Neoattack y Movin AI se alían para revolucionar el sector de las mudanzas mediante Inteligencia Artificial

Neoattack, agencia líder en marketing digital, anuncia el inicio de su colaboración estratégica con Movin AI, la innovadora PropTech que ha lanzado este mes de mayo el primer marketplace de mudanzas en el mundo basado en tecnología de visión artificial. Esta alianza tiene como objetivo potenciar el crecimiento de la plataforma y consolidar su posicionamiento como el referente tecnológico de un sector tradicionalmente analógico Movin AI nace con la misión de eliminar las fricciones habituales en los procesos de traslado, ofreciendo una experiencia 100% digital. A diferencia de los comparadores tradicionales que funcionan como meros generadores de leads, Movin AI utiliza algoritmos de IA y reconocimiento de imágenes para calcular presupuestos instantáneos y precisos a partir de fotos y vídeos compartidos por el usuario.

"Movin es el único marketplace que permite comparar distintos precios y contratar la mudanza en la misma plataforma en apenas cinco minutos", destaca la dirección de la compañía".

"Nuestra tecnología digitaliza un sector fragmentado, ofreciendo presupuestos cerrados y transparentes con empresas verificadas".

Una estrategia 360º para un lanzamiento disruptivo

Para respaldar este ambicioso lanzamiento en las ciudades de Madrid y Barcelona, Neoattack desplegará una estrategia integral que abarca los siguientes servicios especializados:

SEO y Contenidos: Posicionamiento orgánico y creación de valor informativo para el usuario que busca una mudanza sin estrés.

Posicionamiento orgánico y creación de valor informativo para el usuario que busca una mudanza sin estrés. Analítica Avanzada: Implementación de modelos de medición para optimizar cada etapa del funnel de conversión.

Implementación de modelos de medición para optimizar cada etapa del funnel de conversión. Paid Media (Meta Ads y Google Ads): Gestión de campañas orientadas a la captación de leads cualificados y tráfico directo a la web-app. La plataforma no solo beneficia al consumidor final con el ahorro de tiempo y la posibilidad de pago a plazos, sino que también actúa como un socio estratégico para las empresas de mudanzas, reduciendo sus costes comerciales y proporcionándoles servicios ya cerrados para su ejecución.

Con una previsión de gestionar 570 mudanzas en sus primeros siete meses de operación, Movin AI se posiciona como el "Booking o Uber" de las mudanzas, priorizando la calidad, la transparencia y la excelencia en el servicio. Esta colaboración marca el inicio de una nueva era en el sector PropTech, donde la eficiencia de los algoritmos de IA se une a la experiencia estratégica en marketing digital para transformar por completo la experiencia del usuario.

