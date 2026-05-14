La Comunitat Valenciana convierte la sostenibilidad turística en una política de territorio



La campaña “Sostenibilidad es” pone el foco en el turismo que acoge, cuida el producto local y genera valor en el entorno.

La sostenibilidad turística ha dejado de ser una declaración amable para convertirse en una agenda operativa. En la Comunitat Valenciana, esa agenda ya no se mide solo por la llegada de visitantes, sino por la capacidad del turismo para sostener empleo, activar municipios, proteger recursos y ampliar oportunidades para quienes viven en el territorio.

El punto de partida es sólido. Según las estadísticas de Turisme Comunitat Valenciana publicadas en 2026, el destino recibió en 2025 12.422.659 turistas internacionales, con una estancia media de 9,2 días y un gasto medio diario de 140,1 euros. Son cifras que consolidan la fortaleza del destino, pero también elevan la exigencia: crecer ya no basta; el reto es crecer mejor.

LOS DATOS - 12,4M Turistas internacionales destino a la Comunitat Valenciana en 2025. - 9,2 Días de estancia media del visitante internacional en 2025. - 140,1€ De gasto medio diario del turista internacional en la Comunitat. - 49,85M€ De inversión contemplada en el PTSTD CV21 actualizado a enero.

El turismo valenciano llega a 2026 en un contexto de demanda todavía expansiva. El INE registró en febrero de 2026 5,6 millones de turistas internacionales en España, un 2,8% más que un año antes, y un gasto turístico internacional de 7.606 millones de euros, un 4,6% más. En este escenario, la Comunitat Valenciana tiene una ventana clara: convertir su atractivo en una ventaja competitiva sostenible, no en presión sobre el destino. De destino de éxito a modelo de retorno social Durante años, el imaginario turístico valenciano se apoyó en la potencia del Mediterráneo, el clima y el litoral. Ese activo sigue siendo central, pero hoy convive con una cartera mucho más diversa: cultura, gastronomía, deporte, naturaleza, interior, patrimonio, eventos y producto local. La sostenibilidad entra precisamente ahí: en ordenar esa diversidad para que el impacto económico se distribuya mejor durante el año y entre más territorios.

El nuevo enfoque no plantea una ruptura con el modelo que ha generado riqueza, sino una evolución. La cuestión no es sustituir el sol y playa, sino dotarlo de mayor calidad, conectarlo con otros motivos de viaje y reforzar su compatibilidad con el bienestar de residentes, trabajadores y empresas locales. En términos de política turística, la sostenibilidad funciona como una infraestructura invisible: no siempre se fotografía, pero determina si el destino aguanta el éxito sin desgastarse.

"Sostenibilidad turística no es viajar menos: es conseguir que cada visita deje más valor, menos fricción y una relación más equilibrada con el territorio"

La inversión Next Generation como palanca de transformación La transformación del modelo turístico valenciano también se ha apoyado en una importante movilización de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (fondos NextGenerationEU). En los últimos años, Turisme Comunitat Valenciana ha gestionado distintos programas estratégicos orientados a reforzar un turismo más sostenible, innovador y resiliente.

En conjunto, la inversión supera los 180 millones de euros, articulados a través de diferentes líneas de actuación con un objetivo común: impulsar la sostenibilidad social, medioambiental y económica del turismo en la Comunitat Valenciana.

La principal partida, de más de 150 millones de euros, se ha destinado a planes de sostenibilidad turística en destino, gestionados directamente por 51 destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. Estas actuaciones han permitido mejorar infraestructuras, reforzar la calidad de los recursos turísticos y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y equilibrados territorialmente.

Además, 23 millones de euros se han dirigido a mejorar la eficiencia energética y fomentar la economía circular en empresas del sector turístico, favoreciendo la modernización del tejido empresarial. A ello se suman iniciativas centradas en el capital humano, como los 2,4 millones de euros destinados a formación en competencias digitales para profesionales del sector, con el objetivo de preparar al ecosistema turístico para los nuevos retos del mercado.

