The Fêmtuary: la plataforma que hace fácil cuidarse durante la perimenopausia y la menopausia

Con más de 10 millones de mujeres en España en estas etapas y solo el 57% consultando a un profesional, the Fêmtuary proporciona la información relevante para cuidarte y las herramientas prácticas para aplicarla de forma clara y sencilla Según el Barómetro de la Menopausia 2025 de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), más de 10 millones de mujeres en España se encuentran en alguna fase de la menopausia, y solo el 57% ha consultado a un profesional sanitario sobre sus síntomas. A eso se suma que, según datos de especialistas en ginecología, las mujeres pueden pasar hasta el 46% de su vida entre la perimenopausia y la menopausia, casi la mitad de su vida adulta.

Con tanto tiempo en juego y tanta información disponible, el problema ya no es la falta de datos: es saber qué hacer con ellos. Artículos contradictorios, protocolos genéricos, consejos que no tienen en cuenta la vida real de una mujer de 45 o 55 años. El resultado: muchas mujeres que saben que deberían cuidarse en esta etapa, pero no saben por dónde empezar.

The Fêmtuary (thefemtuary.com) nació para resolver exactamente eso. Es una plataforma de bienestar especializada en perimenopausia y postmenopausia cuya misión es hacer que cuidarse en esta etapa sea fácil: proporcionar la información relevante y acompañar a cada mujer a aplicarla en su vida cotidiana.

"Hay muchísima información sobre menopausia, pero poca que sea práctica y aplicable. Mi trabajo es filtrar el ruido, quedarme con lo que realmente funciona y ayudar a cada mujer a integrarlo en su vida sin que cuidarse se convierta en otro trabajo a tiempo completo", Luisa Alemany, fundadora de the Fêmtuary.

Al frente de la plataforma está Luisa Alemany, coach de salud certificada por mindbodygreen (EEUU) y especializada en peri y postmenopausia. Con 31 años, se formó en un campo donde la especialización reglada en España todavía no existe, y creó the Fêmtuary tras ver en su círculo cercano el vacío de acompañamiento práctico que existe para las mujeres en estas etapas.

Sobre la empresa

The Fêmtuary opera desde Baleares y atiende a mujeres de toda España y Latinoamérica a través de sesiones individuales de coaching de salud y programas estructurados online que trabajan los cuatro pilares del bienestar en la menopausia: nutrición, movimiento, sueño y gestión del estrés. Todo ello con un enfoque claro: que la transición sea lo más suave, informada y manejable posible.

Además, ofrece suplementación natural para potenciar la salud de las mujeres en estas etapas.

