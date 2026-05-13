Carlos Benjumea cuenta con una amplia trayectoria en dirección general, desarrollo de negocio y marketing en entornos multinacionales Catenon nombra a Carlos Benjumea Managing Director & Equity Partner, reforzando así su estructura directiva en España y su modelo de partnership en el marco del despliegue del Plan Estratégico 2026–2030. Con esta incorporación, la compañía continúa avanzando en su apuesta por consolidar un modelo de liderazgo basado en la especialización, el conocimiento sectorial y la capacidad de acompañar a las empresas en un entorno de transformación constante.

Carlos Benjumea cuenta con una amplia trayectoria en dirección general, desarrollo de negocio y marketing en entornos multinacionales, acumulando experiencia en compañías como Deloitte, Grupo Cibernos o Recovery Labs. A lo largo de su carrera profesional ha destacado por su capacidad para liderar proyectos estratégicos, impulsar el crecimiento de negocio, gestionar grandes cuentas y desenvolverse en mercados internacionales, participando en iniciativas vinculadas a la transformación empresarial y al desarrollo de nuevas oportunidades de mercado.

En cuanto a su formación académica, es licenciado en Business Administration con especialización en Marketing por la University of St. Thomas, donde se graduó con honores.

Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.