Este impulso inversor se ha convertido en una palanca clave para acelerar la modernización del destino y consolidar un modelo turístico más competitivo, sostenible y preparado para el futuro. Producto local, hospitalidad e inclusión

La sostenibilidad también se juega en lo cotidiano. En el restaurante que prioriza producto de proximidad, en la guía que interpreta un patrimonio local, en la oficina Tourist Info que orienta mejor al visitante, en el alojamiento que mejora su eficiencia energética o en la experiencia cultural que abre una ruta fuera del circuito más saturado.

Las piezas creativas de la campaña resumen esa idea con una fórmula sencilla: “El turismo que sostiene”. Sostiene porque acoge, porque compra producto del territorio, porque profesionaliza el servicio y porque convierte el viaje en una relación más responsable entre visitante y destino. Una oferta más plural reduce presión y abre oportunidades Los datos de perfil del visitante internacional muestran que la Comunitat Valenciana ya opera como un destino multiproducto. Además del disfrute de playa, aparecen con fuerza las compras, las visitas urbanas, las actividades de diversión, la gastronomía, las visitas culturales, los espacios naturales y los destinos rurales. Esa amplitud permite trabajar un turismo menos dependiente de una sola motivación y con mayor capacidad para generar actividad en distintos puntos del mapa.

El valor estratégico de esta diversificación es doble. Por un lado, mejora la resiliencia del sector ante cambios de demanda. Por otro, ayuda a que municipios de interior, rutas culturales, espacios naturales, empresas gastronómicas y proyectos de turismo activo participen de la economía turística. Dicho en lenguaje llano: cuando el destino se ensancha, el beneficio circula más.

CLAVES DEL MODELO QUE SE ESTÁ CONSOLIDANDO - Sostenibilidad social: turismo como generador de empleo, formación, hospitalidad y cohesión. - Sostenibilidad territorial: más protagonismo para interior, patrimonio, naturaleza, gastronomía y cultura. - Sostenibilidad económica: más valor por visitante y mayor calidad de la experiencia. - Gobernanza: coordinación entre Generalitat, entidades locales, sector privado y fondos europeos.

Un destino sostenible necesita personas preparadas. Por eso, la profesionalización del sector se ha convertido en un eje de competitividad. La transformación digital, la gestión eficiente de flujos, la atención inclusiva y la mejora de servicios requieren competencias nuevas, especialmente en un sector donde la experiencia del visitante depende tanto de la infraestructura como de la calidad humana del servicio.

En esa dirección se inscribe el Plan de Formación en Competencias Digitales para profesionales del sector turístico, con ejecución prevista hasta el segundo trimestre de 2026. La lógica es clara: el turismo del futuro no se gestionará solo con intuición; necesitará datos, talento, herramientas digitales y equipos capaces de convertir la información en decisiones. Ver el territorio con otros ojos El vídeo de la campaña ayuda a aterrizar este cambio de mirada. La sostenibilidad no aparece como un concepto técnico, sino como una forma de viajar que reconoce el valor de lo cercano: quién produce, quién acoge, quién guía, quién cocina, quién conserva y quién hace posible que el visitante se sienta parte de un lugar sin desdibujar su identidad.

Vídeo de la campaña de Turisme Comunitat Valenciana.

El mensaje final es nítido: la Comunitat Valenciana no renuncia a ser un destino líder; redefine qué significa liderar. En 2026, competir en turismo no consiste solo en atraer más visitantes, sino en demostrar que cada visita puede sumar al territorio. Esa es la diferencia entre recibir turismo y construir futuro turístico.

La sostenibilidad, bien entendida, no es el freno del crecimiento. Es su licencia de largo plazo. Y en un mercado donde los destinos compiten por atención, reputación y confianza, esa licencia puede convertirse en el activo más valioso.