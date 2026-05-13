Eudia lanza un espacio de trabajo unificado para equipos legales empresariales

Eudia presenta un entorno unificado que integra IA, agentes especializados y conocimiento experto para centralizar y optimizar todos los flujos de trabajo legales en las empresas Eudia, la plataforma de IA para trabajo legal complejo, anunció hoy el lanzamiento de un espacio de trabajo unificado para equipos legales empresariales y los socios de negocio a los que apoyan. El espacio de trabajo unificado reúne un asistente estandarizado, la suite de agentes especializados de Eudia (Análisis de Argumentos, Análisis de Casos, Informes de Contratos, entre otros) y Gemelos Digitales Expertos del mejor criterio legal de su equipo en un único entorno para todo tipo de flujo de trabajo legal y adyacente al legal.

Los equipos legales empresariales operan bajo una presión estructural. Un pequeño grupo de expertos impulsa resultados desproporcionados, y el resto del equipo y cada socio de negocio que depende del área legal tiene que esperar a su disponibilidad. Las soluciones puntuales legales se han multiplicado para abordar diferentes partes del trabajo, pero ninguna conecta datos, criterio experto y flujos de trabajo en un solo lugar. El coste de integrarlo recae en los propios abogados.

"Los directores jurídicos describen el mismo problema. Sus equipos consumen horas recopilando contexto a través de soluciones puntuales en lugar de realizar el trabajo estratégico que les da un lugar en la mesa", dijo Omar Haroun, CEO de Eudia. "El espacio de trabajo unificado convierte a Eudia en un único lugar donde se realiza todo tipo de trabajo legal empresarial. Los Gemelos Digitales Expertos, una suite de agentes especializados y el conocimiento propietario se conectan en una experiencia fluida. En lugar de gestionar múltiples soluciones y cambiar de contexto una y otra vez, los abogados sénior y otros miembros del equipo recuperan tiempo y enfoque para el trabajo que importa".

En el espacio de trabajo unificado de Eudia, cada flujo de trabajo que ejecuta un equipo interno, desde la revisión de contratos hasta el cumplimiento, la due diligence de M&A y los litigios, se encuentra en un solo lugar. Un asistente estandarizado es la puerta de entrada. La suite de agentes especializados de Eudia está a un clic de distancia. El conocimiento organizacional, los proyectos y las bibliotecas de prompts comparten una misma navegación, y los equipos de negocio, desde ventas hasta compras y marketing, obtienen respuestas legales rutinarias en autoservicio a través de la misma interfaz, creando consistencia en cualquier organización compleja.

"El departamento legal del futuro estará impulsado por una plataforma de inteligencia unificada. A corto plazo, un espacio de trabajo unificado reúne sus datos, agentes y conocimiento institucional en un solo lugar, permitiendo que cada abogado trabaje con el contexto y la perspectiva de los miembros más experimentados de su equipo. Una plataforma unificada también permitirá al equipo legal crear y ofrecer valor de formas fundamentalmente nuevas que impulsen los objetivos del negocio y reposicionen la función legal dentro de la empresa. Ese futuro está más cerca de lo que la mayoría de los líderes legales creen, y plataformas como Eudia son lo que lo hacen posible", dijo Timothy Fraser, VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary (Américas), Toshiba.

Los equipos legales empresariales se sitúan en la intersección del riesgo, la estrategia y la memoria institucional. Son arquitectos naturales de la inteligencia empresarial, y el espacio de trabajo unificado de Eudia los escala donde más se necesitan.

Sobre Eudia

Eudia es la plataforma de IA para trabajo legal complejo, que amplía a sus mejores abogados con gemelos digitales de nivel empresarial de su criterio y experiencia. En el núcleo de la plataforma se encuentra el Enterprise Brain, una capa de inteligencia propietaria que captura y codifica el criterio de los principales expertos de una organización en contratos, políticas, precedentes y decisiones previas. Eudia transforma esta experiencia en inteligencia gobernada impulsada por IA integrada directamente en los sistemas donde ocurre el trabajo legal, acelerando a los equipos legales y aprendiendo continuamente de sus decisiones. Al combinar IA específica de dominio con gobernanza empresarial y capacidades de autoservicio para equipos de negocio, Eudia ayuda a las organizaciones a acelerar los ciclos de negociación, reforzar el cumplimiento, reducir la dependencia de asesores externos y escalar el criterio experto. Más información en www.eudia.com.

