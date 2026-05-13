Editorial Caligrama presenta 'Nubes blancas', la primera novela de Cristina Díaz

Editorial Caligrama anuncia la publicación de 'Nubes blancas', la nueva obra de Cristina Díaz, una novela de suspense que combina drama familiar, misterio y decisiones límite en un contexto marcado por la incertidumbre.

La historia comienza con la repentina desaparición de la jueza Elena Martins, un hecho que sacude por completo la vida del teniente Carlos Martins y la de sus hijos. Lo que parecía una vida estable se desmorona en cuestión de días, obligando a Carlos a emprender una búsqueda desesperada que no solo pone a prueba su resistencia emocional, sino que también lo enfrenta a aspectos desconocidos de su propia vida.

Cuando finalmente logra dar con su mujer, la situación adquiere un nuevo giro. Elena padece amnesia y apenas recuerda nada de su identidad excepto su nombre. A partir de ese momento, la reconstrucción de la verdad se convierte en un proceso complejo en el que cada descubrimiento abre nuevas incógnitas. Carlos deberá tomar decisiones que afectarán no solo al presente, sino al futuro de toda su familia.

Con una narrativa centrada en la tensión emocional, 'Nubes blancas' propone un recorrido por la fragilidad de la memoria, la identidad y los vínculos, en una historia donde nada es exactamente lo que parece.

Ya a la venta en todas las grandes plataformas.

La autora Cristina Díaz (Valencia, 1981) compagina su vida personal con su interés por la literatura, una afición que ha cultivado desde siempre a través de la lectura y la escritura. Casada y madre de dos hijos, ha encontrado en la narrativa un espacio para desarrollar la creatividad y dar forma a historias marcadas por la intriga y la emoción.

'Nubes blancas' es su primera novela, un proyecto que comenzó como una actividad personal en su tiempo libre y que ha evolucionado hasta convertirse en una obra completa. Influenciada por su pasión por el suspense, la autora construye una historia que combina misterio y carga emocional, reflejando su interés por explorar los giros inesperados de la vida y las decisiones que la acompañan.

Editorial Caligrama Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

