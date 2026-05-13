Sigüenza convierte su historia en sabor en el XVII Concurso Memorial Santos García Verdes de Pinchos Medievales

Del 18 al 24 de mayo, seis establecimientos de Sigüenza y sus pedanías ofrecerán creaciones inspiradas en la cocina medieval dentro de una de las citas gastronómicas más emblemáticas de la ciudad Sigüenza vuelve a demostrar este mes de mayo por qué es uno de los grandes destinos gastronómicos y turísticos de Castilla-La Mancha con la celebración de la XVII edición del Concurso Memorial Santos García Verdes de Pinchos y Tapas Medievales, una propuesta que une patrimonio, creatividad culinaria y promoción turística en torno a la identidad histórica de la ciudad.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Sigüenza en el marco de la Red de Ciudades y Villas Medievales, se celebrará del 18 al 24 de mayo y permitirá a vecinos y visitantes degustar distintas propuestas gastronómicas inspiradas en ingredientes y elaboraciones propias de la Edad Media.

El concurso se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más singulares de la región, convirtiéndose en una excelente oportunidad para descubrir Sigüenza "a través del paladar". "Porque visitar Sigüenza también es sentarse a la mesa, recorrer sus calles históricas mientras se disfruta de una tapa elaborada con mimo y tradición, y entender que el turismo gastronómico es hoy una de las grandes fortalezas del destino", señala Alejandro Cabra, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza.

La ciudad vuelve así a reivindicar su condición de referencia gastronómica en Castilla-La Mancha, gracias a una oferta hostelera de enorme calidad, capaz de reinterpretar la tradición medieval con propuestas innovadoras, originales y vinculadas al territorio.

Como cada año, los establecimientos participantes competirán por convertirse en representantes de Sigüenza en el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales de la Red de Ciudades y Villas Medievales. La final local tendrá lugar el domingo 17 de mayo, a las 19:00 horas, en el Salón de Doña Blanca del Parador de Turismo de Sigüenza.

Durante toda la semana, el público podrá degustar los pinchos participantes por un precio de 4 euros, incluyendo botellín de Águila Dorada o copa de vino Finca Río Negro 992.

La ruta gastronómica permitirá además descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de Sigüenza y de sus pedanías, asociando cada propuesta culinaria a la experiencia turística y patrimonial del entorno donde se sirve.

Así, junto a la Catedral y la Plaza Mayor, Atrio presenta 'El Medallón del Doncel', una propuesta elaborada por María del Carmen Tenesaca y Fernando Canfrán a partir de cordero asado a baja temperatura con AOVE, ajo y romero fresco, relleno de setas y acompañado de una salsa de fondo oscuro elaborada con sus huesos y reducida al máximo. Se sirve con compota de manzana ácida y se adorna con romero fresco y microbrotes. Antes de su presentación, el medallón recibe un golpe de horno a alta temperatura para lograr un acabado crujiente.

En el entorno del Parque de La Alameda y la Ermita del Humilladero, Gustos de Antes apuesta por 'El Capricho del Doncel', una creación de Irene Gómez que mezcla técnica pastelera y cocina tradicional. El pincho es un petit chou elaborado con harina de trigo negrillo de Palazuelos, relleno de un canelón de carrillera con bechamel de boletus y acompañado de papada ibérica con trufa. Todos los ingredientes proceden de productores de proximidad de la comarca. Gómez explica que su propuesta busca "representar nuestra tierra y nuestros productos", reivindicando el valor del producto local y la creatividad desde una pequeña cafetería artesanal seguntina.

También junto al Parque de La Alameda, El Fogaril Gastrobar presenta 'Evolución', una compleja propuesta conceptual ideada por Rubén Urbano que toma como inspiración la convivencia de las culturas cristiana, musulmana y sefardí durante la Edad Media. El pincho combina crema de almendras y garbanzos de Guadalajara, berenjena especiada, reducción de granada, crema de manzana ácida, cordero caramelizado con miel de la Alcarria e higos macerados en hidromiel. El cocinero plantea la tapa como una metáfora gastronómica de la convivencia cultural medieval, en la que "no hubo una sustitución de culturas, sino una evolución y una transformación compartida".

