El peligro oculto de las bombas zip
|Expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de los archivos comprimidos que pueden arruinar tu dispositivo
|
|
A pesar de que cada vez más personas conocen los riesgos de los archivos adjuntos sospechosos en los correos electrónicos, los formatos .exe y .zip siguen siendo los más usados por los ciberdelincuentes para distribuir malware. De hecho, han encontrado formas de convertir los archivos comprimidos más pequeños en trampas digitales conocidas como bombas zip o «zip de la muerte».
En los últimos seis meses, el equipo de inteligencia de amenazas de NordVPN ha detectado más de 300.000 archivos zip maliciosos.
¿Qué es una bomba zip?
Una bomba zip es un archivo comprimido aparentemente inofensivo, pero diseñado con la intención de colapsar o inhabilitar el sistema que intente abrirlo. Funciona aprovechando la compresión de datos, por ejemplo, un archivo .zip de solo 10 KB puede expandirse a cientos de gigabytes de información al descomprimirse.
«La expansión repentina del archivo puede consumir toda la memoria disponible o el espacio en disco, provocando que el sistema se vuelva extremadamente lento o incluso colapse por completo», afirma Adrianus Warmenhoven, experto en ciberseguridad de NordVPN. «También puede congelar el antivirus o las herramientas de análisis de correo electrónico, dejando los equipos temporalmente sin protección. En algunos casos, las bombas zip generan condiciones de denegación de servicio (DoS) en servidores que descomprimen archivos adjuntos de forma automática».
El riesgo de ciberseguridad para los usuarios
Las bombas zip pueden parecer una broma de los hackers, pero representan un verdadero riesgo para cualquier persona que use archivos adjuntos en su correo electrónico, descargue archivos de foros o utilice redes peer-to-peer (P2P).
Aunque las bombas zip no suelen robar datos, su principal amenaza es la interrupción del sistema, lo cual supone un peligro real tanto para dispositivos personales como corporativos.
«Las bombas zip pueden hacer que tu ordenador quede vulnerable y abrir la puerta a ataques de malware como virus, troyanos y spyware, al provocar que el sistema deje de responder o se reinicie de forma forzada», explica Warmenhoven. «Cuando se descomprime, un pequeño archivo sobrecarga tu antivirus y desactiva las defensas. Es ahí cuando un malware puede infiltrarse sin ser detectado».
Consejos para protegerte de las bombas zip
Esto es lo que recomendamos para no ser víctima de una bomba zip:
● Nunca abras archivos zip de fuentes desconocidas o que no sean de confianza.
● No descomprimas archivos que parezcan inusualmente pequeños para lo que supuestamente contienen (por ejemplo, un archivo de 10 KB que dice tener cientos de fotos).
● Evita usar herramientas de descompresión online que no sean de confianza, ya que podrían procesar archivos peligrosos.
● Mantén tu antivirus actualizado. Las nuevas actualizaciones de seguridad ayudan a tu dispositivo a reconocer y bloquear amenazas emergentes, incluidas las bombas zip, antes de que puedan atacar tu sistema.
● Activa funciones de protección para ciberamenazas en tu dispositivo o navegador. Herramientas como la Protección contra amenazas Pro™ (incluida con NordVPN) pueden detectar y bloquear descargas riesgosas en tiempo real antes de lleguen a tu dispositivo.
«A veces, los mayores peligros vienen en los paquetes más pequeños. Los hábitos de descarga segura, junto con las herramientas de defensa adecuadas, como un antivirus y una VPN, ofrecen una protección integral contra las bombas zip», concluye Adrianus Warmenhoven.
A pesar de que cada vez más personas conocen los riesgos de los archivos adjuntos sospechosos en los correos electrónicos, los formatos .exe y .zip siguen siendo los más usados por los ciberdelincuentes para distribuir malware. De hecho, han encontrado formas de convertir los archivos comprimidos más pequeños en trampas digitales conocidas como bombas zip o «zip de la muerte».
Las credenciales comprometidas continúan siendo la causa raíz más observada en los ataques de identidad. En el Día Mundial de la Contraseña, los análisis revelan dos problemas persistentes: contraseñas débiles o cortas y reutilización masiva en múltiples sitios.
La inteligencia artificial se está convirtiendo en una nueva herramienta para recordar. Una nueva investigación, basada en las respuestas de 13.240 adultos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y América Latina, sugiere que la nostalgia digital está emergiendo como uno de los usos más emocionales de la IA.