Puratos corona a Suleica M. Reyes Raposo como mejor joven chocolatera de España en la tercera edición de Generación Belcolade

El certamen de Puratos, impulsado a través de su marca de auténtico chocolate belga Belcolade, consolida su papel como plataforma de impulso al talento emergente en chocolatería y pastelería Suleica María Reyes Raposo, alumna de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona-EPGB, se ha proclamado ganadora de la tercera edición del concurso Generación Belcolade, organizado por Puratos a través de su marca de auténtico chocolate belga Belcolade, tras imponerse en una final de alto nivel técnico y creativo celebrada en las instalaciones de la compañía en Sils (Girona).

Durante dos intensas jornadas, cinco jóvenes talentos procedentes de algunas de las principales escuelas de hostelería y pastelería de España se enfrentaron al reto de crear una pieza artística de chocolate, una tableta de autor y una tarta de chocolate, todas ellas inspiradas en la temática de esta edición: la textura.

El jurado de este año lo han formado reconocidos expertos en chocolate y pastelería como: Stephane Leroux, MOF (Meilleurs Ouvriers de France) en la especialidad de pastelería y confitería desde 2004, además de subcampeón del mundo y reconocido autor de obras técnicas sobre chocolate; combina su destacada trayectoria profesional con una fuerte vocación docente, transmitiendo su experiencia a profesionales de todo el mundo y colaborando como consultor desde 2002 con Belcolade; Ester Roelas, es pastelera y formadora con amplia experiencia en el sector, fundadora de su propia escuela online, desde donde comparte su pasión por la pastelería artesanal con profesionales y aficionados, Roger Muñoz, mejor chocolatero joven de España en la segunda edición del campeonato Generación Belcolade, Pep Bosch, responsable asesores técnicos de Puratos desde 2014 y Josep Ramon Cuadras, asesor técnico de Puratos, 2ª posición en MMACE 2005 y experto en chocolate.

El jurado valoró especialmente en la propuesta ganadora su creatividad, la excelencia técnica, el equilibrio de sabores, el dominio del chocolate y la originalidad conceptual, destacando el alto nivel mostrado por todos los finalistas.

Un impulso a la nueva generación del chocolate

Con este reconocimiento, Suleica María Reyes Raposo será nombrada Embajadora Generación Belcolade 2026, una distinción que le permitirá participar durante un año en actividades profesionales, masterclasses y experiencias internacionales vinculadas al universo Belcolade, incluyendo una visita a la fábrica de chocolate de la marca en Bélgica y al centro de postcosecha Cacao-Trace en Costa de Marfil.

Generación Belcolade refuerza así su vocación de impulsar la excelencia formativa, la creatividad y la conexión entre el talento joven y la industria, consolidándose como una de las plataformas de referencia para descubrir a los futuros profesionales del chocolate en España. En este sentido, el director general de Puratos, Jorge Grande, subraya que "en Puratos creemos firmemente que el futuro de la pastelería y la chocolatería pasa por las nuevas generaciones. Generación Belcolade nació precisamente para impulsar ese talento joven, acompañarlo en su formación y conectarlo con la realidad profesional de un sector en constante evolución".

Una visión que comparte también la ganadora de esta tercera edición, quien destacó que "me llevo una experiencia muy bonita que he disfrutado muchísimo. Me siento muy orgullosa de haber presentado mis raíces y, además, he aprendido mucho durante los entrenamientos, ya que me han permitido superar barreras técnicas".

Sobre Puratos

Puratos es un grupo internacional que ofrece una gama completa de ingredientes y servicios innovadores para la industria de la panadería, pastelería y chocolate en más de 100 países. Su sede internacional se encuentra en Bélgica, donde se fundó la empresa en 1919. En Puratos, creen que la comida tiene un poder extraordinario en la vida. No se toman esta gran responsabilidad a la ligera. Es por eso que su objetivo es ayudar a los clientes a tener éxito en sus negocios, convirtiendo las tecnologías y experiencias de culturas alimentarias de todo el mundo en nuevas oportunidades. Juntos, hacen avanzar el planeta creando soluciones alimentarias innovadoras para la salud y el bienestar de todas las personas del mundo.

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