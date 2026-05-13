Sanlúcar Ocasión se consolida como el concesionario de confianza para la compra de vehículos de ocasión y seminuevos en la provincia de Sevilla
|
|
Con un amplio catálogo de vehículos revisados, garantizados y con financiación a medida, Sanlúcar Ocasión destaca por ofrecer transparencia y seguridad a todos los conductores que buscan cambiar de coche, convirtiéndose en el referente del mercado de automoción en el Aljarafe y la capital andaluza
El mercado de vehículos de ocasión sigue experimentando un notable crecimiento. Ante esta alta demanda, los compradores valoran, por encima de todo, la transparencia, el kilometraje certificado y las garantías mecánicas a la hora de adquirir un vehículo. En este escenario de exigencia, Sanlúcar Ocasión se ha consolidado como la opción número uno para quienes buscan coches de segunda mano en Sanlúcar la Mayor y el resto de la comarca del Aljarafe.
El éxito de este concesionario multimarca reside en su riguroso proceso de selección y reacondicionamiento. Cada automóvil que entra en sus instalaciones es sometido a una exhaustiva revisión por parte de profesionales cualificados para asegurar que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad antes de salir a la venta.
Además, su excelente ubicación e instalaciones lo convierten en la alternativa perfecta para aquellos usuarios de la capital y localidades vecinas que se plantean comprar coches de segunda mano en Sevilla, ofreciendo un trato cercano, asesoramiento personalizado y un servicio posventa que marca la diferencia frente a la compra a particulares u otras grandes superficies.
Para facilitar el proceso de búsqueda, Sanlúcar Ocasión dispone de un escaparate digital actualizado constantemente. A través de su sección especializada, los clientes pueden explorar todo el stock disponible de vehículos de ocasión, filtrando por marcas, modelos, precios y características, con fotografías detalladas y toda la información técnica necesaria para tomar la mejor decisión desde casa.
"Nuestro objetivo no es solo vender coches, sino ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades reales y al presupuesto de cada cliente. Queremos que quien salga por nuestra puerta lo haga con la absoluta tranquilidad de haber hecho una inversión segura y garantizada", señalan desde la gerencia de Sanlúcar Ocasión.
Con facilidades de financiación a medida, tasación de vehículos como parte de pago y una atención al cliente inmejorable, Sanlúcar Ocasión continúa su crecimiento, demostrando que la profesionalidad y la calidad son los mejores motores para el éxito comercial en el sector de la automoción.
Acerca de Sanlúcar Ocasión
La asociación nació para dar voz a un sector que entendió que la colaboración era clave para avanzar y para actuar como interlocutor ante las administraciones y como motor de cohesión para la industria La Asociación Metalgráfica Española (AME) conmemora este año su centenario, un hito que marca cien años de compromiso con la industria del envase y cierre metálico y con el desarrollo industrial de España.
En el marco de la iniciativa también se han realizado mediciones de Huella ASG en los mercados municipales de Maravillas, Usera y Villa de Vallecas, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza vinculados al comercio de proximidad y al emprendimiento sostenible.
El congreso de referencia de turismo celebró su séptima edición hoy en el Hotel Valparaíso Palma El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo del archipiélago, ha celebrado su séptima edición hoy, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.