Del Mediterráneo al Atlántico, los mejores enclaves para estrenar el año en el mar

Hay quienes no creen en bañarse en la playa en pleno mes de enero, pero aun así están muy pendientes de la evolución del tiempo porque disfrutan de un buen chapuzón en cuanto las temperaturas son más suaves. El primer baño del año como antesala a la temporada estival es algo a lo que muy pocos son capaces de resistirse. Por eso, en Grupo Rv Edipress, agencia especializada en comunicación turística, han elaborado una lista con los lugares perfectos para quienes aún estén indecisos a darse un buen remojón.

Los contrastes que ofrece una isla como Menorca. Un doble paisaje costero que convierte el primer baño del año en una experiencia única. Al norte, playas salvajes y de carácter hipnótico, con arenas rojizas y formaciones rocosas de pizarra modeladas por la tramontana a lo largo de más de 400 millones de años de historia geológica. Al sur, un paraíso de postal: arena blanca y finísima, aguas turquesas y cristalinas que dejan ver el fondo marino con una claridad asombrosa. Protegidas del viento, estas calas meridionales son auténticas piscinas naturales de aguas cálidas y tranquilas, perfectas para un baño sin prisas. El olor a pinos y salitre, el canto de las cigarras y la fusión del azul del cielo con el del Mediterráneo completan una experiencia que despierta todos los sentidos. Contemplar el atardecer desde sus arenales es, simplemente, el broche de oro perfecto para cerrar el día.

El magnetismo del color azul Formentera. En la pequeña de las Pitiusas, las playas son mucho más que lugares aptos para el baño. Son rincones para escapar de la rutina y el ajetreo. Postales mágicas en las que predomina por encima del resto ese inimitable color azul que solo se puede apreciar en este rincón del Mediterráneo. La respuesta es bien sencilla: la posidonia oceánica. Esta planta submarina oxigena y clarifica el agua, regalando al espectador calas y playas kilométricas donde perderse por horas. Ses Illetes, cala Saona o Cavall d’en Borràs son algunas de las favoritas por los bañistas.

Un baño en la Costa de la Luz siempre es un acierto. Huelva ofrece un recorrido por playas atlánticas de arena dorada y paisajes naturales únicos entre dunas, marismas y acantilados. Isla Cristina destaca por su esencia pescadora y playas como Punta del Caimán, mientras que Ayamonte cierra el litoral en la desembocadura del Guadiana con rincones como Isla Canela y Punta del Moral. Islantilla es otro de los recomendables, y para quien quiera disfrutar de una estancia plena, allí espera el Puerto Antilla Grand Hotel, un resort familiar pensado para el disfrute de grandes y pequeños, ya que todos sueñan con un primer baño de la temporada en un entorno privilegiado.

Y para los más entendidos, Portugal. Que España tiene algunas de las mejores playas de Europa no es ningún secreto, pero es que el país vecino también atesora rincones para disfrutar de ese momento soñado de tocar el agua del mar con los pies por primera vez en el año. Desde el Algarve al sur, subiendo por el litoral hasta Lisboa primero y Oporto más al norte, los portugueses y sus visitantes cuentan con playas bañadas por el Atlántico que son una delicia. En gran parte de estas, siempre hay un hotel de la cadena Vila Galé esperando para ser partícipes de ese momento especial. Ubicaciones en primera línea de playa para olvidarse del resto del mundo y convertir una jornada de playa en un momento irrepetible.

En Madrid sí que hay playa. Eso lo saben muy bien en la comarca de Sierra Oeste, gastrodestino de la Red de Pueblos Gastronómicos de España. El Embalse de San Juan, único de la Comunidad de Madrid donde se permite el baño y actividades acuáticas a motor, además de otros deportes náuticos como la vela, el esquí acuático o el wakesurf, es un refugio para los que buscan su momento más cerca de casa. La playa Virgen de la Nueva, que cuenta con bandera azul, es un enclave privilegiado rodeado de pinares de pino piñonero. Perfecto para dar el pistoletazo de salida a la temporada de baño para quien tiene el mar muy lejos en coche.

