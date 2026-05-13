Diego Gallegos, chef del caviar, apuesta por nuevas tecnologías junto a GrupoHoreca y BroilyGrill

En una cocina donde el respeto absoluto al producto y el control técnico forman parte del ADN diario, cada herramienta cuenta. Diego Gallegos, conocido internacionalmente como “El Chef del Caviar”, ha decidido incorporar la tecnología BroilyGrill a la cocina de Sollo , su restaurante gastronómico en Málaga reconocido con una Estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin y dos Soles Repsol.

La incorporación de BroilyGrill responde a una búsqueda constante de regularidad, rapidez y altas temperaturas aplicadas a productos especialmente delicados, como los pescados de río y las elaboraciones que caracterizan la cocina sostenible y de investigación del chef brasileño.

Ubicado en Fuengirola, Sollo se ha convertido en uno de los proyectos gastronómicos más singulares del panorama nacional gracias al trabajo de Diego Gallegos alrededor de la acuaponía, la sostenibilidad y la recuperación de especies fluviales. Su cocina gira en torno a esturiones, tilapias, bagres y diferentes especies de río tratadas con enorme sensibilidad gastronómica y un altísimo nivel técnico.

Precisamente esa filosofía de respeto y cuidado del producto es la que ha llevado al chef a incorporar BroilyGrill como nueva herramienta de trabajo dentro de su cocina profesional.

BroilyGrill es un sistema de cocción profesional basado en calor superior por infrarrojos capaz de alcanzar temperaturas extremadamente elevadas en pocos minutos. Su diseño permite trabajar con gran rapidez, potenciando la reacción Maillard y consiguiendo acabados muy precisos sin castigar en exceso el interior del producto.

Para una cocina como la de Diego Gallegos, donde cada segundo y cada grado influyen directamente en el resultado final, este tipo de tecnología aporta importantes ventajas en servicio, estabilidad y control térmico.

“Buscamos herramientas que nos permitan trabajar el producto con rapidez, pero sin perder sensibilidad gastronómica. En determinados productos necesitamos potencia, velocidad y exactitud al mismo tiempo”, explican desde el entorno del chef.

Uno de los aspectos más valorados dentro de la cocina de Sollo es precisamente la capacidad de trabajar productos delicados con un control muy preciso del calor aplicado. El sistema de cocción superior de BroilyGrill facilita caramelizaciones rápidas y homogéneas, especialmente útiles en pescados, verduras, pieles y diferentes elaboraciones donde el equilibrio térmico resulta fundamental.

Además, la rapidez de calentamiento y recuperación térmica permite afrontar servicios exigentes manteniendo una gran regularidad entre pases, algo especialmente importante en restauración gastronómica de alto nivel.

Diego Gallegos lleva años desarrollando una cocina profundamente vinculada a la sostenibilidad y la investigación. Su trabajo con especies de río y sistemas acuapónicos le ha convertido en uno de los chefs más reconocidos de Europa dentro de este ámbito.

Su restaurante Sollo no solo destaca por su propuesta gastronómica, sino también por una filosofía de cocina responsable donde la innovación tecnológica y el respeto medioambiental conviven de forma natural.

En ese contexto, la incorporación de nuevas herramientas de cocción responde siempre a criterios funcionales y culinarios muy concretos.

GrupoHoreca, distribuidor oficial de BroilyGrill, continúa impulsando la introducción de nuevas tecnologías de cocción profesional dentro de restaurantes, hoteles y cocinas de alto nivel que buscan regularidad, alto rendimiento y máxima eficiencia durante el servicio diario.

La colaboración con Diego Gallegos supone además un importante paso para la presencia de BroilyGrill dentro de la alta gastronomía española, demostrando cómo este tipo de soluciones pueden integrarse en cocinas donde el nivel de exigencia técnica es máximo.

Más allá de la potencia o la temperatura, la clave está en el control y en la capacidad de respetar la esencia del producto. Y precisamente ahí es donde BroilyGrill comienza a despertar el interés de chefs que buscan resultados consistentes sin renunciar a sensibilidad gastronómica ni precisión culinaria.

En la alta gastronomía actual, la tecnología ya no busca sustituir la mano del chef, sino ampliar su capacidad de interpretación del producto. Y ahí es donde herramientas como BroilyGrill comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las cocinas profesionales de máximo nivel.

