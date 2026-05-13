Lipton lanza el nuevo sabor que ‘sabe a verano’: Lipton Ice Tea Naranja Mango

La marca fusiona aromas cítricos y tropicales en el nuevo té helado, ideal para disfrutarlo sin prisas en cualquier momento del verano. El lanzamiento contará con un diseño edición limitada durante el primer año Lipton, la marca de té número uno del mundo, da un paso más en innovación con el lanzamiento de su nuevo sabor que ‘sabe a verano’: Lipton Ice Tea Naranja Mango. Este nuevo té helado, sin colorantes ni conservantes, refuerza el compromiso de la marca por ofrecer propuestas diferenciales y únicas que contribuyan a mejorar el estado de ánimo; y conviertan cualquier momento en una experiencia refrescante.

Con una combinación equilibrada entre el toque cítrico de la naranja y los matices tropicales del mango, Lipton Ice Tea Naranja Mango ofrece una propuesta que eleva la experiencia del té helado, siendo una opción perfecta para disfrutarlo sin prisas en cualquier momento del verano.

Este nuevo lanzamiento se construye sobre la plataforma de Lipton ‘Holiday State of Mind’ (‘Modo verano’), que invita a disfrutar de cada momento con una actitud positiva, veraniega y vacacional.

"Con Lipton no nos limitamos a innovar en sabores, sino que estamos redefiniendo cómo las personas viven y disfrutan el té", afirma Núria Bombardó, directora de Marketing de Bebidas de PepsiCo Iberia. "Lipton Ice Tea Naranja Mango nace de nuestra plataforma ‘Holiday State of Mind’ con una ambición muy clara: convertir cualquier instante en una pequeña escapada. Es una innovación llamada a marcar tendencia esta temporada, con un perfil que sabe a verano. Más que una novedad, es una invitación a activar el ‘modo vacaciones’ en cualquier momento y a disfrutar de una experiencia que va más allá del producto, combinando frescura, diseño y actitud".

Lipton Ice Tea Naranja Mango ya está disponible en formato PET (500 ml y 1 litro) y lata (330 ml) en tiendas de conveniencia, supermercados, hipermercados y Cash & Carry (mayoristas de autoservicio). Además, durante el primer año, el producto cuenta con un diseño de edición limitada de estética vibrante y veraniega, pensado para ofrecer una experiencia sensorial que va más allá del sabor.

Este nuevo producto se suma a un porfolio de referencias con una gran valoración y acogida entre los consumidores. Las referencias de la marca Lipton Ice Tea Limón, Lipton Ice Tea Melocotón y Lipton Ice Tea Mango Maracuyá han sido galardonados con el sello Sabor del Año 2026. Además, Lipton Mango Maracuyá también ha sido reconocido como Producto del Año 2026 en la categoría de refrescos de Té.

