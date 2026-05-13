Detrás de cada puesto hay una historia: mujeres emprendedoras impulsan el comercio de proximidad en Madrid

COPADE, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, presenta un estudio, una guía práctica y materiales audiovisuales construidos a partir de testimonios reales de mujeres de mercados municipales y negocios de barrio. La iniciativa ha llegado a más de 13.000 personas mediante acciones presenciales, contenidos digitales y una exposición fotográfica itinerante por distintos espacios de la ciudad Conciliar, acceder a financiación o mantener vivo un negocio de proximidad siguen siendo algunos de los principales retos para muchas mujeres emprendedoras de Madrid. Un proyecto desarrollado junto a mujeres emprendedoras en mercados municipales y negocios de barrio ha puesto rostro a esta realidad a través de testimonios, entrevistas y materiales audiovisuales presentados hoy en el Mercado de Chamberí.

La iniciativa, impulsada por COPADE y financiada por el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, ha dado lugar a la elaboración 'Mujeres y Desarrollo Sostenible' y a la guía práctica 'Mujeres que emprenden con impacto', elaborados a partir de las experiencias de las propias participantes.

"Las mujeres emprendedoras sostienen buena parte de la vida económica y social de los barrios, pero muchas veces lo hacen enfrentándose a barreras invisibles relacionadas con la conciliación, el acceso a recursos o la falta de reconocimiento. Este proyecto busca visibilizar esa realidad y generar herramientas útiles para apoyar un emprendimiento más justo, sostenible y conectado con el comercio de proximidad", ha señalado Javier Fernández, fundador y director general de Fundación COPADE.

Durante la jornada también se ha proyectado el documental 'Soy emprendedora', protagonizado por varias mujeres participantes en el proyecto, seguido de una mesa coloquio con emprendedoras del Mercado de Chamberí: Gema Albo, de Serrín Ultramarinos; Alessandra Toffoli, de Al3 Verd3 Ram3; y Keila Yguaro, de Wonder Market.

"Los mercados municipales son mucho más que un espacio de venta: son comunidad, cercanía y apoyo mutuo. Muchas veces las mujeres emprendemos sosteniendo también los cuidados y el día a día de los barrios", han destacado las participantes durante la jornada.

Además, el proyecto incluye una exposición fotográfica itinerante que recorrerá distintos centros culturales y Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid hasta finales de mayo, acercando al público historias reales de emprendimiento femenino vinculadas al comercio local.

En el marco de la iniciativa también se han realizado mediciones de Huella ASG en los mercados municipales de Maravillas, Usera y Villa de Vallecas, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza vinculados al comercio de proximidad y al emprendimiento sostenible.

La iniciativa ha permitido visibilizar decenas de historias de emprendimiento femenino vinculadas al comercio local y sensibilizar a más de 13.000 personas mediante acciones presenciales, contenidos digitales y actividades en espacios públicos.

