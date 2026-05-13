Luckia, primera empresa del sector en activar anuncios de apuestas deportivas en TikTok en España junto a Performics

Luckia se convierte en la primera compañía del sector en activar anuncios de apuestas deportivas en TikTok en España Luckia.es uno de los principales operadores de apuestas y juego, se convierte en la primera compañía del sector en activar anuncios de apuestas deportivas en TikTok en España, marcando un antes y un después en la evolución del sector dentro de la plataforma.

Este hito supone un paso estratégico clave para la compañía, que refuerza su posicionamiento como marca innovadora y pionera en la adopción de nuevos canales digitales. La apertura de esta categoría en TikTok, materializada gracias al acompañamiento de Performics (Publicis Groupe), ha permitido a Luckia adelantarse al mercado y liderar esta nueva vía de comunicación con los usuarios.

La iniciativa se ha llevado a cabo en un contexto especialmente exigente desde el punto de vista normativo, con limitaciones en segmentación, horarios y contenidos. A pesar de ello, Luckia ha sabido adaptar su estrategia para cumplir con la regulación vigente, maximizando al mismo tiempo las oportunidades que ofrece TikTok como canal de alcance global.

"Ser los primeros en activar anuncios de apuestas deportivas en TikTok en España es un gran paso para Luckia y refleja nuestra apuesta constante por la innovación y la anticipación a las tendencias del mercado", afirma David Plumi, CMO de Luckia. "Queremos estar presentes allí donde están las audiencias globales, y TikTok se ha consolidado como una de las plataformas con mayor capacidad de alcance y viralización a nivel mundial".

La estrategia inicial se centra en una fase de branding orientada a generar conocimiento, aprendizaje y construcción de audiencias dentro de la plataforma. Este enfoque permitirá a la compañía evolucionar hacia una estrategia full-funnel en el corto y medio plazo, consolidando su presencia y relevancia en la plataforma.

"No solo nos permitirá amplificar nuestra presencia en mercados internacionales, sino también fortalecer nuestra conexión con grandes partners y audiencias en un entorno dinámico, creativo y en constante crecimiento, donde podemos poner en valor activos clave como nuestro acuerdo con LALIGA", añade Plumi.

Para llevar a cabo esta activación, Luckia ha contado con el acompañamiento estratégico de Performics, partner con el que colabora desde hace más de siete años, en una relación basada en la confianza, la innovación y una visión compartida de crecimiento.

Con esta iniciativa, Luckia reafirma su liderazgo en la transformación digital del sector del juego y su compromiso por explorar nuevos territorios que impulsen el crecimiento del negocio y la conexión con las nuevas generaciones de usuarios.

Sobre Luckia

Luckia es líder en el sector del entretenimiento en España con presencia internacional en ocho países. Con casi 50 años de experiencia, cuenta con una amplia oferta de servicios como apuestas deportivas, juegos de casino, bingo y slots, tanto en el canal online como en el presencial.

La compañía, comprometida y divulgadora del juego seguro y responsable, basa su cultura en las personas, la cercanía, la confianza, el respeto y la responsabilidad. Con un equipo superior a 2.900 personas en constante crecimiento gracias, en parte, a su continua expansión internacional, está presente en España, Portugal, Croacia, Chile, Colombia, México, Perú y Camerún.

