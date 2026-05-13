First Stop impulsa el reestyling de seis nuevos talleres en España

Los centros que incorporan la nueva identidad visual están ubicados en Palencia, Baleares (2), Albacete, A Coruña y Navarra First Stop, red especializada en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, continúa avanzando en su estrategia de homogeneización de sus estándares en sus talleres en España con el reestyling de seis talleres durante el primer trimestre de 2026.

Estas actuaciones se han llevado a cabo en Aguilar de Campoo (Palencia), Ibiza y Manacor (Baleares), Albacete, Melide (A Coruña) y Tudela (Navarra), que ya operaban dentro de la red y que ahora incorporan la nueva identidad visual y la línea gráfica de la compañía.

Con estos cambios de identidad visual corporativa, First Stop continúa desplegando su nueva línea visual en la península ibérica, dentro de un plan orientado a reforzar la visibilidad de la marca, homogeneizar la imagen de la red y mejorar la experiencia del cliente en todos sus puntos de servicio.

En este contexto, la actualización del taller de Aguilar de Campo permite reforzar la presencia visual de la marca en el norte de Castilla y León, mientras que las actuaciones realizadas en Ibiza y Manacor consolidan la implantación de la enseña en Baleares, un mercado con alta actividad tanto en movilidad privada como en flotas vinculadas al turismo. Por su parte, los centros de Albacete, Melide y Tudela continúan avanzando en el proceso de adaptación de la red a la nueva línea gráfica de la compañía.

La compañía combina en su modelo la integración de talleres asociados con el desarrollo de centros propios, una estrategia que le permite adaptarse a las particularidades de cada mercado local manteniendo niveles homogéneos de calidad, servicio y seguridad.

Además de continuar evolucionando su red, First Stop continúa impulsando la diversificación de sus servicios, con especial foco en la mecánica rápida, el mantenimiento integral y las soluciones dirigidas a flotas y empresas de renting. Esta evolución responde a las nuevas necesidades del mercado, marcadas por una mayor exigencia en términos de eficiencia operativa, digitalización y sostenibilidad.

Como parte de esta estrategia, la compañía mantiene una inversión sostenida en herramientas digitales, formación técnica y mejora operativa de la red, con el objetivo de optimizar la experiencia del cliente y reforzar la competitividad de sus talleres asociados.

Actualmente, First Stop cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector y opera una red paneuropea implantada en 25 países, con más de 3.000 puntos de venta. En España fue además la primera red de talleres en obtener la certificación TÜV SÜD, un reconocimiento que acredita los estándares de calidad y seguridad aplicados en sus centros.

La compañía continúa desarrollando un modelo orientado a la profesionalización del taller independiente, apoyado en acuerdos preferenciales con proveedores, soporte técnico y comercial, constantes programas de formación y herramientas de gestión avanzadas.

Sobre First Stop

First Stop es una red prémium paneuropea de profesionales especializados en el neumático y mantenimiento integral del automóvil. En España y Portugal la organización cuenta con más de 600 talleres. En Europa, la red First Stop está implantada en 25 países y dispone de cerca de 3.000 puntos de venta.

El objetivo de First Stop es satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes buscando siempre la excelencia. Dentro de este compromiso, First Stop es la primera red española que ha recibido las certificaciones TÜV SÜD y por la calidad y seguridad de sus talleres.

El valor añadido de First Stop radica en la excelencia de sus productos y servicios, en la capilaridad de su red y en la alta profesionalización de sus equipos, impulsada por una inversión continua en formación. Con este enfoque, la compañía se prepara para afrontar los próximos desafíos del sector, reforzando su red e impulsando soluciones innovadoras que beneficien a sus asociados y a los usuarios finales.

