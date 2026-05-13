La multiómica permite analizar cada enfermedad con más detalle para elegir tratamientos más precisos
|
|
Werfen reúne a más de 200 expertos para analizar cómo esta nueva generación de análisis diagnósticos, que va más allá del ADN, empieza a abrir oportunidades en oncología, hematología, enfermedades autoinmunes, trasplante y desarrollo de nuevos fármacos. Anuncian la medicina de precisión 2.0: no basta con saber qué mutación tiene una enfermedad; hay que conocer también cómo funciona y cómo interactúa con su entorno
El análisis integrado del ADN, el ARN, las proteínas en células y en tejidos —lo que se conoce como multiómica— empieza a perfilarse como una herramienta clave para decidir con más precisión qué pacientes pueden beneficiarse de una terapia concreta y en qué casos conviene buscar otras opciones. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada "De la NGS a la multiómica", organizada por Werfen, que ha reunido a más de 200 profesionales de la investigación biomédica, el diagnóstico avanzado y la práctica clínica.
El debate científico ha estado conducido por el doctor Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico y del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y coautor del artículo internacional The Essentials of Multiomics, publicado en The Oncologist. La actualidad científica respalda esta evolución: una revisión publicada este año en JCO Precision Oncology sobre cáncer de pulmón no microcítico y un análisis multiómico presentado en el congreso AACR 2026 señalan que observar el tejido enfermo desde varias perspectivas ayuda a entender por qué algunos pacientes responden a un tratamiento y otros no.
Hacia una medicina de precisión 2.0
Aunque la multiómica está más desarrollada en oncología, su lógica empieza a aplicarse a otras áreas en las que también es necesario combinar capas biológicas: hematología, donde la combinación de citometría avanzada, secuenciación y transcriptómica afina el diagnóstico; enfermedades autoinmunes; trasplante de órganos; enfermedades raras, donde está acelerando el diagnóstico de pacientes sin respuesta durante años; y desarrollo de nuevos fármacos, dondedisponer de la información integrada puede acelerar el proceso.
Cuando la respuesta no está en el ADN
La jornada ha abordado también el papel del microambiente tisular y la dimensión espacial de la enfermedad. Eduard Porta Pardo, group leader en el Josep Carreras Leukaemia Research Institute y visiting scientist en el Barcelona Supercomputing Center, subraya que contar con varias capas de información sobre una misma muestra no significa solo obtener más datos, sino datos más comprensibles, con una visión holística de lo que ocurre en el tejido.
Optimizar lo que ya existe
En la jornada, Michael Previte, cofundador y CTO de Element Biosciences, ha presentado AVITI24 como un sistema capaz de integrar ARN, proteínas, fosfoproteínas y morfología celular a partir de una misma muestra en un flujo automatizado.
Los expertos coinciden en que la multiómica todavía no forma parte de la rutina asistencial generalizada, pero anticipan parte de la práctica clínica que se incorporará en los próximos años. Su incorporación requerirá resolver retos técnicos, organizativos y de acceso equitativo, en un trabajo necesariamente multidisciplinar.
Sobre Werfen
Cuando la respuesta no está en el ADN Uno de los mensajes destacados es que, en determinados tratamientos, la información más útil para predecir la respuesta no está en el ADN. García-Foncillas pone de relieve en que hay casos en los que la clave está en el análisis proteómico, y otros en el que la información diferencial se encuentra en el ARN. "No existe una única capa capaz de responder a todas las preguntas clínicas", indica.
Los centros que incorporan la nueva identidad visual están ubicados en Palencia, Baleares (2), Albacete, A Coruña y Navarra First Stop, red especializada en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, continúa avanzando en su estrategia de homogeneización de sus estándares en sus talleres en España con el reestyling de seis talleres durante el primer trimestre de 2026.
En este escenario de transición, donde se prioriza la tecnología de condensación de alta eficiencia y la compatibilidad con mezclas de hidrógeno (H2 Ready), las nuevas calderas como las calderas Ariston se consolidan como uno de los referentes tecnológicos más instalados en el parque inmobiliario nacional.