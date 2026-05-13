El turismo se impulsa en MyT Summit Illes Balears 2026, con deporte e innovación como palancas del cambio
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El congreso de referencia de turismo celebró su séptima edición hoy en el Hotel Valparaíso Palma
El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo del archipiélago, ha celebrado su séptima edición hoy, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.
Organizado por AnySolution, con la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) como principal institución colaboradora — integrando su colaboración en la promoción y difusión del congreso, así como en las acciones de comunicación dirigidas al sector —, y coorganizado por Turistec, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Ajuntament de Palma. El evento cuenta también con Coca-Cola como patrocinador.
El evento ha tenido lugar en el hotel Valparaíso Palma, manteniendo su formato dinámico en horario de mañana (09:00h a 12:30h), favoreciendo la participación de profesionales y el intercambio de conocimiento en un entorno ágil y de alto nivel.
Sinergias entre el turismo y deporte como modelo de futuro
El congreso abordó cuestiones clave como la desestacionalización, la generación de actividad económica, la innovación aplicada al turismo, el bienestar y la calidad de vida, alineándose con los principales retos del sector a nivel europeo.
Debates, colaboración y grandes ponentes
Tras ello, tuvieron lugar 5 mesas redondas y charlas, bajo los títulos:
Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, clausuró el evento. Cabe destacar que el foro incluyó también espacios de networking que favorecerán la conexión entre profesionales, empresas e instituciones.
Retos europeos
Gracias a su trayectoria, el encuentro también se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico entre el sector público y privado, contribuyendo al posicionamiento de las Islas Baleares como un destino vinculado al conocimiento, la innovación, el deporte y la sostenibilidad.
La asociación nació para dar voz a un sector que entendió que la colaboración era clave para avanzar y para actuar como interlocutor ante las administraciones y como motor de cohesión para la industria La Asociación Metalgráfica Española (AME) conmemora este año su centenario, un hito que marca cien años de compromiso con la industria del envase y cierre metálico y con el desarrollo industrial de España.
En el marco de la iniciativa también se han realizado mediciones de Huella ASG en los mercados municipales de Maravillas, Usera y Villa de Vallecas, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza vinculados al comercio de proximidad y al emprendimiento sostenible.
El congreso de referencia de turismo celebró su séptima edición hoy en el Hotel Valparaíso Palma El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo del archipiélago, ha celebrado su séptima edición hoy, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.