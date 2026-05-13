TAC Enviro revoluciona el almacenamiento industrial con soluciones avanzadas para el control de emisiones y la protección medioambiental

Especializada en ingeniería de alta calidad para el sector petroquímico, químico y de tratamiento de aguas, TAC Enviro se consolida como el aliado estratégico de las industrias para garantizar la máxima eficiencia, la reducción de pérdida de producto y el cumplimiento de las normativas medioambientales más estrictas En un entorno industrial donde la sostenibilidad y el control de emisiones son prioridades absolutas, la optimización de los sistemas de almacenamiento se ha convertido en un factor crítico. Las empresas buscan soluciones que no solo protejan sus productos, sino que también minimicen el impacto ambiental y garanticen la seguridad de las instalaciones. En este contexto, TAC Enviro destaca por ofrecer tecnología de vanguardia y sistemas de cubrición de máxima eficacia.

Una de las soluciones más demandadas y eficientes que ofrece la compañía son sus techos flotantes de aluminio. Estos sistemas están diseñados mediante ingeniería de precisión para flotar directamente sobre el producto almacenado, eliminando la zona de vapor y reduciendo drásticamente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y las pérdidas por evaporación. Además, al estar fabricados en aluminio de alta calidad, garantizan una vida útil prolongada, resistencia a la corrosión y un mantenimiento mínimo en comparación con los sistemas tradicionales de acero.

Por otro lado, la conversión y adaptación de infraestructuras convencionales hacia tanques sellados es otra de las especialidades de TAC Enviro. Al asegurar un sellado hermético y altamente eficiente, se evita la entrada de agua de lluvia, polvo y otros agentes contaminantes externos, protegiendo la pureza del producto almacenado (ya sean hidrocarburos, productos químicos o agua potable) y reduciendo el riesgo de incidentes operativos o medioambientales.

"Nuestro compromiso es proporcionar a la industria soluciones de ingeniería innovadoras que ofrezcan un retorno de inversión rápido a través de la conservación del producto, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente reduciendo las emisiones nocivas a la atmósfera", explican desde la dirección técnica de TAC Enviro.

Con una sólida experiencia internacional, un equipo de ingenieros altamente cualificados y un enfoque centrado en la calidad y la personalización de cada proyecto, TAC Enviro continúa liderando la transformación hacia un almacenamiento industrial más seguro, rentable y ecológico.

Acerca de TAC Enviro

TAC Enviro es una empresa líder en el diseño, fabricación e instalación de soluciones de cubrición y control de emisiones para tanques de almacenamiento industrial. Sus principales líneas de actuación incluyen domos geodésicos, techos flotantes internos y sistemas de sellado de alta tecnología, ofreciendo servicio a sectores como el del petróleo y gas, terminales de almacenamiento, industria química y plantas de tratamiento de agua a nivel global.

