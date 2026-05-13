La Asociación Metalgráfica Española celebra 100 años de historia, innovación y compromiso con el sector
|
|
Fundada en 1926, AME es una de las organizaciones sectoriales más antiguas del país; agrupa a empresas dedicadas a la fabricación de envases y cierres metálicos en aluminio y acero, así como a actividades vinculadas como la decoración, el barnizado y la estampación de planchas metálicas. La asociación nació para dar voz a un sector que entendió que la colaboración era clave para avanzar y para actuar como interlocutor ante las administraciones y como motor de cohesión para la industria
La Asociación Metalgráfica Española (AME) conmemora este año su centenario, un hito que marca cien años de compromiso con la industria del envase y cierre metálico y con el desarrollo industrial de España.
Fundada en 1926, AME es una de las organizaciones sectoriales más antiguas del país. A lo largo de este siglo ha reunido a las principales empresas dedicadas a la fabricación de envases y cierres metálicos en aluminio y acero —latas de conserva, latas de bebidas, aerosoles, cajas metálicas decorativas, envases metálicos industriales, tapas, tapones corona, precintos metálicos…—, así como a actividades vinculadas como la decoración, el barnizado y la estampación de planchas metálicas. En conjunto, representa a un sector estratégico que forma parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas.
Un siglo de historia, unión y representación
"Hoy celebramos 100 años de esfuerzo, de compromiso y, sobre todo, de unión", destaca Rafael Sanz, presidente de la asociación. "Un siglo en el que hemos sido voz común y fuerza colectiva de un sector que apuesta por la eficiencia, la innovación y la colaboración como motor de progreso".
A lo largo de estas décadas, el sector ha superado contextos complejos —crisis económicas, guerras, transformaciones tecnológicas y cambios regulatorios— y se ha consolidado como una industria sólida, competitiva y con proyección internacional, siendo España una de las cuatro mayores potencias a nivel europeo.
El metal: un material clave para la sostenibilidad y la base de la unión
Resistente, versátil y seguro, el metal permite conservar productos en condiciones óptimas, además de ser 100% e infinitamente reciclable sin perder sus propiedades. Esta característica lo sitúa como un referente en el avance hacia la economía circular y en la respuesta a los retos ambientales actuales. "El metal representa un ejemplo claro de sostenibilidad y eficiencia", señala Sanz. "Su capacidad de reciclaje y su durabilidad lo convierten en un aliado imprescindible para el futuro industrial".
Con la vista puesta en los próximos cien años
"Este centenario no solo celebra un siglo de historia compartida, sino que reafirma nuestro compromiso con el futuro. Seguiremos trabajando para fortalecer el sector, impulsar la innovación y mantener la excelencia que nos ha traído hasta aquí", añade Rafael Sanz.
Por su parte, la directora general, Yolanda Sanz, destaca que "celebrar cien años es un privilegio, pero también una responsabilidad. El sector metalgráfico ha demostrado su capacidad de adaptación y seguirá siendo un referente de innovación, sostenibilidad y valor industrial en las próximas décadas".
La asociación nació para dar voz a un sector que entendió que la colaboración era clave para avanzar y para actuar como interlocutor ante las administraciones y como motor de cohesión para la industria La Asociación Metalgráfica Española (AME) conmemora este año su centenario, un hito que marca cien años de compromiso con la industria del envase y cierre metálico y con el desarrollo industrial de España.
En el marco de la iniciativa también se han realizado mediciones de Huella ASG en los mercados municipales de Maravillas, Usera y Villa de Vallecas, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza vinculados al comercio de proximidad y al emprendimiento sostenible.
El congreso de referencia de turismo celebró su séptima edición hoy en el Hotel Valparaíso Palma El MyT Summit Illes Balears, el principal congreso de turismo del archipiélago, ha celebrado su séptima edición hoy, consolidándose como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional para el debate, la innovación y la colaboración entre profesionales del sector.