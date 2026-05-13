Catenon nombra a Carlos Benjumea Managing Director & Equity Partner
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Carlos Benjumea cuenta con una amplia trayectoria en dirección general, desarrollo de negocio y marketing en entornos multinacionales
Catenon nombra a Carlos Benjumea Managing Director & Equity Partner, reforzando así su estructura directiva en España y su modelo de partnership en el marco del despliegue del Plan Estratégico 2026–2030. Con esta incorporación, la compañía continúa avanzando en su apuesta por consolidar un modelo de liderazgo basado en la especialización, el conocimiento sectorial y la capacidad de acompañar a las empresas en un entorno de transformación constante.
Carlos Benjumea cuenta con una amplia trayectoria en dirección general, desarrollo de negocio y marketing en entornos multinacionales, acumulando experiencia en compañías como Deloitte, Grupo Cibernos o Recovery Labs. A lo largo de su carrera profesional ha destacado por su capacidad para liderar proyectos estratégicos, impulsar el crecimiento de negocio, gestionar grandes cuentas y desenvolverse en mercados internacionales, participando en iniciativas vinculadas a la transformación empresarial y al desarrollo de nuevas oportunidades de mercado.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Business Administration con especialización en Marketing por la University of St. Thomas, donde se graduó con honores.
Acerca de Catenon
Carlos Benjumea cuenta con una amplia trayectoria en dirección general, desarrollo de negocio y marketing en entornos multinacionales Catenon nombra a Carlos Benjumea Managing Director & Equity Partner, reforzando así su estructura directiva en España y su modelo de partnership en el marco del despliegue del Plan Estratégico 2026–2030.
Eudia presenta un entorno unificado que integra IA, agentes especializados y conocimiento experto para centralizar y optimizar todos los flujos de trabajo legales en las empresas Eudia, la plataforma de IA para trabajo legal complejo, anunció hoy el lanzamiento de un espacio de trabajo unificado para equipos legales empresariales y los socios de negocio a los que apoyan.
El jurado de este año lo han formado reconocidos expertos en chocolate y pastelería como: Stephane Leroux, MOF (Meilleurs Ouvriers de France) en la especialidad de pastelería y confitería desde 2004, además de subcampeón del mundo y reconocido autor de obras técnicas sobre chocolate; combina su destacada trayectoria profesional con una fuerte vocación docente, transmitiendo su experiencia a profesionales de todo el mundo y colaborando como consultor desde 2002 con Belcolade; Ester Roelas, es pastelera y formadora con amplia experiencia en el sector, fundadora de su propia escuela online, desde donde comparte su pasión por la pastelería artesanal con profesionales y aficionados, Roger Muñoz, mejor chocolatero joven de España en la segunda edición del campeonato Generación Belcolade, Pep Bosch, responsable asesores técnicos de Puratos desde 2014 y Josep Ramon Cuadras, asesor técnico de Puratos, 2ª posición en MMACE 2005 y experto en chocolate.