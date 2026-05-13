El excampeón mundial Ibai Castro conquista la plata en su debut en AthlonX 'Ground Zero'

Madrid, mayo de 2026 – El pasado 9 de mayo, la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda del Rey fue el escenario de una de las competiciones más exigentes del panorama deportivo actual: Athlonx Ground Zero. En una jornada marcada por el esfuerzo extremo y la superación, el deportista de Guadarrama y excampeón mundial de Kickboxing, Ibai Castro, junto a su compañero Alfonso, lograron alzarse con la medalla de plata en la categoría por parejas.

Un debut histórico para el deporte de Guadarrama Lo que hace este logro excepcional es la naturaleza del reto. Ibai Castro, nombre de prestigio internacional en los deportes de contacto, decidió poner a prueba su versatilidad atlética inscribiéndose por primera vez en este formato de competición híbrida. El resultado no pudo ser más satisfactorio: un segundo puesto que demuestra que la disciplina y el espíritu de lucha no tienen fronteras.

La pareja formada por Castro y Alfonso exhibió una compenetración impecable, superando las duras pruebas de resistencia y fuerza que definen a Athlonx, consolidándose como una de las duplas más fuertes del evento frente a competidores especializados en la modalidad.

Preparación de élite en la Escuela Sweet Death Este éxito es fruto de un entrenamiento riguroso llevado a cabo en la Escuela Sweet Death, ubicada en la calle Tomillo nº 6 (Polígono Industrial de Guadarrama). Bajo la metodología de este centro de alto rendimiento, ambos atletas han logrado transformar su capacidad física para adaptarse a las exigencias de "Ground Zero".

"Conseguir la plata en nuestra primera participación es un orgullo enorme. Venir de otra disciplina y rendir a este nivel en Athlonx demuestra que con el entrenamiento adecuado en Sweet Death, no hay límites", señalan desde el entorno de los competidores.

Un gesto solidario: Deporte con impacto social La Presidenta de la Asociación Española de Integración Social Deporte y Defensa Personal, Dª Stefany Bahos, ha recibido con enorme alegría el comunicado de D. Ibai Castro Rosado, quien ha anunciado la donación de su medalla de plata. Este gesto simboliza su primer triunfo en esta nueva faceta deportiva y busca inspirar a todas las personas a integrar el deporte en sus vidas como herramienta de superación personal y profesional. www.integracionsocial.es

Desde la Escuela Sweet Death y la comunidad deportiva de Guadarrama, queremos extender nuestra más sincera enhorabuena a Ibai y Alfonso por llevar el nombre del municipio a lo más alto del podio, así como a todos los valientes que aceptaron el desafío de la batalla en Arganda del Rey.

Contacto de Prensa: Asociación Española de Integración Social Deporte y Defensa Personal

Web: www.integracionsocial.es

Email: info@integracionsocial.es

