizarlo todo.

Igualmente, no pasa un solo día sin que escriba algo. En mi Instagram suelo compartir poemas y reflexiones constantemente, porque durante el día me surgen muchas ideas y esos pequeños momentos de iluminación necesito dejarlos plasmados de alguna manera. Me gusta compartirlos con las personas que me siguen, crear un espacio donde otros también puedan sentirse acompañados o reflejados.

Sé que probablemente no sea la estrategia más “editorial”, porque perfectamente podría guardar muchos de esos textos para futuros libros, pero nunca he entendido la escritura únicamente como un producto. Como dije antes, mi intención es compartir, discernir, reflexionar y acompañar a quien quiera leerme.