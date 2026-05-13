Las claves para preparar terrazas y jardines de cara a la primavera y el verano

Brico Rondón se hace eco de la información lanzada por Hola sobre las claves para tener una terraza o jardín perfecto esta primavera y verano Brico Rondón, empresa de Sevilla dedicada a vender madera para el jardín en Sevilla y con tienda de jardin en Sevilla, se hace eco de la información lanzada por la revista Hola sobre las ideas de decoración para convertir terrazas y jardines en rincones más agradables, cómodos y preparados para disfrutar durante la temporada de primavera y verano.

Con la llegada de los días más largos y las temperaturas suaves, las zonas exteriores de la vivienda vuelven a ganar protagonismo. Terrazas, patios y jardines se convierten en espacios de reunión, descanso y ocio, por lo que resulta cada vez más importante planificar su decoración con criterios prácticos y estéticos. No se trata únicamente de incorporar nuevos elementos, sino de seleccionar aquellos que ayuden a crear un ambiente equilibrado, funcional y adaptado al uso diario.

Uno de los aspectos más relevantes es la iluminación exterior. Una correcta distribución de puntos de luz permite prolongar el uso de la terraza o el jardín al caer la tarde y generar una atmósfera más cálida. Faroles, lámparas solares, guirnaldas o apliques de exterior pueden transformar por completo la percepción del espacio, aportando sensación de confort sin necesidad de realizar grandes cambios.

El mobiliario también cumple un papel esencial. Mesas auxiliares, sillas resistentes, bancos, tumbonas o conjuntos de exterior deben elegirse teniendo en cuenta tanto la comodidad como la durabilidad. En este sentido, los materiales preparados para la intemperie son especialmente recomendables, ya que ayudan a mantener el buen estado de la zona exterior durante más tiempo. La madera, además, continúa siendo una de las opciones más valoradas por su capacidad para aportar calidez, naturalidad y una estética atemporal.

Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final. Maceteros, celosías, pérgolas, soluciones de ocultación, textiles de exterior o elementos decorativos permiten personalizar el espacio y adaptarlo al estilo de cada vivienda. La clave está en no sobrecargar la terraza o el jardín, sino en elegir piezas que sumen utilidad y armonía.

La tendencia mediterránea sigue teniendo un peso destacado en la decoración exterior. Tonos claros, fibras naturales, madera, plantas y luz ambiental ayudan a crear espacios frescos, relajados y muy vinculados al disfrute del buen tiempo. Para quienes desean renovar su terraza o jardín esta temporada, Brico Rondón ofrece una amplia variedad de soluciones para exteriores orientadas tanto a proyectos decorativos como a mejoras funcionales del hogar.

