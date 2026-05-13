Oney analiza las opciones para afrontar una declaración de la renta con resultado a pagar

El pago fraccionado, la planificación financiera y la revisión del borrador son algunas de las claves para evitar tensiones económicas durante la campaña de la renta La campaña de la declaración de la renta, ya en marcha, entra ahora en una nueva fase con el inicio del servicio de atención telefónica que permite confeccionar la declaración sin necesidad de desplazarse. Los contribuyentes ya pueden solicitar cita previa hasta el 29 de junio para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria les llame desde este 6 de mayo, fecha en la que arranca la atención telefónica.

Se trata de uno de los momentos clave del año para millones de contribuyentes en España, que revisan sus datos fiscales con una mezcla de expectación y cautela. Mientras algunos esperan recibir una devolución, otros tendrán que hacer frente a un pago a Hacienda, una situación que puede generar dudas sobre cómo asumir ese desembolso sin afectar al equilibrio financiero. Ante este escenario, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, analiza las claves para entender qué significa que la declaración salga a pagar y qué opciones existen para afrontarlo con una mejor planificación económica.

Devolución o pago, qué significa el resultado

La declaración de la renta actúa como un mecanismo de regularización fiscal. A lo largo del año, los contribuyentes van adelantando impuestos mediante las retenciones en nómina o pagos fraccionados. Cuando llega el momento de presentar la declaración, la Agencia Tributaria calcula el importe total que realmente corresponde pagar en función de los ingresos, la situación personal y las deducciones aplicables. Si se ha pagado más de lo necesario, el resultado será a devolver; si se ha pagado menos, el resultado será a pagar.

Este proceso desmiente la idea de que recibir dinero es "bueno" y pagar es "malo", ya que ambos resultados solo reflejan cómo se han distribuido los pagos durante el año. "Cuando el resultado sale a pagar, lo más habitual es que se deba a retenciones de IRPF bajas, que aumentan la liquidez mensual, pero se corrigen después", señalan expertos de Oney. Además, añaden que "otras situaciones bastante habituales son el tener varios pagadores - no porque esto implique pagar más impuesto, sino porque se aplica retenciones de IRPF sin tener en cuenta el total de ingresos, lo que puede hacer que se retenga menos de lo debido-, haber percibido prestaciones o ayudas públicas, rescatar planes de pensiones o experimentar cambios salariales durante el año".

A todo ello se suma un factor que muchas veces pasa desapercibido: no revisar el borrador antes de confirmarlo. Hacerlo con detalle permite detectar deducciones no aplicadas (autonómicas, vivienda, donaciones), datos desactualizados o ingresos incorrectos o duplicados. Más allá del resultado, anticiparse es clave: ajustar el IRPF en nómina, hacer simulaciones y planificar las decisiones que tendrán un impacto fiscal para evitar gastos inesperados y tener un mayor control sobre el resultado final.

Flexibilidad en las opciones de pago

Si finalmente la declaración sale a pagar, una de las ventajas del sistema español es que permite adaptar el abono a la situación económica de cada contribuyente, evitando tener que afrontar el importe completo de una sola vez. En este contexto, desde Oney explican la importancia de conocer con antelación las distintas modalidades disponibles para poder planificar el impacto en las finanzas personales y evitar tensiones de liquidez. Entre las principales opciones de pago que contempla la Agencia Tributaria se encuentran:

Pago único, que se realiza en el momento de presentar la declaración.

Pago fraccionado, la alternativa más habitual, que permite dividir el importe en dos plazos sin intereses:

Un primer abono del 60 %, con cargo previsto para el 30 de junio en esta campaña.

Un segundo pago del 40 %, que se efectuará el 5 de noviembre. Domiciliación bancaria, una alternativa que permite automatizar el proceso y facilita cumplir con los plazos sin gestiones adicionales.

Pago electrónico, se puede realizar mediante tarjeta bancaria, cargo directo en cuenta o Bizum.

Pago presencial, a través entidades bancarias colaboradoras.

Asimismo, en aquellos casos en los que el contribuyente no disponga de liquidez suficiente para afrontar el importe, existe la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago ante Hacienda, aunque esta opción conlleva intereses. La Agencia Tributaria estudia cada situación de forma individual y puede adaptar el calendario de pagos cuando existan dificultades económicas justificadas.

No obstante, los expertos de Oney recuerdan que "cada modalidad cuenta con sus propios plazos y condiciones dentro de la campaña de la renta. Por ejemplo, para acogerse al pago fraccionado es necesario presentar la declaración antes del 25 de junio". Además, indican que "conocer las distintas alternativas de pago y anticiparse a ellas permite afrontar la declaración de la renta con mayor tranquilidad y evitar que un gasto puntual desequilibre la economía doméstica".

Cómo afrontar el pago sin desajustar las finanzas

Que la declaración salga a pagar no tiene por qué convertirse en un problema si se afronta con planificación y cierta capacidad de previsión. La clave está en incorporar este tipo de desembolsos dentro de la gestión habitual de las finanzas personales, del mismo modo que cualquier otro gasto extraordinario previsto a lo largo del año.

Antes de decidir cómo afrontar el pago, conviene analizar el impacto real que tendrá en el presupuesto mensual, ya que asumir el importe de una sola vez no siempre es la alternativa más adecuada. Cuando la cantidad supone un esfuerzo económico importante, el fraccionamiento puede convertirse en una fórmula eficaz para aliviar la carga sin asumir costes adicionales. En cambio, si la situación financiera es más ajustada, también es posible valorar el aplazamiento ofrecido por Hacienda, aunque esta opción sí implica el pago de intereses.

Desde la entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros recomiendan anticiparse de cara a futuras campañas, especialmente en aquellos casos en los que el contribuyente suele obtener un resultado similar de forma recurrente. Además, subrayan que "incorporar este posible desembolso dentro de la planificación anual o contar con un pequeño colchón de ahorro específico para este tipo de obligaciones permite reducir tensiones financieras y evitar que el pago afecte al equilibrio del presupuesto mensual".

Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de planificar las finanzas personales, y la declaración de la renta también forma parte de esa organización económica. Entender las opciones disponibles y anticiparse a este tipo de gastos permite reducir imprevistos, tomar decisiones más informadas y afrontar futuras campañas con mayor tranquilidad y estabilidad financiera.

