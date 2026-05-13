TCL presenta SQD-Mini LED, una nueva arquitectura de imagen desarrollada por TCL CSOT

TCL es la marca líder mundial en televisores Mini-LED, televisores de gran formato (más de 75’’) y televisores con Google TV.

La integración vertical de TCL CSOT permite a la compañía controlar todo el desarrollo de sus pantallas, desde el panel hasta la experiencia final de imagen.

La nueva tecnología SQD-Mini LED llega con las series X11L, C8L y C7L para impulsar una nueva generación de experiencia audiovisual premium.

En sus configuraciones más avanzadas, SQD-Mini LED alcanza hasta más de 20.000 zonas de atenuación local, 10.000 nits de brillo y hasta el 100% del espacio de color BT.2020.

Barcelona, 13 de mayo de 2026 – TCL, marca líder mundial en televisores Mini LED y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), continúa reforzando su posición como uno de los grandes referentes del mercado global de pantallas con el lanzamiento de su nueva generación de televisores SQD-Mini LED.

Este hito es el resultado de más de 40 años de innovación continua, una trayectoria que ha llevado a TCL a emplear a más de 160.000 personas en más de 160 países, contando con el respaldo de 39 instalaciones de fabricación y 47 centros de I+D. En este contexto, la compañía se ha consolidado firmemente entre las tres mejores marcas de televisores en España y Portugal, mientras mantiene el primer puesto mundial en televisores Mini LED, gran formato (75’’ o superiores) y Google TV según datos de Omdia. Un liderazgo global que refleja la apuesta de TCL por democratizar las tecnologías premium y acercar experiencias audiovisuales de vanguardia a un público cada vez más amplio.

Detrás de esta evolución se encuentra la capacidad industrial y tecnológica de TCL CSOT, la matriz de fabricación de paneles de la compañía. Gracias a su modelo de integración vertical, TCL controla todo el proceso de desarrollo de sus televisores, desde la producción del panel hasta la optimización final de imagen, lo que permite acelerar la innovación y mantener una evolución constante en calidad visual, diseño y rendimiento.El liderazgo de TCL CSOT está respaldado por una infraestructura de vanguardia con una inversión total de 43.080 millones de dólares, que incluye 12 líneas de producción de paneles y 8 bases de fabricación y centros de I+D estratégicamente ubicados en todo el mundo.

Actualmente, TCL cuenta con 118.643 solicitudes de patentes registradas a nivel global, incluidas 3.274 relacionadas con tecnologías Quantum Dot, consolidando así una trayectoria de más de 40 años de innovación en el sector de la electrónica de consumo y las pantallas.

SQD-Mini LED: una nueva generación de experiencia visual Fruto de este ecosistema tecnológico nace SQD-Mini LED, la propuesta más avanzada desarrollada por TCL hasta la fecha dentro del segmento premium de televisores.

La nueva tecnología ha sido diseñada para optimizar de forma conjunta el control de la luz, la reproducción del color y el procesamiento de imagen, ofreciendo una experiencia visual más equilibrada, inmersiva y realista en cualquier tipo de contenido, desde cine HDR hasta deporte o gaming de nueva generación.

Gracias a una gestión de luz más precisa, SQD-Mini LED mejora la profundidad de imagen, preserva mejor el detalle en sombras y altas luces y reduce efectos visuales no deseados en escenas complejas. Además, el procesamiento avanzado ayuda a mantener una imagen más estable y nítida incluso en secuencias rápidas.

En las configuraciones más avanzadas de la gama X11L, esta tecnología puede alcanzar más de 20.000 zonas de atenuación local y hasta 10.000 nits de brillo máximo, permitiendo una gestión extremadamente precisa de escenas HDR de alto contraste. Asimismo, determinadas versiones de gran formato son capaces de reproducir hasta el 100% del espacio de color BT.2020, ofreciendo colores más vivos, profundos y consistentes.

La experiencia se completa con el nuevo panel WHVA 2.0 Ultra, diseñado para mejorar la estabilidad de imagen, el contraste y los ángulos de visión, así como con sistemas de sonido desarrollados junto a Bang & Olufsen y diseños ultrafinos “Zero Border” orientados a una integración elegante dentro del hogar.

Una nueva generación de televisores premium La nueva tecnología SQD-Mini LED llega a las series X11L, C8L y C7L, una gama diseñada para cubrir diferentes perfiles dentro del segmento premium.

En lo más alto se sitúa el X11L, el nuevo flagship de TCL, concebido para ofrecer la máxima experiencia audiovisual en grandes diagonales, combinando alto brillo, control avanzado de luz, procesamiento de imagen de nueva generación y diseño ultrafino.

Por su parte, la serie C8L acerca muchas de estas prestaciones a un público premium más amplio, manteniendo una experiencia especialmente orientada a cine, deporte y gaming.

La gama C7L amplía aún más el acceso al ecosistema SQD-Mini LED, integrando tecnologías avanzadas de imagen y sonido en una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia inmersiva y de gran formato en el hogar.

Innovación en todo el ecosistema de pantallas La apuesta de TCL por la innovación en pantallas también se extiende a otras categorías más allá de la televisión. La compañía no solo lidera el mercado global de televisores Mini LED y de gran formato, sino que también ocupa el primer puesto mundial en. envíos de pantallas para monitores gaming, reforzando su posicionamiento como uno de los principales actores internacionales en tecnología de visualización.

En este contexto, TCL continúa desarrollando tecnologías propias como NXTPAPER 4.0, una innovación patentada por la compañía orientada a mejorar el confort visual en tablets y dispositivos portátiles. Esta tecnología ofrece una experiencia de visualización con textura similar al papel, diseñada para reducir reflejos y minimizar la fatiga visual, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de claridad y viveza de color.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com.

