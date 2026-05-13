Casiel Nieto ingresa al catálogo 100 Artists of Europe con su propuesta gastronómica Nömada

El cocinero y nutricionista argentino Casiel Nieto ha sido incluido en el catálogo 100 Artists of Europe, la publicación editorial de Culturale Lab que reúne a cien creadores contemporáneos cuya trayectoria se distingue por la autenticidad, la coherencia y una voz propia dentro del panorama europeo. Su nombre aparece junto a artistas plásticos, fotógrafos, escultores y creadores de distintas disciplinas, en una selección que apuesta por la pluralidad de lenguajes y por reconocer la cocina como práctica artística contemporánea.

Según el criterio editorial de Culturale Lab, la selección no responde a fórmulas preestablecidas ni busca construir cánones. Se valoró la capacidad de cada creador para articular una visión original, coherente y sincera, al margen del medio, la técnica o el recorrido profesional. La inclusión de Casiel responde a ese principio: una propuesta gastronómica sostenida como sistema integrado de sostenibilidad, nutrición y experiencia sensorial.

A los 25 años, Casiel reúne una década de trabajo en el sector. Argentino afincado en España, se formó como cocinero en el Basque Culinary Center y como nutricionista en Deusto Salud y en la Universidad Católica de Murcia. Además, completó másteres en cocina holística. Su trayectoria profesional también incluye el paso por varias cocinas con estrella Michelin.

Su proyecto Nömada, mencionado dentro del perfil que el catálogo dedica al chef, traduce esa filosofía en práctica: una propuesta gastronómica itinerante que trabaja con ingredientes de proximidad en cada destino, integra la nutrición personalizada en el diseño de cada menú y registra una reducción de desperdicio alimentario superior al 70% en buena parte de sus elaboraciones.

La distinción de Culturale Lab se suma al reconocimiento con la Readish Leaf de la We're Smart Green Guide —que identifica a los referentes de la gastronomía verde a nivel global— y a otros premios obtenidos a lo largo de su carrera.

"La cocina es el único arte capaz de usar los cinco sentidos, y el propósito de Nömada es integrarlos para transformar no solo la experiencia del comensal, sino también su salud y su relación con el entorno", sostiene Casiel, una frase que sintetiza la filosofía por la que el catálogo lo distingue.

El trabajo de Casiel Nieto puede seguirse en projectnomada.com y en sus perfiles de Instagram @casiel.nieto y @casiel_nieto.

