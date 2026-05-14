Hyundai KONA ha llevado a su categoría tecnologías que antes estaban reservadas a segmentos superiores

Este conjunto de tecnologías se ha diseñado con un enfoque integral, partiendo de la premisa, “¿cómo hacer un coche con una experiencia de uso más práctica, segura, cómoda y sin complicaciones?”. A través de análisis y del feedback recibido por miles de usuarios en todo el mundo, Hyundai ha detectado los puntos de fricción más comunes en el uso diario de un automóvil y ha trabajado para incorporar en el KONA soluciones innovadoras que hacen más fluida y segura su utilización diaria. Desde el acceso al vehículo, al aparcamiento, la interacción con los sistemas o la propia conducción, el KONA ofrece un abanico de propuestas absolutamente diferencial en el segmento de los B-SUV.



1. Abrir, cerrar, arrancar, y manejar a distancia

El KONA facilita la vida al conductor desde el momento de acceder al vehículo. Puede bloquearse, desbloquearse y arrancarse con la llave Digital Key, utilizando la comunicación de campo cercano (NFC) de los teléfonos o relojes inteligentes Apple, Samsung y Google Pixel, lo que garantiza un alto nivel de seguridad. Esta llave digital se puede compartir con hasta tres usuarios.

La Bluelink App permite conectar al conductor con su coche a través del smartphone. Las funciones de la aplicación permiten comprobar el estado del vehículo, con informes diagnóstico (por ejemplo, presión de los neumáticos y airbags) y de estado, informando a si el vehículo se ha dejado con las puertas o las ventanillas abiertas. También permite localizar su vehículo fácilmente si han olvidado dónde lo aparcaron, buscar puntos de interés locales y enviar al coche puntos de interés con los resultados de navegación.



2. Información clara y funciones fáciles de usar

El KONA ofrece una interacción multimodal, diseñada para que su conductor pueda gestionar todas sus funcionalidades de la forma más cómoda y segura. El objetivo es que todos sus sistemas y la información que proporciona el coche se puedan manejar de forma intuitiva, con la menor carga de atención y sin retirar la vista de la carretera.

A través de las pantallas, los mandos físicos, el control por voz y el head-up display, se interactúa con el coche de una forma natural. El KONA fue el primer modelo de Hyundai en equipar el nuevo puesto de conducción Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que ofrece una experiencia totalmente digital. Con dos pantallas integradas de gran tamaño (12,3 +12,3 pulgadas), gráficos avanzados y una arquitectura de menús discernibles, ágiles y bien categorizados; permite una visualización y gestión de sus funciones rápida e intuitiva.

El B-SUV de Hyundai mantiene muchos controles físicos en la consola central y en el volante para funciones clave (climatización, sonido, acceso a menús principales…). Y El Head-Up-Display (HUD) muestra la información más relevante para los conductores directamente en el parabrisas en una proyección de 12 pulgadas de tamaño.

El sistema de reconocimiento de voz en línea acepta sencillos comandos de voz para controlar cómodamente el aire acondicionado del habitáculo, la radio, la apertura/cierre del techo solar, el volante calefactado, los asientos calefactados/refrigerados y otras funciones. El sistema también puede ayudar con diversos puntos de interés (POI) y actualizaciones del estado del tiempo.



3. Emparejamiento sencillo con varios smartphones

La conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto permite a los clientes duplicar las funciones de sus teléfonos inteligentes iOS y Android, como las aplicaciones de navegación que lleven instaladas, de una manera sencilla y cómoda.

Pero el KONA va más allá, con funciones muy demandas por los usuarios, como la multiconexión Bluetooth, que permite emparejar dos dispositivos al mismo tiempo; por ejemplo, uno para llamadas telefónicas y otro para navegar. También permite realizar funciones muy prácticas, como sincronizar su calendario de Google o Apple con el sistema de infoentretenimiento del coche y navegar directamente a las citas.

Además, dispone de dos cargadores USB-C (uno de ellos, con soporte de datos) en la parte delantera y dos más en la parte trasera; y carga rápida inalámbrica situada de 15 W.



4. Facilitar el estacionamiento

El monitor de visión periférica (SVM) del KONA muestra una imagen de todo lo que hay alrededor del vehículo para aparcar con seguridad, desde varios puntos de vista, incluida la vista superior. Este sistema permite hacer zoom en la parte delantera, trasera, izquierda y derecha del coche.

Los sistemas de alerta de distancia de aparcamiento (PDW) delantera, lateral y marcha atrás: y el asistente para evitar colisiones al aparcar de frente, de lado o marcha atrás (PCA), ayudan a evitar colisiones.

El KONA también puede manejarse de forma remota con el Asistencia inteligente al aparcamiento (RSPA). Al pulsar el botón de la llave inteligente, el vehículo avanza o retrocede, para ayudar a los conductores a entrar y salir de las plazas de aparcamiento a distancia.

Además, el sistema Bluelink aporta información en tiempo real sobre sobre disponibilidad de aparcamiento.

5. Asistentes que ayudan de forma natural

Los conductores se están acostumbrando a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y piden que intervengan de forma natural y fluida, cuando realmente es necesario, para evitar situaciones de riesgo. El ángulo muerto, las colisiones por alcance y cambio de carril, los atropellos, y las salidas marcha atrás son las principales preocupaciones.

El KONA equipa el Hyundai Smart Sense, con funciones que no están disponibles en la mayoría de los modelos del segmento B-SUV. Por ejemplo, equipa la tecnología más eficaz para evitar los peligros del ángulo muerto. El sistema BVM muestra la imagen del ángulo muerto en la pantalla del cuadro de instrumentos al cambiar de carril. Funciona en tándem con el asistente de prevención de colisiones en el ángulo muerto (BCA), que también incluye el asistente de prevención de colisiones por tráfico trasero cruzado (RCCA): al realizar un cambio de carril, el sistema emite una alerta que advierte del riesgo de colisión con vehículos situados en el ángulo muerto. En caso necesario, frena automáticamente para evitar la colisión.

El asistente contra colisiones frontales con asistente de giro (FCA-JT) frena automáticamente cuando detecta una frenada brusca del vehículo que circula delante, la presencia de peatones o bicicletas en la calzada, o el tráfico en intersecciones. El asistente para evitar colisiones frontales 2.0 (FCA 2.0), va un paso más allá con características como la dirección evasiva, el cruce seguro de intersecciones, el cambio de carril en sentido contrario y el cambio de carril lateral.

6. Conducción semiautónoma en autopista

Otra demanda habitual es que el coche ayude a circular de forma cómoda y segura al viajar por autopista. El sistema Highway Driving Assist 2 no solo mantiene en coche en el carril, adapta la velocidad a los límites establecidos, controla la distancia con otros vehículos, asiste al conductor en los adelantamientos a vehículos más lentos; también utiliza la información del sistema de navegación para reducir la velocidad cuando llegan curvas y para para ajustar la velocidad del coche automáticamente en función de los límites de la vía.

La frase de Enzo Ferrari El fundador de la marca de Maranello se autodefinía de la siguiente manera: “Nunca me he tenido por ingeniero o inventor, solamente me considero un promotor y agitador de ideas”.