En el Castillo de Sigüenza, hoy convertido en Parador de Turismo, Antonio Serrano presenta 'La Vianda de Doña Blanca', una elaboración inspirada en recetas históricas del propio recetario de Paradores. La propuesta parte de conejo deshuesado relleno con una farsa de puerro, cebolla, setas y piñones, acompañado de un fondo reducido ligado con manzana y decorado con flores de tomillo. El chef destaca que el pincho busca reinterpretar la cocina medieval señorial utilizando ingredientes autóctonos y técnicas contemporáneas, manteniendo siempre el vínculo con la historia del edificio y de la ciudad.

Desde Pelegrina y el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, el Restaurante Bajá, de Ana Puerta y Sergio Bajá, participa con '¿Cuarto o mitad?', una tapa elaborada a partir de un pan de pita casero relleno de morcillo de ganadería local cocinado a baja temperatura y posteriormente ahumado, en homenaje a una de las técnicas de conservación más antiguas de la historia. El establecimiento, habitual del certamen y premiado en anteriores ocasiones, reivindica el concurso como una gran oportunidad para dar visibilidad tanto al restaurante como al entorno natural y patrimonial de Pelegrina y su castillo medieval.

Finalmente, desde Alcuneza, el Restaurante La Granja presenta '¡La madre del cordero!', una creación elaborada por Estefanía Verdes que pone en valor las pedanías seguntinas y la cocina tradicional transmitida de generación en generación. El pincho se apoya en un pan de masa madre elaborado con harina de centeno de Palazuelos, vino tinto, almendras y dátiles, acompañado de cordero, salsa de queso con limón, miel y mermelada de vino. La cocinera evoca en su elaboración los recuerdos familiares de la elaboración tradicional del pan y reivindica una cocina "arriesgada, equilibrada y explosiva para los sentidos", profundamente ligada al territorio.

Premios para los cocineros y representación internacional

La final local del concurso servirá para elegir al establecimiento que representará a Sigüenza en el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales de la Red de Ciudades y Villas Medievales, cuya final se celebrará este año en Valencia de Alcántara.

El jurado, integrado por profesionales de la gastronomía y la hostelería, valorará aspectos como la presentación, el sabor, la elaboración y la originalidad de cada propuesta.

Todos los establecimientos participantes recibirán un diploma acreditativo por su participación en esta XVII edición del Concurso Memorial Santos García Verdes de Pinchos y Tapas Medievales.

El certamen contempla además tres categorías de premios para los establecimientos participantes. El primer premio estará dotado con una tabla medieval artesanal elaborada por Edad Media Taller, 300 euros en producto Heineken y una caja de Finca Río Negro 5º Año, además de la representación oficial de Sigüenza en la final internacional. El segundo premio contará con tabla medieval artesanal, 200 euros en producto Heineken y una caja de Finca Río Negro Cerro de los Lobos. Por último, el premio a la originalidad reconocerá la propuesta más creativa con tabla medieval artesanal, 100 euros en producto Heineken y una caja de Finca Río Negro.

Premios para el público y participación en redes sociales

Además de la degustación, el concurso volverá a implicar activamente al público a través de distintas iniciativas y sorteos.

Los participantes podrán votar su pincho favorito dentro del denominado 'Premio Popular', que reconocerá la propuesta más valorada por vecinos y visitantes durante la semana gastronómica. El establecimiento ganador recibirá una caja de vino blanco Gewürztraminer de Finca Río Negro.

Entre todas las tarjetas de votación recibidas se sorteará además una comida para dos personas en el restaurante con estrella Michelin Molino de Alcuneza.

Por otro lado, quienes completen el recorrido gastronómico y entreguen el folleto sellado con al menos cuatro establecimientos visitados —incluyendo uno de las pedanías— participarán en el sorteo de una noche para dos personas en el Parador de Molina de Aragón y de dos visitas para dos personas a la bodega Finca Río Negro.

El concurso volverá también a premiar la participación en redes sociales. La fotografía del concurso con más 'Me Gusta' en Facebook o Instagram, etiquetando a @visitasiguenza y utilizando el hashtag #pinchomedievalsiguenza2026, recibirá como premio una visita para dos personas a la bodega Finca Río Negro.

El Ayuntamiento de Sigüenza anima tanto a seguntinos como a visitantes a disfrutar de esta cita gastronómica, recorrer la ciudad y sus pedanías, apoyar a la hostelería local y descubrir, una vez más, cómo la historia y la gastronomía pueden ir de la mano en una experiencia única.

