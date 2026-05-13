El COEGI reivindica en el Día Internacional de la Enfermera "espacios seguros" y más reconocimiento para la profesión

Cerca de 200 profesionales participaron en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Donostia, donde el Colegio homenajeó a enfermeras jubiladas y a colegiadas con 25 años de trayectoria. La presidenta del COEGI, Arrate Zumeta, reivindicó una profesión "cada vez más formada, especializada y preparada", y defendió la necesidad de avanzar en liderazgo, investigación y reconocimiento profesional La enfermera especialista en Salud Mental Pilar Tazón subrayó durante su conferencia que "es más difícil salvar vidas si no nos sentimos a salvo en nuestro propio lugar de trabajo", y llamó a construir entornos laborales seguros y saludables para las profesionales.

Coincidiendo con la celebración, el COEGI inauguró en su sede la exposición Entre Enfermeras, de la enfermera e ilustradora María Jiménez, y participó en Alderdi Eder en la campaña ciudadana 'Pregunta a tu Enfermera'.

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) celebró ayer el Día Internacional de la Enfermera con un acto institucional en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián en el que reivindicó la necesidad de reforzar el reconocimiento profesional, mejorar las condiciones laborales y construir "espacios seguros" para el ejercicio de la enfermería.

La jornada, enmarcada en el lema internacional impulsado este año por el Consejo Internacional de Enfermeras: 'Las enfermeras empoderadas salvan vidas', reunió a cerca de 200 profesionales, representantes institucionales y colegios sanitarios con la presencia del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti,

Durante su intervención, la presidenta del COEGI, Arrate Zumeta, destacó la evolución que ha vivido la profesión en las últimas décadas y agradeció especialmente la labor de las enfermeras homenajeadas. "Detrás de cada jubilación hay conocimiento, criterio clínico, experiencia y una forma de entender la enfermería que también ha ayudado a construir la profesión que tenemos hoy", señaló.

Zumeta subrayó además que la enfermería afronta importantes retos de futuro, como el relevo generacional, la salud mental de las profesionales o la transformación tecnológica; si bien remarcó que "tenemos una profesión con muchísimo talento, capacidad y compromiso". Defendió también la necesidad de que el creciente nivel formativo, científico y competencial de la enfermería tenga reflejo "en la toma de decisiones, en la investigación, en la gestión y en el reconocimiento profesional".

Uno de los momentos centrales del acto fue la ponencia impartida por la enfermera especialista en Salud Mental Pilar Tazón, responsable de Orekagune, el nuevo espacio de escucha activa impulsado por el COEGI. Bajo el título '¿Enfermeras empoderadas? Construyamos espacios seguros', Tazón reflexionó sobre la importancia de crear entornos laborales seguros y emocionalmente saludables dentro de los equipos de enfermería. "Es más difícil salvar vidas si no nos sentimos a salvo en nuestro propio lugar de trabajo", afirmó.

Durante su intervención, defendió que el empoderamiento profesional "no consiste en hacer más con menos", sino en disponer de recursos, autonomía y apoyo organizativo suficientes para desarrollar los cuidados con seguridad. Asimismo, puso el foco en la importancia de la confianza dentro de los equipos y en el papel del liderazgo enfermero para generar espacios donde las profesionales puedan expresar dudas, pedir ayuda y trabajar sin miedo al juicio o la represalia.

Reconocimiento a trayectorias profesionales

El acto sirvió también para homenajear a las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa que cumplen 25 años de colegiación ininterrumpida, así como a las y los profesionales recientemente jubilados. En total, el COEGI reconoció a 35 colegiadas y colegiados con 25 años de trayectoria profesional y a 64 enfermeras y enfermeros jubilados, en agradecimiento a toda una vida dedicada al cuidado y la atención sanitaria.

Durante el homenaje, la enfermera Ana Atienza, en representación de las profesionales con 25 años de colegiación, y María José Luengo, en representación de las personas jubiladas, compartieron unas palabras de agradecimiento y recuerdo de sus trayectorias profesionales.

En el marco de la celebración, el COEGI hizo entrega también del 0,7% de su presupuesto anual a la asociación Kinyabalanga Nyamizi, destinataria de la XXVIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos relacionados con la Salud. La ayuda permitirá apoyar el funcionamiento de tres dispensarios de enfermería situados en las islas de Kinyabalanga, Irhé y Nyamizi, en el lago Kivu, en la República Democrática del Congo, garantizando atención sanitaria básica, primeros auxilios y suministro de medicamentos y vacunas a más de 4.000 habitantes.

Exposición y participación ciudadana

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Enfermera, el COEGI inauguró también en su sede la exposición Entre Enfermeras, una muestra de viñetas creadas por la enfermera e ilustradora guipuzcoana María Jiménez, que refleja desde el humor y la cercanía situaciones cotidianas de la profesión enfermera.

Asimismo, durante la tarde, enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa participaron en los jardines de Alderdi Eder en la iniciativa 'Pregunta a tu Enfermera', impulsada por el Consejo General de Enfermería y los colegios profesionales. A través de esta acción, profesionales de enfermería recogieron preguntas, mensajes y reflexiones de la ciudadanía sobre el papel de las enfermeras y sus cuidados.

