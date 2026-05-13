'Planeta No Responde'; el track de melodic techno que traduce la nostalgia de una generación

Desde Barcelona llega el track de melodic techno que pone en palabras lo que una generación entera ya no sabe nombrar — la nostalgia silenciosa por un mundo que todavía existe, pero que ya ha cambiado.

Barcelona ha producido durante la última década una de las escenas de melodic techno más influyentes de Europa. De esta ciudad llega ahora un track que recalibra la escena: “ Planeta No Responde ”, de ShaManiac , superó en su primera semana en YouTube más de 1.126.000 reproducciones y acumuló 22.600 horas de visualización — cifras que convierten un lanzamiento en señal cultural antes de que la prensa musical tradicional haya tenido tiempo de reaccionar.

La resonancia no es un accidente algorítmico. Es el eco de una generación que reconoce algo.

No es un track sobre el tema. Es el sonido del tema El track arrastra la arquitectura del melodic techno contemporáneo — atmósfera oscura, líneas melódicas introspectivas, tensión contenida, resolución catártica. Pero ShaManiac se niega a la penumbra decorativa en la que se instalan muchos productores del género. Allí donde otros estetizan la presión existencial, él la pone encima de la mesa. “Planeta No Responde” no es un track sobre el tema — es el sonido del tema.

“No fue un concepto. Fue lo que quedó al final, cuando dejé de posar. Esta generación baila porque siente que el mañana no está prometido. Este track no va en contra ni a favor — simplemente es ese sentimiento, dicho en voz alta.”

— ShaManiac

Solastalgia como temperatura corporal Lo que la generación joven en España llama solastalgia — una nostalgia por un mundo que todavía existe, pero que ya ha cambiado — dejó hace tiempo de ser una idea abstracta: es un verano tras otro. Cúpulas de calor sobre Andalucía, pantanos secos en Cataluña, inundaciones en Valencia. El cambio climático no es opinión: es temperatura corporal.

La tensión de esta generación no está en la contradicción entre las manifestaciones del viernes y los festivales del fin de semana. Ambos coexisten, y sin mala conciencia. El hedonismo de las pistas de baile y el cansancio silencioso son el mismo movimiento — en dos direcciones. La frase “hasta que salga el sol” lleva dentro esa temporalidad como una promesa y una despedida a la vez.

Lo que carga esta generación no es rabia. Es una tristeza agotada y lúcida — y el sentimiento profundo de no heredar un futuro, sino una deuda. La crisis de salud mental y la ansiedad climática comparten la misma raíz: la impotencia frente a un sistema que ni construyeron ni pueden controlar.

“Planeta No Responde” es el primer track de melodic techno que no explica ese sentimiento, sino que lo encarna. ShaManiac no quiere impactar. Quiere

integrar. Trae el tema a la pista — no para que desaparezca, sino para que por primera vez pueda compartirse.

“No escribo música que uno quiera escuchar. Escribo la música que uno necesita. La Generación Z ha perdido las palabras — pero ha conservado el ritmo. Cuando resonamos juntos en profundidad, nace una tribu. No es una estética. No es un manifiesto. Es solo lo que todos ya sabemos, sin saber cómo decirlo.”

— ShaManiac

Siete años de silencio, después una señal Detrás de ShaManiac Melodic Techno hay un compositor, productor, live act, artista audiovisual y cantante afincado en Barcelona. Su biografía no es un recorrido profesional, sino una fractura: en 2019 llegó un golpe invisible por fuera, imposible de absorber por dentro. Siguieron siete años de reconstrucción — guiados por filosofía budista, neurociencia, percusión africana y una voz que se arrancó a sí mismo “como Michelangelo esculpió al David: lento, terco, un golpe honesto tras otro”.

Sobre el escenario lleva una máscara. En algún momento del set, cae. No es performance. Es la invitación.

“Todos llevamos una máscara. En el trabajo, online, a veces incluso a solas con nosotros mismos. En mi set cae la mía. Entonces la tuya también puede caer.”

— ShaManiac

Lanzamiento “Planeta No Responde” está disponible en exclusiva en YouTube: youtube.com/watch?v=owLcxYlFvz8

Un primer set completo en directo con el track ya está anunciado y se comunicará a través del newsletter oficial del artista.

