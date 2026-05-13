NanoCBD: Nanotecnología de la mano de Innovation CBD
|
|
La compañía portuguesa aplica la nanoemulsión para transformar la estructura técnica del cannabidiol, mejorando su estabilidad y afinidad en formulaciones externas. Con operaciones en España, Portugal y Francia, se consolida como la única empresa del sector a nivel nacional con certificación ISO 9001:2015
El sector del cáñamo industrial especializado en aplicaciones técnicas y cosméticas alcanza una nueva cota de precisión. Cannabis Innovation CBD, firma referente en CBD, presenta su desarrollo NanoCBD bajo las líneas Nano9 (patente de marca M4293740X), Nano10 y NanoXXX, una innovación que redefine las propiedades físicas del compuesto mediante ingeniería a escala nanométrica.
NanoCBD: Reingeniería de la partícula
Mediante la tecnología de nanoemulsión, Cannabis Innovation CBD reduce las partículas a un tamaño inferior a los 100 nanómetros. Este proceso transforma el comportamiento del compuesto, dotándolo de una hidrosolubilidad técnica que permite una distribución homogénea en cualquier fórmula y una optimización de sus propiedades activas en el producto final.
Estándares de fabricación y sinergias internacionales
Cannabis Innovation CBD gestiona íntegramente la cadena de valor, desde sus propios cultivos de cáñamo industrial ecológico en España y República Checa con semillas certificadas, hasta el procesado final. Esta excelencia operativa los ha convertido en la única empresa del sector en España con el sello ISO 9001:2015, auditado por URS Certification, garantizando la trazabilidad y calidad de cada lote.
Cumplimiento normativo y pureza técnica
Con este lanzamiento, la empresa lidera la transición hacia un mercado de cannabinoides basado en la evidencia técnica y la certificación oficial, proporcionando a la industria soluciones de alta gama tecnológica.
Soluciones tecnológicas principales
La Valenciana Calzados, zapatería online especializada en calzado para mujer, hombre y niños, trabaja con un catálogo amplio en el que las alpargatas ocupan un lugar destacado.
NanoCBD: Reingeniería de la partícula El principal avance de NanoCBD reside en la superación de las limitaciones físicas del CBD convencional.
A pesar del tiempo transcurrido, buena parte del tejido empresarial español — en particular las pymes de construcción y servicios — sigue gestionando este requisito con hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería, una práctica que la Inspección de Trabajo viene sancionando como infracción grave, con multas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.