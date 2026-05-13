NanoCBD: Nanotecnología de la mano de Innovation CBD

La compañía portuguesa aplica la nanoemulsión para transformar la estructura técnica del cannabidiol, mejorando su estabilidad y afinidad en formulaciones externas. Con operaciones en España, Portugal y Francia, se consolida como la única empresa del sector a nivel nacional con certificación ISO 9001:2015 El sector del cáñamo industrial especializado en aplicaciones técnicas y cosméticas alcanza una nueva cota de precisión. Cannabis Innovation CBD, firma referente en CBD, presenta su desarrollo NanoCBD bajo las líneas Nano9 (patente de marca M4293740X), Nano10 y NanoXXX, una innovación que redefine las propiedades físicas del compuesto mediante ingeniería a escala nanométrica.

NanoCBD: Reingeniería de la partícula

El principal avance de NanoCBD reside en la superación de las limitaciones físicas del CBD convencional. Al ser una sustancia lipofílica, su integración en soluciones de base acuosa y su estabilidad en determinadas fórmulas técnicas resultan complejas.

Mediante la tecnología de nanoemulsión, Cannabis Innovation CBD reduce las partículas a un tamaño inferior a los 100 nanómetros. Este proceso transforma el comportamiento del compuesto, dotándolo de una hidrosolubilidad técnica que permite una distribución homogénea en cualquier fórmula y una optimización de sus propiedades activas en el producto final.

Estándares de fabricación y sinergias internacionales

La producción de NanoCBD se rige por un rigor científico estricto. La compañía colabora con laboratorios de la República Checa que operan bajo certificación GMP (Good Manufacturing Practices), el estándar de calidad más exigente para la fabricación de productos técnicos y farmacéuticos en la Unión Europea.

Cannabis Innovation CBD gestiona íntegramente la cadena de valor, desde sus propios cultivos de cáñamo industrial ecológico en España y República Checa con semillas certificadas, hasta el procesado final. Esta excelencia operativa los ha convertido en la única empresa del sector en España con el sello ISO 9001:2015, auditado por URS Certification, garantizando la trazabilidad y calidad de cada lote.

Cumplimiento normativo y pureza técnica

En estricta adherencia al marco legal español, que limita el uso del CBD a fines externos y técnicos, Cannabis Innovation CBD certifica la seguridad de sus productos mediante análisis de laboratorios externos independientes:

Límite de THC: Contenido garantizado siempre inferior al 0,2%, cumpliendo con la normativa vigente para el cáñamo industrial. Pureza Absoluta: Certificación de ausencia de metales pesados y pesticidas. Estabilidad: Control de calidad sobre la nanoemulsión para asegurar la integridad del producto. Con este lanzamiento, la empresa lidera la transición hacia un mercado de cannabinoides basado en la evidencia técnica y la certificación oficial, proporcionando a la industria soluciones de alta gama tecnológica.

Soluciones tecnológicas principales

Existen diferentes métodos para "miniaturizar" el CBD y hacerlo más eficiente:

Nanoemulsiones: Es el método más común. Se divide el aceite de CBD en gotas microscópicas (generalmente de menos de 100 nanómetros) y se recubren con emulsionantes que las mantienen suspendidas en agua.

Liposomas: Se encapsula el CBD en pequeñas esferas de grasa (liposomas) que imitan las membranas celulares, facilitando el transporte directo a las células.

Sistemas SNEDDS: Sistemas auto-nanoemulsionantes que se presentan a menudo en polvo y se activan al entrar en contacto con los fluidos digestivos.